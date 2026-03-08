oroszkülügyminiszterSzergej Lavrovorosz-ukrán háború

Lavrov: Ideje összehívni a nagyhatalmak csúcstalálkozóját

Legfőbb ideje összehívni az ENSZ Biztonsági Tanácsa öt tagjának csúcstalálkozóját – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin vasárnapi magazinműsorában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 17:17
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Forrás: AFP
„Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin orosz elnök már meglehetősen régen, még a koronavírus-járvány előtt javasolta, hogy hívják össze az ENSZ Biztonsági Tanácsa állandó tagjainak csúcstalálkozóját. Úgy gondolom, most van itt az ideje megvalósítani ezt az elképzelést” – mondta Lavrov.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Fotó: SEFA KARACAN/ANADOLU

A Biztonsági Tanács öt állandó tagja az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Nagy-Britannia és Franciaország. 

Azt mondjuk, hogy szeretnénk meghatározni, hogy milyen világban élünk. De éppen ezért, mint már többször is kijelentettem ebben a témában, abból indulunk ki, hogy az Egyesült Államoknak el kell mondania, mik a tervei, és hogy ez miként viszonyul ahhoz, ami korábban meghatározott bizonyos normákat

 – tette hozzá a tárcavezető.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanebben a műsorban úgy vélekedett, hogy a nemzetközi jog a valóságban már nem, csak papíron létezik, és aligha tudja ma bárki is meghatározni, hogy mi lépett a helyébe.

Mint arról nemrég írtunk, egy volt ukrán katona, Ihor Zalizniak közösségi oldalán tett közzé egy radikális, Magyarországgal szembeni akciótervet. A korábban az Azov Brigádban szolgáló férfi diplomáciai szakítást, a kijevi magyar nagykövetség elfoglalását, valamint drónegységek telepítését javasolta a magyar határ közelében. Egy kiszivárgott hangfelvételen pedig Magyarország megszállására szólított fel.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

