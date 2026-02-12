Az Eiffel Műhelyházban ünnepélyes keretek között átadták a megújult Média a Családért díjakat – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Média a Családért Alapítvány. Az idei pályázat középpontjában a család és a függőségek kapcsolata állt. A beérkezett alkotások a szenvedélybetegségek családokra gyakorolt hatását, a felépülés folyamatát, valamint a házastársak, szülők és gyermekek szerepét mutatták be személyes történeteken keresztül.
A díj 2025-ben új rendszerben működött: az alkotók kifejezetten erre a pályázatra készített, korábban nem publikált tartalmakkal nevezhettek, előre meghatározott tematikában. A cél az volt, hogy a kezdeményezés
új, érzékeny és aktuális társadalmi kérdéseket feldolgozó médiatartalmak megszületését ösztönözze.
A pályaművek közül előzsűri választotta ki a tíz döntőst, közülük a szakmai zsűri döntött a díjazottakról.
- A fődíjat Mózes Anita videóriportja nyerte, amely egy tiszaburai fiatal történetén keresztül mutatja be a dizájnerdrogokkal való küzdelmet és a felépülés útját.
- A Külhoni Média a Családért díjat Nagy Ildikó írása kapta, amely egy fiatal családapa gyógyulástörténetét dolgozza fel,
- míg a Richter különdíjat Winter Diána podcastje érdemelte ki.
- A közönségdíjat Bursza Krisztina cikke nyerte el.
A szervezők bejelentették: a 2026-os pályázat témája a fiatalok lelki egészsége lesz. A díjátadón hangsúlyozták, hogy a kezdeményezés nemcsak szakmai elismerés, hanem a család mint alapvető érték megerősítése is, határokon innen és túl.
