Hozzátette: a képlet egyszerű, előbb tűzszünetre van szükség, és csak azt követően lehet demokratikus voksolást tartani, írja a The Guardian. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy amennyiben Moszkva hajlandó lenne megállapodni, akár a nyárig is véget érhetnek a harci cselekmények.

Zelenszkij félti az elnöki székét

Ukrajnában a 2022-es orosz invázió óta hadiállapot van érvényben, amely gyakorlatilag felfüggesztette a választások megtartását. Volodimir Zelenszkij 2023-ban hosszabbította meg másodjára az ukrán hadiállapotot és az általános mozgósítást. Ennek értelmében a tervezett választásokat sem lehetett megtartani, hadiállapot alatt ugyanis azt tiltja az ukrán alkotmány.

Volodimir Zelenszkij szerint Washington világos menetrendet szeretne, részben azért, mert az amerikai vezetés a novemberi félidős választásokra kíván koncentrálni.

A választások kiírása azonban jelentős fordulatot jelentene, mivel Zelenszkij korábban többször hangsúlyozta: hadiállapot idején, amikor az ország mintegy húsz százaléka orosz megszállás alatt áll, és milliók kényszerültek elhagyni otthonukat, nem lehet országos választásokat tartani.

Zelenszkij támogatottsága azonban jelentősen csökkent. A visszaesést részben a háború miatti társadalmi kimerültséggel, részben az elnök környezetét érintő korrupciós ügyekkel magyarázzák. Több ukrán politikus is attól tart, hogy a háború alatti választás tovább mélyítené a belpolitikai megosztottságot és gyengítené az ország egységét.

Dmitrij Tabacsnik (Fotó: Képernyőfotó)

Zelenszkij legitimitását vitatják

Dmitrij Tabacsnik, az ukrán alkotmány egyik szerzője korábban úgy fogalmazott:

Május 20-a után Zelenszkij nem Ukrajna legitim vezetője

– mondta ezt 2025 elején.

A kijevi parlament arra hivatkozik, hogy a hadiállapot miatt lehetetlen demokratikus választásokat tartani, hiszen azok megszervezése sértené a nemzeti és nemzetközi jogi normákat. A képviselők hangsúlyozták: a háború végéig nem lehet választásokat tartani, de az első lehetséges alkalommal ki fogják írni azokat.