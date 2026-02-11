Rendkívüli

Óriási pofont kapott Milák Kristóf a nemzetközi szaklaptól, ilyen még nem volt

Kós Hubert vezetésével négy magyar szerepel a világ 100 legjobb férfi úszóját rangsoroló friss toplistán, amelyet hagyományosan a SwimSwam állított össze. A nemzetközi szakportálnál Kós jelenleg a világ második legjobb férfi úszója a francia Léon Marchand mögött, Milák Kristóf viszont kijózanító pofont kapott: már a legjobb negyvenbe sem fért be. Az egykor a világ legjobbjának számító Milák korábban soha nem szerepelt ennyire hátul a toplistán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 11:53
Milák Kristóf már a világ legjobb negyven férfi úszója közé sem került be Fotó: SEBASTIEN BOZON Forrás: AFP
Négy magyar kapott helyet a SwimSwam által évről évre közzétett rangsor friss, 2026-os változatában. A nemzetközi szaklap szerint Kós Hubert a világ második legjobb férfi úszója jelenleg, a korábban a legjobbnak is megválasztott Milák Kristóf ugyanakkor már a top negyvenből is kiszorult.

Kós Hubert a világ második legjobb férfi úszója, de Milák Kristóf már a top negyvenbe sem fér be a nemzetközi szaklap szerint
Kós Hubert a világ második legjobb férfi úszója, de Milák Kristóf már a top negyvenbe sem fér be a nemzetközi szaklap szerint (Fotó: AFP/Jack Guez)

A SwimSwam szerint a világ legjobb férfi úszója Léon Marchand, aki a 2024-es párizsi olimpián legyőzte Milákot a fő számában, 200 pillangón. A franciának ez persze csak a hab volt a tortán, hiszen négy olimpiai aranyat szerzett, a tavalyi szingapúri világbajnokságon pedig ugyan csak a két fő számában, a vegyeseken indult és győzött, de 200-on megdöntötte Ryan Lochte 14 évet megélt világcsúcsát.

A világ jelenlegi 100 legjobb férfi úszója között négy magyar kapott helyet:

  • 2. Kós Hubert
  • 42. Milák Kristóf
  • 54. Sárkány Zalán
  • 95. Betlehem Dávid

 

Kós Hubert szenzációs év előtt áll a lap szerint

A SwimSwam a második helyre rangsorolt Kós Hubert esetében megjegyzi, hogy a tavalyi világbajnokságon ugyan csak egy aranyat szerzett (200 háton), mégis megelőz a listán olyanokat, akik Szingapúrban több győzelmet is arattak. Ezt a főként a következővel indokolják:

A világbajnokság után Kós elképesztő sorozatot produkált a Világkupában: mindhárom állomáson besöpörte az 50, 100 és 200 hát győzelmét, és ezzel megnyerte a férfi összetettet. Világkupa-sikerét a torontói záróállomáson két világrekord tette igazán emlékezetessé: új rövidpályás világcsúcsot úszott 100 és 200 háton.

A nemzetközi szaklap megjegyezte, hogy 2026-ban Kós Hubert szenzációs év előtt állhat, hiszen a párizsi Európa-bajnokságon a 200 hát mellett immáron 100-on is az aranyért küzdhet, 200 vegyesen Marchand legnagyobb riválisa, plusz 50 háton és 100 pillangón is éremesélyes – utóbbiban bizony Milák Kristóf ellen is.

Továbbá az év végén rövidpályás vb is lesz, amelyen Kósnak a lap szerint jó esélye van arra, hogy mindhárom hátúszó számot megnyerje, amire az 50 hát 1999-es programba kerülése óta mindössze egyszer volt példa – 2018-ban Ryan Murphy révén.

Ennyire hátul még soha nem volt Milák Kristóf

Milák Kristóf legutóbb 2022-ben teljesített olyan évet, amit rendesen végig versenyzett és végig edzett, ami után a 2023-as SwimSwam rangsorban kérdés nélkül a világ legjobb férfi úszója volt. Ezután, miután a 2023-as szezont kihagyta, a 30. helyre került, de a 2024-ben szerzett olimpiai aranya és ezüstje után a tavalyi listán negyedik volt.

Most Milák Kristóf a top negyvenből is kizuhant a SwimSwam rangsorában. Ilyen még nem volt.

A SwimSwam 2021 óta állítja össze a toplistát, azóta Milák először szorult ki a legjobb negyvenből:

  • 2026 – 42. 
  • 2025 – 4. 
  • 2024 – 30.
  • 2023 – 1.
  • 2022 – 5. 
  • 2021 – 4.

Ez most nyilvánvalóan amiatt történt, mert 2025-ben kizárólag az áprilisi ob-n állt rajthoz, de az látványos, hogy 2023-mal összevetve, amikor ugyanezt csinálta, most még sokkal hátrébb sorolták, a 42. helyre.

„Bár 2025-ben csak egyszer versenyzett, tehetsége így is megmutatkozott: áprilisban, a magyar országos bajnokságon 50,67-et úszott 100 pillangón, ami az adott évben a 12. legjobb idő volt a világon” – írják Milákról, de hozzáteszik, hogy a következő évek sorsdöntőek lesznek a hamarosan már 26 éves úszónak:

Továbbra is sok a kérdőjel körülötte. Ha Milák idén teljes erőbedobással készül, akár több aranyérmet is nyerhet az Európa-bajnokságon, de nem lesz könnyű dolga.

A legfrissebb hírek szerint Milák Kristóf januártól rendesen edzésbe állt, bár ezt inkább kényszerből teszi, mintsem szívesen.

 

Az olimpiai érmes Betlehem Dávid túlvállalta magát?

A 2025 után újra az 54. helyre rangsorolt Sárkány Zalán kapcsán a SwimSwam kiemeli, hogy tavaly a legjobb teljesítményeit a rövidpályás Európa-bajnokságon nyújtotta, ahol 800 gyorson győzött. Majd megjegyzik:

Sárkány a decemberi rövidpályás világbajnokság egyik legizgalmasabb úszója lehet.

A párizsi olimpián 10 kilométeren bronzérmes, 1500 méteren negyedik Betlehem Dávid a 95. helyre került, utolsó magyarként a top 100-ban. Az ő eredményei elmaradtak tavaly a 2024-esektől, de a SwimSwam nagy potenciált lát benne.

„Tavaly egyensúlyozott a nyíltvízi és a medencés úszás között, bár lehet, hogy ezzel egy kicsit túlvállalta magát. Betlehem viszont szeptemberben épp csak betöltötte a 22. életévét, és megvan benne a potenciál, hogy a világ egyik legjobb 1500-as úszója legyen, ha tovább fejlődik” – írják róla. 

 

