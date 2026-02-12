Amerikai hadügyminiszter: a józan ész diktálja az Egyesült Államok ereje és hatalma helyreállítását az amerikai kontinens egészén

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter a kontinens 34 országának katonai vezetői előtt tartott beszédében egységet, összefogást és együttműködést szorgalmazott, illetve ajánlott az amerikai kontinenst érő fenyegetésekkel szemben. Egyben közös hadgyakorlatokat, kiképzéseket, műveleteket és hírszerző tevékenységet javasolt.

Hegseth szerint az amerikai hadügyminisztérium elsődleges prioritásának tekinti az Egyesült Államok, valamint az amerikai kontinens kulcsfontosságú területeinek védelmét (Illusztráció, forrás: Getty Images via AFP)

Mi – ahogy Önök is – azt akarjuk és azt fogjuk elérni, hogy állandó béke legyen ezen a kontinensen

– fogalmazott.

Pete Hegseth egyben kifejtette, hogy Donald Trump amerikai elnök kormányzatának hadügyminisztériuma elsődleges prioritásának tekinti az Egyesült Államok, valamint az amerikai kontinens kulcsfontosságú területeinek védelmét, ami évtizedek óta első alkalommal történik meg.

Hozzátette: „túl hosszú ideig az Egyesült Államok arra összpontosított, hogy a világ más nemzetei számára biztonságot és védelmet nyújtson, miközben elhanyagolta a biztonságot az Egyesült Államokon belül és a nyugati félteke egészén”.

Borítókép: Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter (Fotó: AFP)