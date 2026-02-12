ZelenszkijlegitimitásUkrajnaválasztástűzszünet

Zelenszkij: Csak tűzszünet után jöhetnek a választások Ukrajnában

Ukrajnában csak akkor tartanak új parlamenti és elnökválasztást, ha előbb létrejön a tűzszünet Oroszországgal és megszületnek a szükséges biztonsági garanciák – jelentette ki Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök így reagált azokra a felvetésekre, amelyek szerint amerikai nyomásra már a háború lezárása előtt urnákhoz járulhatnának a választók.

Szabó István
2026. 02. 12. 13:13
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legitimitása megkérdőjeleződik Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat Forrás: AFP
A választásokra akkor kerül sor, amikor minden szükséges biztonsági garancia rendelkezésre áll – fogalmazott Zelenszkij

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Hozzátette: a képlet egyszerű, előbb tűzszünetre van szükség, és csak azt követően lehet demokratikus voksolást tartani, írja a The Guardian. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy amennyiben Moszkva hajlandó lenne megállapodni, akár a nyárig is véget érhetnek a harci cselekmények.

Zelenszkij félti az elnöki székét

Ukrajnában a 2022-es orosz invázió óta hadiállapot van érvényben, amely gyakorlatilag felfüggesztette a választások megtartását. Volodimir Zelenszkij 2023-ban hosszabbította meg másodjára az ukrán hadiállapotot és az általános mozgósítást. Ennek értelmében a tervezett választásokat sem lehetett megtartani, hadiállapot alatt ugyanis azt tiltja az ukrán alkotmány.

Volodimir Zelenszkij szerint Washington világos menetrendet szeretne, részben azért, mert az amerikai vezetés a novemberi félidős választásokra kíván koncentrálni.

A választások kiírása azonban jelentős fordulatot jelentene, mivel Zelenszkij korábban többször hangsúlyozta: hadiállapot idején, amikor az ország mintegy húsz százaléka orosz megszállás alatt áll, és milliók kényszerültek elhagyni otthonukat, nem lehet országos választásokat tartani.

Zelenszkij támogatottsága azonban jelentősen csökkent. A visszaesést részben a háború miatti társadalmi kimerültséggel, részben az elnök környezetét érintő korrupciós ügyekkel magyarázzák. Több ukrán politikus is attól tart, hogy a háború alatti választás tovább mélyítené a belpolitikai megosztottságot és gyengítené az ország egységét.

Dmitrij Tabacsnik (Fotó: Képernyőfotó)

Zelenszkij legitimitását vitatják

Dmitrij Tabacsnik, az ukrán alkotmány egyik szerzője korábban úgy fogalmazott:

Május 20-a után Zelenszkij nem Ukrajna legitim vezetője

– mondta ezt 2025 elején.

A kijevi parlament arra hivatkozik, hogy a hadiállapot miatt lehetetlen demokratikus választásokat tartani, hiszen azok megszervezése sértené a nemzeti és nemzetközi jogi normákat. A képviselők hangsúlyozták: a háború végéig nem lehet választásokat tartani, de az első lehetséges alkalommal ki fogják írni azokat.

Putyin szerint Zelenszkij illegitim

Vlagyimir Putyin korábban azt nyilatkozta, hogy Zelenszkij elvesztette legitimitását, hivatali ideje ugyanis lejárt. Az orosz elnök hozzátette:

Tárgyalni bárkivel lehet, de a végső megállapodásokat csak Ukrajna legitim vezetésének kell aláírnia.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legitimitása megkérdőjeleződik (Fotó: AFP/ Ukrán elnöki sajtószolgálat) 

