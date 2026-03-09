olajárIránBrent

Olajár: azonnal beárazta a piac az új iráni vezetőt, ez nem sok jót ígér

Bekövetkezett az, amire az elemzők már az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen irányított csapások első napjában figyelmeztettek: a piaci irányadónak számító Brent olaj ára mostanra elérte, illetve meg is haladta a száz dolláros hordókénti árat. Az Irán által kinevezett új legfelsőbb vezető személye sem tett jót az olajárnak.

Munkatársunktól
2026. 03. 09. 8:35
Egy olajtanker horgonyoz az Egyesült Arab Emírségek partjainál a Hormuzi-szorosban Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár a kora délelőtti órákra némileg korrigált, de hétfő reggelre a Brent olaj hordónkénti ára átlépte a 110 dollárt, ami összességében 19 százalékos emelkedést jelent a jegyzés árában azóta, hogy Izrael és az Egyesült Államok csapássorozatot indított Irán ellen. A hétfő hajnalban kinevezett új iráni vezető személye sem tett jót az olajáraknak, mert a kiszivárgott információk hatására az további emelkedést szenvedett el írja a Világgazdaság. Legutóbb 2022 nyarának elején járt ilyen magasan az olajár.

tanker, olajár, Hormuzi-szoros
Az iráni háború száz dollár fölé emelte az olajárat. Fotó: Anadolu/AFP

 

Tovább emelte az olajárat az új iráni vezető személye

Az iráni rendszer egyik kulcsintézménye, a vallási vezetőkből álló szakértők gyűlése hétfő hajnalban az ország új legfőbb vezetőjévé nevezte ki Modzstaba Hamenei ajatollahot, a meggyilkolt legfőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah fiát. 

A kinevezés az iráni keményvonalas vezetés folytonosságát jelzi, és aláássa mind az Egyesült Államok, mind Izrael törekvéseit, hogy megváltoztassák a teheráni rezsimet. A kinevezés várhatóan kiváltja Donald Trump amerikai elnök haragját is.

Mindez tovább csökkenti annak esélyét, hogy múlt hét végén indított katonai csapássorozat hamarosan véget érhet, megnyugtatva a piacokat, sőt a konfliktus további mélyülése rajzolódik ki a helyzetből. Ezt a nyersolaj árának emelkedése is mutatja: nemcsak a Brent, hanem mostanra a WTI ára is átlépte a hordónkénti százdolláros árat.

Bár a nyersolaj árának ugrásszerű emelkedése erősítette az amerikai dollárt, egyúttal fokozta az energiavezérelt inflációs sokktól való félelmeket, különösen a jelentős olajimportőr gazdaságok esetében.

Mivel a világ egyik legfontosabb energiafolyosója, a Hormuzi-szoros blokád alatt áll, a térség nagy olajtermelő országai fékezésre készülnek. Elemzők szerint az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is termeléscsökkentésre kényszerülhet, mivel a Hormuzi-szoroson átmenő export akadozása miatt gyorsan telnek a tárolókapacitások. A JPMorgan vezető közgazdásza, Bruce Kasman arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus elhúzódása esetén az olaj ára akár 120 dollár fölé is emelkedhet, ami a világgazdaságot recesszióba sodorhatja.

A hétvégi háborús fejleményeket az elemzők az iráni háború drámai eszkalációjaként értékelték: a térség energiaipari infrastruktúrája és katonai célpontjai elleni támadások felerősítették azokat a félelmeket, hogy a Közel-Keletről érkező olajszállítások hetekre megszakadhatnak. Izrael ugyanis fontos üzemanyag-tároló létesítményeket támadott Teherán közelében. Ezzel egyidejűleg Irán továbbra is drón- és rakétatámadásokat hajtott végre a térségben.

Fontos megjegyezni, hogy Európa ebben a helyzetben nem mondhat le az olcsó orosz energiáról, ezért az ukránok, Brüsszel és a Tisza ilyen irányú követelései ilyen körülmények között elfogadhatatlanok. Kijelenthető tehát, hogy Zelenszkij olajblokádja veszélyes a magyar családokra nézve.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkazincbarcika

Na mi van, fiúk?

Bayer Zsolt avatarja

És akkor jön a kazincbarcikai időközi, és győz a Fidesz–KDNP jelöltje, a tiszás támogatott meg a harmadik helyre fut be.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.