Különleges járművet kapott a mentőszolgálat

Mostantól a mentőautó-flottában egy olyan jármű is forgalomba áll, amelyhez nem kell igénybe venni külső segítséget extrém súlyú betegek szállításához. A különleges mentőautó beszerzését a Pro Filii Alapítvány 124 millió forinttal támogatta. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Magyar Nemzetnek elmondta: az új mentőautót országos használatba helyezik péntektől, előreláthatólag évente 300 esetben segít majd a jármű.

Nagy Orsolya
2026. 02. 12. 21:45
Péntektől használatba helyezik azt az egyedi tervezésű mentőautót, amely a Pro Filii Alapítvány jóvoltából került az Országos Mentőszolgálat járműflottájába. Az átadón részt vett Mészáros Lőrinc, a Mészáros-csoport tulajdonosa és Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Fotó: Kurucz Árpád

Az egyedi tervezésű mentőautó hiánypótló az életmentésben, ugyanis

ez az első olyan jármű, amely extrém súlyú betegeket is tud szállítani.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta: vannak teljesen extrém helyzetek, és ezekhez a mentőszolgálatnak alkalmazkodni kell. Ez nemcsak Magyarországon van így, hanem bárhol a világban. Mindenhol nagy kihívás egy extrém helyzet, Stuttgartból Bostonig hasonló problémákkal küzdenek a mentők.

Fotó: Kurucz Árpád

Az átadón Kelemen Krisztina, a Pro Filii Alapítvány főtitkára arról beszélt, hogy a különleges mentőautóhoz az alapítvány 124 millió forintos támogatást nyújtott, és egy nagyon konkrét problémára fog választ adni. Hiszen az extrém túlsúlyos betegek szállítása megoldatlan volt, majdnem minden esetben igénybe kellett venni a katasztrófavédelem vagy civil szervezetek segítségét, esetleg egyszerűen jó szándékú személyek segítségét. Az alapítvány főtitkára megjegyezte:

ezeknek a betegeknek a zöme fekvőbeteg, és minimálisan vagy egyáltalán nem tud közlekedni.

– A mentőautót a gödöllői telephelyen már volt szerencsém körbejárni, igazából csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. Csúcstechnológia, mondhatjuk, hogy egy mobil kórház is egyben, hiszen itt nem csak az extrém betegek szállításában nyújt majd segítséget, hanem a betegek állapotának stabilizálásában is – mondta a főtitkár. Hozzátette: a Mészáros-csoporthoz tartozó alapítványoknál évek óta prioritás a hazai egészségügyi helyzet javítása, a kórházak felújításának támogatása, az eszközbeszerzéseknek a támogatása, és természetesen a súlyos egészségügyi problémákkal küzdő magánszemélyek, felnőttek és gyermekek támogatása.

Fotó: Kurucz Árpád

Az új mentőautó képes akár 400 kilogrammos betegek mozgatására, ellenben a hagyományos mentőautók esetében már nehezebb a száz kilogrammos súllyal rendelkezők mozgatása is. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Magyar Nemzetnek elmondta:

a mentőszolgálatnak több mint ezer autóból áll az autóparkja, ebből egy időben körülbelül 780 autó van az utakon és dolgozik, a többi tartalék jármű.

– Igyekszünk ezt a flottát mindig a legkorszerűbb színvonalon tartani. Mostanában zajlott egy 101 mentőautós beszerzésünk, közel kilencmilliárd forint állami forrásból tudtunk tényleg megint korszerű autókat beszerezni. Ebből a 101 autóból ráadásul 38 olyan szempontból is különlegesebb, hogy ott már egy kicsit nagyobb a terhelhetősége a hordágynak, elektromosan lehet emelni, hogy a mentők derekát kímélje, amennyire lehet – hangsúlyozta a szóvivő. Elmondta: még így is vannak olyan extrém esetek egy-két hetente, amikor a beteg a súlyából vagy a testméretéből, vagy mind a kettőből adódóan valamilyen speciális megoldást igényel.

– A világ más országaiban is egyre több az ilyen, extrém túlsúlyos beteg, ez mindenhol arra ösztönzi a mentőszolgálatokat, hogy speciális, professzionális megoldásokat találjanak. Ha kellett, akkor teherautóval,

teherautó platóján alakítottuk ki a megfelelő szállítási körülményeket, ha kellett, tűzoltókkal kibontottuk a falat, emelődaruval vittük ki a beteget,

hogyha olyan méretei voltak, hogy nem lehetett kihozni egy házból – mondta. A szóvivő szerint ma már a technika eljutott egy olyan szintre, hogy léteznek olyan speciális járművek, amelyek kifejezetten ezt a célt szolgálják.

Fotó: Kurucz Árpád

– Jó, hogy tudtunk támogatót találni, és a támogató révén beszereztünk egy olyan autót, amely kifejezetten erre a célra lett kialakítva, és a hordágy terhelhetősége akár 400 kilogramm is lehet. Nagyon fontos, hogy alá legyen támasztva a beteg teste, és egy méter kilenc centisre szélesíthető a hordágy, ami még a legextrémebb esetben is elegendő. Ráadásul egy olyan behelyezési mechanizmus van ebben az autóban, amely megkíméli a mentősöket az emeléstől, hiszen gyakorlatilag egy emelő rámpa és elektromos hordágy emeli be a beteget a kocsiba – sorolta Győrfi Pál. Előreláthatólag

évente mintegy 300 beteg mentésében tudják majd felhasználni az új járművet.

A felhasználása országos lesz, Győrfi Pál hangsúlyozta: mindig a legközelebbi mentőegységet riasztják. A kiérkező mentőegység elhárítja az életveszélyt, elkezdi a beavatkozásokat, ha kell, újraéleszt és gyógyszert ad, miközben messzebbről elindul a speciális mentő is.

– Az élet különféle helyzeteket produkál, van, amikor már a segélyhívásnál az információ rendelkezésünkre áll, de van, amikor csak a helyszínen derül ki, hogy a beteg extrém súlyú. Fontos az is, hogy szeretnénk elkerülni mindenféleképpen a stigmatizálást, ami sokszor a túlsúllyal élők esetében felmerül kérdésként. Ezért nem is írtunk rá semmit a mentőautóra, ami kifejezetten erre utalna – hangsúlyozta Győrfi Pál.

Borítókép: Az átadott új mentőautó (Fotó: Kurucz Árpád)

