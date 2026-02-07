Pete Hegseth: A hadsereg harcosokat képez, nem woke-aktivistákat + videó

Az amerikai védelmi minisztérium megszünteti együttműködését a Harvard Egyetemmel: a 2026–2027-es tanévtől nem irányítanak aktív szolgálatban lévő katonákat az intézmény képzéseire. Pete Hegseth hadügyminiszter szerint a lépés elkerülhetetlenné vált, mert az egyetem eltávolodott a hadsereg alapértékeitől és céljaitól. A Pentagon pénteken jelezte, hogy lezár minden szakmai oktatási programot, ösztöndíjat és tanúsítványt a Harvarddal, Hegseth pedig az X-en közzétett üzenetében megerősítette, hogy a döntés a következő tanévtől lép életbe. A közlés szerint a tárca az ott futó posztgraduális programok felülvizsgálatát is megkezdte – számolt be róla a Fox News.
Hegseth – aki maga is a Harvardon szerzett mesterdiplomát – elismerte, hogy a hadsereg és az egyetem együttműködése hosszú ideje fennáll, ugyanakkor kifogásoltra, hogy az intézmény mára az Amerika-ellenes nézetek egyik központjává vált. Úgy fogalmazott: számos oktató nyíltan ellenséges az amerikai fegyveres erőkkel, rossz színben tüntetik fel a hadsereget, elnyomják a baloldali politikai irányvonaltól eltérő véleményeket, ráadásul mindezt magas tandíjak mellett teszik.
Szerinte az együttműködés egész egyszerűen nem kifizetődő a továbbiakban a védelmi minisztérium számára.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!