hegsethegyesült államokdonald trump

Amerikai hadügyminiszter: a józan ész diktálja az Egyesült Államok ereje és hatalma helyreállítását az amerikai kontinens egészén

A józan ész diktálja az Egyesült Államok hatalmának és erejének helyreállítását az amerikai kontinens egészén – jelentette ki Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter csütörtökön. Hegseth szerint az amerikai hadügyminisztérium elsődleges prioritásának tekinti az Egyesült Államok, valamint az amerikai kontinens kulcsfontosságú területeinek védelmét.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2026. 02. 12. 22:33
Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter a kontinens 34 országának katonai vezetői előtt tartott beszédében egységet, összefogást és együttműködést szorgalmazott, illetve ajánlott az amerikai kontinenst érő fenyegetésekkel szemben. Egyben közös hadgyakorlatokat, kiképzéseket, műveleteket és hírszerző tevékenységet javasolt.

Hegseth szerint az amerikai hadügyminisztérium elsődleges prioritásának tekinti az Egyesült Államok, valamint az amerikai kontinens kulcsfontosságú területeinek védelmét (Illusztráció, forrás: Getty Images via AFP)
Hegseth szerint az amerikai hadügyminisztérium elsődleges prioritásának tekinti az Egyesült Államok, valamint az amerikai kontinens kulcsfontosságú területeinek védelmét (Illusztráció, forrás: Getty Images via AFP)

Mi – ahogy Önök is – azt akarjuk és azt fogjuk elérni, hogy állandó béke legyen ezen a kontinensen

– fogalmazott.

Pete Hegseth egyben kifejtette, hogy Donald Trump amerikai elnök kormányzatának hadügyminisztériuma elsődleges prioritásának tekinti az Egyesült Államok, valamint az amerikai kontinens kulcsfontosságú területeinek védelmét, ami évtizedek óta első alkalommal történik meg.

Hozzátette: „túl hosszú ideig az Egyesült Államok arra összpontosított, hogy a világ más nemzetei számára biztonságot és védelmet nyújtson, miközben elhanyagolta a biztonságot az Egyesült Államokon belül és a nyugati félteke egészén”.

Borítókép: Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szili Katalin
idezojeleknemzetpolitika

A Tisza és a nemzet

Szili Katalin avatarja

A Tisza Párt gyakorlatilag elhallgatja a nemzeti kérdést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.