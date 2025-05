A Harvard Egyetem beperli Donald Trump kormányát

Továbbá azzal is vádolták az egyetemet, hogy együttműködik a Kínai Kommunista Párttal, és 2024-ben egy kínai félkatonai csoport tagjait is fogadta és képezte. A vádakra az egyetem korábban úgy reagált, hogy „nem enged a jogilag védett alapelveiből”, még akkor sem, ha politikai megtorlástól tart. Alan Garber, az egyetem elnöke elmondta, hogy az elmúlt másfél évben átfogó intézkedéseket vezettek be az antiszemitizmus elleni fellépés érdekében.

A helyzet kiéleződéséhez az is hozzájárult, hogy április 16-án Kristi Noem belbiztonsági miniszter felszólította a Harvardot, hogy szolgáltasson részletes információkat minden olyan külföldi hallgatóról, aki erőszakos tüntetésekhez köthető.

A miniszter 72 órát adott a felvételek és dokumentumok átadására, beleértve hang- és videóanyagokat is. A mostani kereset független attól az eljárástól, amelyben a Harvard több mint kétmilliárd dolláros szövetségi forrásmegvonás miatt perli a kormányt.