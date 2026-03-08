„Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin orosz elnök már meglehetősen régen, még a koronavírus-járvány előtt javasolta, hogy hívják össze az ENSZ Biztonsági Tanácsa állandó tagjainak csúcstalálkozóját. Úgy gondolom, most van itt az ideje megvalósítani ezt az elképzelést” – mondta Lavrov.
Lavrov: Ideje összehívni a nagyhatalmak csúcstalálkozóját
Legfőbb ideje összehívni az ENSZ Biztonsági Tanácsa öt tagjának csúcstalálkozóját – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin vasárnapi magazinműsorában.
A Biztonsági Tanács öt állandó tagja az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Nagy-Britannia és Franciaország.
Azt mondjuk, hogy szeretnénk meghatározni, hogy milyen világban élünk. De éppen ezért, mint már többször is kijelentettem ebben a témában, abból indulunk ki, hogy az Egyesült Államoknak el kell mondania, mik a tervei, és hogy ez miként viszonyul ahhoz, ami korábban meghatározott bizonyos normákat
– tette hozzá a tárcavezető.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanebben a műsorban úgy vélekedett, hogy a nemzetközi jog a valóságban már nem, csak papíron létezik, és aligha tudja ma bárki is meghatározni, hogy mi lépett a helyébe.
Mint arról nemrég írtunk, egy volt ukrán katona, Ihor Zalizniak közösségi oldalán tett közzé egy radikális, Magyarországgal szembeni akciótervet. A korábban az Azov Brigádban szolgáló férfi diplomáciai szakítást, a kijevi magyar nagykövetség elfoglalását, valamint drónegységek telepítését javasolta a magyar határ közelében. Egy kiszivárgott hangfelvételen pedig Magyarország megszállására szólított fel.
Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)
Iráni koronaherceg: Összeomlóban a rendszer, az emberek készen állnak a változásra
Irán jövőjéről az iráni népnek kell döntenie – hangsúlyozta Reza Pahlavi.
Dróntámadással és megszállással fenyegeti Magyarországot egy volt ukrán katona + videó
Ihor Zalizniak az Azov Brigádban is szolgált.
Kényszersorozás: egy férfi sincs már biztonságban Ukrajnában + videó
A TCK munkatársai szinte hajtóvadászatot folytatnak minden olyan férfi után, akit még be lehet sorozni.
Döbbenetes dolgokat állít egy ukrán újságíró az aranykonvoj kapcsán
A magyarországi választásokba való beavatkozásra szánták a pénzt, azt is elárulta, honnan érkezhetett az összeg.
