Különleges járművet kapott a mentőszolgálat

Péntektől használatba helyezik azt az egyedi tervezésű mentőautót, amely a Pro Filii Alapítvány jóvoltából került az Országos Mentőszolgálat járműflottájába. Az átadón részt vett Mészáros Lőrinc, a Mészáros-csoport tulajdonosa és Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Fotó: Kurucz Árpád

Az egyedi tervezésű mentőautó hiánypótló az életmentésben, ugyanis

ez az első olyan jármű, amely extrém súlyú betegeket is tud szállítani.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta: vannak teljesen extrém helyzetek, és ezekhez a mentőszolgálatnak alkalmazkodni kell. Ez nemcsak Magyarországon van így, hanem bárhol a világban. Mindenhol nagy kihívás egy extrém helyzet, Stuttgartból Bostonig hasonló problémákkal küzdenek a mentők.

Fotó: Kurucz Árpád

Az átadón Kelemen Krisztina, a Pro Filii Alapítvány főtitkára arról beszélt, hogy a különleges mentőautóhoz az alapítvány 124 millió forintos támogatást nyújtott, és egy nagyon konkrét problémára fog választ adni. Hiszen az extrém túlsúlyos betegek szállítása megoldatlan volt, majdnem minden esetben igénybe kellett venni a katasztrófavédelem vagy civil szervezetek segítségét, esetleg egyszerűen jó szándékú személyek segítségét. Az alapítvány főtitkára megjegyezte:

ezeknek a betegeknek a zöme fekvőbeteg, és minimálisan vagy egyáltalán nem tud közlekedni.

– A mentőautót a gödöllői telephelyen már volt szerencsém körbejárni, igazából csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. Csúcstechnológia, mondhatjuk, hogy egy mobil kórház is egyben, hiszen itt nem csak az extrém betegek szállításában nyújt majd segítséget, hanem a betegek állapotának stabilizálásában is – mondta a főtitkár. Hozzátette: a Mészáros-csoporthoz tartozó alapítványoknál évek óta prioritás a hazai egészségügyi helyzet javítása, a kórházak felújításának támogatása, az eszközbeszerzéseknek a támogatása, és természetesen a súlyos egészségügyi problémákkal küzdő magánszemélyek, felnőttek és gyermekek támogatása.

Fotó: Kurucz Árpád

Az új mentőautó képes akár 400 kilogrammos betegek mozgatására, ellenben a hagyományos mentőautók esetében már nehezebb a száz kilogrammos súllyal rendelkezők mozgatása is. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Magyar Nemzetnek elmondta:

a mentőszolgálatnak több mint ezer autóból áll az autóparkja, ebből egy időben körülbelül 780 autó van az utakon és dolgozik, a többi tartalék jármű.

– Igyekszünk ezt a flottát mindig a legkorszerűbb színvonalon tartani. Mostanában zajlott egy 101 mentőautós beszerzésünk, közel kilencmilliárd forint állami forrásból tudtunk tényleg megint korszerű autókat beszerezni. Ebből a 101 autóból ráadásul 38 olyan szempontból is különlegesebb, hogy ott már egy kicsit nagyobb a terhelhetősége a hordágynak, elektromosan lehet emelni, hogy a mentők derekát kímélje, amennyire lehet – hangsúlyozta a szóvivő. Elmondta: még így is vannak olyan extrém esetek egy-két hetente, amikor a beteg a súlyából vagy a testméretéből, vagy mind a kettőből adódóan valamilyen speciális megoldást igényel.