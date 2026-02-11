Ilyen még nem történt Szoboszlaival Liverpoolban – Wirtz mellé álltak vele szemben

Szoboszlai Dominik is jelölt volt a Liverpool szavazásán a hónap játékosa díjra januárban, de nem ő nyert, hanem Florian Wirtz. Erről kedden este adott tájékoztatást a klub a hivatalos felületein.
A Liverpool azt írja, hogy jogosan született meg Wirtz első ilyen elismerése, amióta a klubhoz igazolt:
Wirtz öt gólt és két gólpasszt jegyzett, többek között betalált a Fulham, a Barnsley, a Burnley, a Qarabag és a Newcastle United ellen is. A szurkolók ennek megfelelően a hónap játékosának választották a németet Hugo Ekitike és Szoboszlai Dominik előtt.
Szoboszlai nem érdemelte volna meg?
Mi is írtunk arról, hogy Wirtz végre elkapta a fonalat a Liverpoolban, megerősödött, és elkezdte rúgni a gólokat, adni a gólpasszokat. Ugyanakkor még mindig inkább Szoboszlai játéka van a legnagyobb hatással a csapat teljesítményére.
Szoboszlai januárban a Bournemouth ellen gólt és gólpasszt, a Marseille ellen gólt, a Qarabag ellen gólpasszt jegyzett. De amikor nem talált be, akkor is csapata legjobbjai közé tartozott.
A magyar játékos ebben az idényben már háromszor volt a hónap legjobbja (augusztus, október, november). Rajta kívül eddig csak Federico Chiesa (szeptember), Ekitike (december) és most Wirtz érdemelte ki az elismerést egyszer-egyszer.
A Liverpool ma este (21.15) a Sunderland ellen játszik a Premier League-ben, Szoboszlai eltiltás miatt nem játszhat.
