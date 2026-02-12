médiadíjcsalád

Átadták a megújult Média a Családért díjakat

Az idei pályázat középpontjában a család és a függőségek kapcsolata, vagyis a szenvedélybetegségek családokra gyakorolt hatása, a felépülés folyamata, valamint a hozzátartozók, házastársak, szülők és gyermekek szerepe állt. A szakmai fődíj mellett két különdíjat is odaítéltek, emellett a közönség által legjobbnak tartott pályamű is elismerésben részesült.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 22:20
Média a Családért Alapítvány/Katona László
Az Eiffel Műhelyházban ünnepélyes keretek között átadták a megújult Média a Családért díjakat – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Média a Családért Alapítvány. Az idei pályázat középpontjában a család és a függőségek kapcsolata állt. A beérkezett alkotások a szenvedélybetegségek családokra gyakorolt hatását, a felépülés folyamatát, valamint a házastársak, szülők és gyermekek szerepét mutatták be személyes történeteken keresztül.

Fotó: Média a Családért Alapítvány/Katona László

A díj 2025-ben új rendszerben működött: az alkotók kifejezetten erre a pályázatra készített, korábban nem publikált tartalmakkal nevezhettek, előre meghatározott tematikában. A cél az volt, hogy a kezdeményezés

új, érzékeny és aktuális társadalmi kérdéseket feldolgozó médiatartalmak megszületését ösztönözze.

A pályaművek közül előzsűri választotta ki a tíz döntőst, közülük a szakmai zsűri döntött a díjazottakról.

  • A fődíjat Mózes Anita videóriportja nyerte, amely egy tiszaburai fiatal történetén keresztül mutatja be a dizájnerdrogokkal való küzdelmet és a felépülés útját.
  • A Külhoni Média a Családért díjat Nagy Ildikó írása kapta, amely egy fiatal családapa gyógyulástörténetét dolgozza fel,
  •  míg a Richter különdíjat Winter Diána podcastje érdemelte ki.
  • A közönségdíjat Bursza Krisztina cikke nyerte el.

A szervezők bejelentették: a 2026-os pályázat témája a fiatalok lelki egészsége lesz. A díjátadón hangsúlyozták, hogy a kezdeményezés nemcsak szakmai elismerés, hanem a család mint alapvető érték megerősítése is, határokon innen és túl.

Borítókép: A díjazottak (Fotó: Média a Családért Alapítvány/Katona László)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

