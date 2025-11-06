A meditáció boldogabbá tesz és csökkenti a fájdalmat – igazolja a Harvard idegtudósa

Az érzéseinkben és a megtapasztalásainkban meditációval elérhető, tartós javulásokat, mentális átalakulásokat az utóbbi időben a világ vezető intézményeinek idegtudósai vizsgálják.

Az új tudományos hullám élvonalában halad Matthew Sacchet, a Harvard Orvosi Egyetem Meditációs Kutatóprogramjának igazgatója. Kutatócsapata haladó meditálókkal, többek között buddhista szerzetesekkel dolgozik, és azt vizsgálja, hogyan változik agyunk a sokak szerint pusztán csak spirituálisnak tekintett, szubjektív élmények hatására.

Matthew Sacchet pszichiáter és idegtudós a Harvard Medical Schoolhoz és a Massachusetts General Hospital (MGH)-hoz, szakterületén a világ legelismertebb kutatóközpontjaihoz kötődik. Munkái a meditációt és az éberséget (mindfulness) tudományos szempontból vizsgálják, modern agyi képalkotó (pl. fMRI) és más idegtudományi módszerekkel. Elismert, lektorált folyóiratokban publikál, többek között a Nature Medicine, Biological Psychiatry, JAMA Internal Medicine felületein.

Sacchet agyszkennerek segítségével azonosítja a különféle mély meditációs gyakorlatok során bekövetkező idegi változásokat – és megvizsgálja, hogy milyen tartós hatásokkal járnak. Célja, hogy a meditáció kutatásával szerzett idegtudományi ismereteket (például mely agyterületek felelnek a jóllétért) közvetlenül alkalmazza célzott beavatkozások formájában a szenvedés enyhítésére.

Matthew Sacchet (balra) agyi aktivitást monitorozó EEG-t csatlakoztat:

A New Scientistnek adott interjújában arról beszél, hogy a meditáció átírja az érzelmi és fizikai fájdalom élményeit, s hogy

mit is taníthatnak nekünk a módosult tudatállapotok a tudat természetéről.

Sok kutatás foglalkozott már a mindfulness-szel (ítélkezésmentes figyelem a jelen pillanat élményeire), és azzal, hogy miként alkalmazható a stressz és egyes pszichológiai tünetek, például a szorongás csökkentésére. Ritkábban vizsgálták viszont az úgynevezett haladó meditációt, amely a gyakorlás mélyebb, folyamatos elsajátítását foglalja magában, beleértve a megváltozott mentális állapotokat – sőt, a tudatos tapasztalatok és létmódok átalakítását is. Kutatási programjuk azt vizsgálja, hogy hol vannak a meditáció határai, mi van a mindfulness-en túl, fogalmaz Matthew Sacchet.