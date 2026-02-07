amerikai katonaságHarvardPete Hegsethhadügyminisztérium

Pete Hegseth: A hadsereg harcosokat képez, nem woke-aktivistákat + videó

Az amerikai védelmi minisztérium megszakítja több évtizedes együttműködését a Harvard Egyetemmel, és a következő tanévtől nem küld aktív szolgálatban lévő katonákat az intézmény képzéseire. A döntés hátterében értékalapú és politikai vádak állnak: a hadügyminiszter szerint az egyetem eltávolodott a hadsereg alapelveitől, sőt kifejezetten ellenséges közeget alakított ki. A hadsereg harcosokat képez, nem woke-aktivistákat – mondta Hegseth.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 20:48
Pete Hegseth és Donald Trump Forrás: AFP
Az amerikai védelmi minisztérium megszünteti együttműködését a Harvard Egyetemmel: a 2026–2027-es tanévtől nem irányítanak aktív szolgálatban lévő katonákat az intézmény képzéseire. Pete Hegseth hadügyminiszter szerint a lépés elkerülhetetlenné vált, mert az egyetem eltávolodott a hadsereg alapértékeitől és céljaitól. A Pentagon pénteken jelezte, hogy lezár minden szakmai oktatási programot, ösztöndíjat és tanúsítványt a Harvarddal, Hegseth pedig az X-en közzétett üzenetében megerősítette, hogy a döntés a következő tanévtől lép életbe. A közlés szerint a tárca az ott futó posztgraduális programok felülvizsgálatát is megkezdte – számolt be róla a Fox News.

Az amerikai Hadügyminisztérium felmondott minden szakmai programot és ösztöndíjat a Harvard Egyetemmel
Az amerikai hadügyminisztérium felmondott minden szakmai programot és ösztöndíjat a Harvard Egyetemmel. A hadsereg harcosokat képez, nem woke-aktivistákat – mondta Hegseth Fotó: WIN MCNAMEE/AFP

Hegseth – aki maga is a Harvardon szerzett mesterdiplomát – elismerte, hogy a hadsereg és az egyetem együttműködése hosszú ideje fennáll, ugyanakkor kifogásoltra, hogy az intézmény mára az Amerika-ellenes nézetek egyik központjává vált. Úgy fogalmazott: számos oktató nyíltan ellenséges az amerikai fegyveres erőkkel, rossz színben tüntetik fel a hadsereget, elnyomják a baloldali politikai irányvonaltól eltérő véleményeket, ráadásul mindezt magas tandíjak mellett teszik. 

Szerinte az együttműködés egész egyszerűen nem kifizetődő a továbbiakban a védelmi minisztérium számára. 

A bejelentés nem előzmények nélküli, Donald Trump elnök hétfőn egymilliárd dolláros kártérítési igényt jelentett be a Harvarddal szemben, miközben az egyetem tavaly áprilisban pert indított, amiért az elnök befagyasztotta az intézmény támogatását. Hegseth további bírálatokat is megfogalmazott, állítása szerint kutatási együttműködések zajlottak a Kínai Kommunista Párttal, az egyetemi vezetés pedig olyan közeget alakított ki, amely ünnepli a Hamászt, eltűri a zsidók elleni támadásokat és előtérbe helyezi a sokszínűségi, esélyegyenlőségi és befogadási programokat.

Hegseth nem kertelt

A hadügyminiszter kijelentette, hogy a továbbiakban a tárcának nincs oka támogatni egy, a nemzetre és az amerikaiak többsége által fontosnak tartott elvekre káros környezetet, és közölte: ezt a jövőben nem is teszik. 

Hozzátette, hogy túl sokáig küldték a legtehetségesebb tiszteket a Harvardra abban a reményben, hogy az egyetem jobban megérti és megbecsüli a katonákat, ám szerinte sokan úgy tértek vissza, hogy már maguk is globalista és radikális ideológiákat vallottak, amely káros a nemzet a harcképességére. Üzenetét azzal zárta: 

a hadsereg harcosokat képez, nem woke-aktivistákat, viszlát, Harvard!

Borítókép: Pete Hegseth és Donald Trump (Fotó: AFP)

