Olaszországanarchistaolimpia

Lecsaptak a terroristák, mert szerintük az olimpia a nacionalizmust dicsőíti

Összehangolt terrormerénylet volt az észak-olaszországi vasúti hálózat szabotázsakció. Egy anarchista csoport vállalta magára a támadást. Több olaszországi vasútvonalon egyidejűleg bénították meg a forgalmat, jelzőkábeleket vágtak el, váltókat gyújtottak fel, és egy házi készítésű robbanószerkezetet is elhelyeztek a vasútállomásokon.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 02. 11. 5:20
Zavargás Olaszországban Fotó: ALESSANDRO BREMEC Forrás: NurPhoto
Összehangolt terrormerénylet volt az észak-olaszországi vasúti hálózat szabotázsakció. Egy anarchista csoport hivatalosan is magára vállalta a milánói téli olimpia nyitónapján elkövetett vasúti hálózat elleni szabotázst. Az összehangolt akciósorozat során Bologna közelében jelzőkábeleket vágtak el, Pesaro térségében váltókat gyújtottak fel, és egy házi készítésű robbanószerkezetet is találtak a sínek mellett. 

Olaszország infrastruktúráért felelős minisztere is megszólalt az ügyben
Olaszország infrastruktúráért felelős minisztere is megszólalt az ügyben
Fotó: AFP

Egyes vasútvonalakon órákra megbénították a forgalmat.

Az olimpia ellen tiltakozó anarchista csoport azzal magyarázta a szabotázsakciót, hogy az esemény dicsőíti a nacionalizmust. 

Többek között azért választották a szabotázst, mert a kormányzati szigorítások miatt az utcai megmozdulásokon már nem tudják elérni céljukat. Az anarchisták közleményükben úgy fogalmaztak: „Tüzet az olimpiára”, ezzel is jelezve, hogy céljuk a közlekedés és a gazdaság megbénítása volt. Emellett utaltak a 2024-es párizsi nyári olimpia megnyitóján végrehajtott szabotázsra is, melyet ugyancsak anarchista csoportok vállaltak magukra és kísértetiesen hasonlít az olasz merénylethez. 

Az ügyben a bolognai és az anconai ügyészség terrorizmus és államellenes felforgatás vádjával folytat nyomozást. Matteo Salvini infrastruktúráért felelős miniszter ígéretet tett a tettesek felkutatására és méltó megbüntetésére. 

Börtönben a helyük és azoknak is, akik megvédik őket 

– jelentette ki Salvini.

Minőségi változás következett be Olaszországban: a tiltakozásokat a rendszer elleni fegyveres harcok váltották fel – írja az Il Giornale napilap elemzése. Az anarchisták Telegram-on folytatott bosszútól és indulatoktól átitatott csevegéseiben egyértelműen kirajzolódik az összehangolt támadások képe. 

A több mint száz rendőr megsebesítésével járó torinói erőszakos megmozdulások, a téli olimpiai elleni zavargások, a vasúti szabotázs azt igazolja, hogy a többé-kevésbé szervezetlen gerillaharcokból az ideológiába ágyazott fegyveres harcba léptek át a tiltakozók. 

A digitális platformokon közzétett megnyilvánulások rávilágítanak a radikális csoportok és a hagyományos baloldal közötti mélyülő szakadékra is, ahol a mozgalom egy része úgy véli, a politikai fősodor csupán eszközként használja fel törekvéseiket. A baloldal valójában az ablakból szemléli a történéseket, élteti a rendszert támadó fellépéseket és nehezményezi a megmozdulások befagyasztására szolgáló szigorító rendelkezéseket. 

A jobboldali lap korábban is figyelmeztetett a szélsőbaloldal az anarchista csoportok és a palesztinpárti tiltakozók közti összefogás veszélyeire. 

Az anarchista csoportok a közelmúltban szolidaritást vállaltak a torinói Askatasuna társadalmi központ lezárása ellen tiltakozókkal. Az épület évtizedek óta baloldali aktivisták bázisa volt, és a hatóságok általi kiürítése, illetve bezárása heves összecsapásokhoz vezetett, amelyben anarchista csoportok is részt vettek. A közel-keleti krízis kirobbanását követően a mozgalmak szorosan összekapcsolódtak az Izrael-ellenes csoportokkal, melyek Palesztina felszabadítását követelték, valamint az olasz hadiipar beruházásainak leállítását. Ugyanakkor élesen bírálják a Meloni-kormány által bevezetett büntetőjogi intézkedéseket, melyekkel véleményük szerint elhallgattatják a demonstrációkat, ezért a hagyományos utcai felvonulások helyett egyre inkább a fegyveres harcokon keresztül juttatják kifejezésre tiltakozásukat.

Borítókép: Összecsapások Olaszországban (Fotó: AFP)

