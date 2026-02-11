Óriási pofont kapott Milák Kristóf a nemzetközi szaklaptól, ilyen még nem volt

Négy magyar kapott helyet a SwimSwam által évről évre közzétett rangsor friss, 2026-os változatában. A nemzetközi szaklap szerint Kós Hubert a világ második legjobb férfi úszója jelenleg, a korábban a legjobbnak is megválasztott Milák Kristóf ugyanakkor már a top negyvenből is kiszorult.

Kós Hubert a világ második legjobb férfi úszója, de Milák Kristóf már a top negyvenbe sem fér be a nemzetközi szaklap szerint (Fotó: AFP/Jack Guez)

A SwimSwam szerint a világ legjobb férfi úszója Léon Marchand, aki a 2024-es párizsi olimpián legyőzte Milákot a fő számában, 200 pillangón. A franciának ez persze csak a hab volt a tortán, hiszen négy olimpiai aranyat szerzett, a tavalyi szingapúri világbajnokságon pedig ugyan csak a két fő számában, a vegyeseken indult és győzött, de 200-on megdöntötte Ryan Lochte 14 évet megélt világcsúcsát.

A világ jelenlegi 100 legjobb férfi úszója között négy magyar kapott helyet:

2. Kós Hubert

42. Milák Kristóf

54. Sárkány Zalán

95. Betlehem Dávid

Kós Hubert szenzációs év előtt áll a lap szerint

A SwimSwam a második helyre rangsorolt Kós Hubert esetében megjegyzi, hogy a tavalyi világbajnokságon ugyan csak egy aranyat szerzett (200 háton), mégis megelőz a listán olyanokat, akik Szingapúrban több győzelmet is arattak. Ezt a főként a következővel indokolják:

A világbajnokság után Kós elképesztő sorozatot produkált a Világkupában: mindhárom állomáson besöpörte az 50, 100 és 200 hát győzelmét, és ezzel megnyerte a férfi összetettet. Világkupa-sikerét a torontói záróállomáson két világrekord tette igazán emlékezetessé: új rövidpályás világcsúcsot úszott 100 és 200 háton.

A nemzetközi szaklap megjegyezte, hogy 2026-ban Kós Hubert szenzációs év előtt állhat, hiszen a párizsi Európa-bajnokságon a 200 hát mellett immáron 100-on is az aranyért küzdhet, 200 vegyesen Marchand legnagyobb riválisa, plusz 50 háton és 100 pillangón is éremesélyes – utóbbiban bizony Milák Kristóf ellen is.

Továbbá az év végén rövidpályás vb is lesz, amelyen Kósnak a lap szerint jó esélye van arra, hogy mindhárom hátúszó számot megnyerje, amire az 50 hát 1999-es programba kerülése óta mindössze egyszer volt példa – 2018-ban Ryan Murphy révén.