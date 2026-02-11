Rendkívüli

Szoboszlai Dominikflorian wirtzLiverpool FC

Ilyen még nem történt Szoboszlaival Liverpoolban – Wirtz mellé álltak vele szemben

Kihirdette a Liverpool, hogy ki lett január hónap játékosa a szurkolók szavazatai alapján. Nem Szoboszlai Dominik lett a díjazott, hiába cipeli a hátán a csapatot. A győztes Florian Wirtz lett, a Liverpool szurkolói most először Szoboszlai és Hugo Eikitike ellenében ismerték el a németet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 8:22
Nem Szoboszlai, hanem Wirtz lett a hónap játékosa a Liverpoolnál Fotó: ARNE DEDERT Forrás: DPA
Szoboszlai Dominik is jelölt volt a Liverpool szavazásán a hónap játékosa díjra januárban, de nem ő nyert, hanem Florian Wirtz. Erről kedden este adott tájékoztatást a klub a hivatalos felületein.

Most Szoboszlai gratulálhat Wirtz díjához a Liverpoolnál
Most Szoboszlai gratulálhat Wirtz díjához a Liverpoolnál (Fotó: DPA/Arne Dedert)

A Liverpool azt írja, hogy jogosan született meg Wirtz első ilyen elismerése, amióta a klubhoz igazolt:

Wirtz öt gólt és két gólpasszt jegyzett, többek között betalált a Fulham, a Barnsley, a Burnley, a Qarabag és a Newcastle United ellen is. A szurkolók ennek megfelelően a hónap játékosának választották a németet Hugo Ekitike és Szoboszlai Dominik előtt.

Szoboszlai nem érdemelte volna meg?

Mi is írtunk arról, hogy Wirtz végre elkapta a fonalat a Liverpoolban, megerősödött, és elkezdte rúgni a gólokat, adni a gólpasszokat. Ugyanakkor még mindig inkább Szoboszlai játéka van a legnagyobb hatással a csapat teljesítményére.

Szoboszlai januárban a Bournemouth ellen gólt és gólpasszt, a Marseille ellen gólt, a Qarabag ellen gólpasszt jegyzett. De amikor nem talált be, akkor is csapata legjobbjai közé tartozott.

A magyar játékos ebben az idényben már háromszor volt a hónap legjobbja (augusztus, október, november). Rajta kívül eddig csak Federico Chiesa (szeptember), Ekitike (december) és most Wirtz érdemelte ki az elismerést egyszer-egyszer.

A Liverpool ma este (21.15) a Sunderland ellen játszik a Premier League-ben, Szoboszlai eltiltás miatt nem játszhat.

 

