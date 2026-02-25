Lázár János: Ha összefogunk, a semmiből is építeni tudunk + videó

– Sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy tőlünk csak nyugatra tudnak eredményt vagy csodát tenni emberek, alkotók. Mi mindig fölnézünk a tőlünk nyugatra élő emberekre, hogy nálunk biztos többet tudnak, különbek, okosabbak – vélekedett Lázár János a mosonmagyaróvári Lázárinfón, ahol Nagy István agrárminiszter társaságában válaszolt az emberek kérdéseire. Az építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában azt hangsúlyozta, hogy a magyarok is büszkék lehetnek magukra, mert ha összefognak, bármire képesek.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos

– Ha belegondolnak, a semmire, a pusztaság közepén hoztuk létre Európa legnagyobb motorgyárát Győrben. Szintén a semmiben, szántóföldön hoztuk létre a világ legmodernebb BMW-gyárát. Valamint most, ha minden jól megy, Rába-Tátra megállapodással a Rábába is életet lehelünk, és a korszak kihívásához igazodva, – úgy, mint 1938-ban –, „győri programot” hirdetünk, amikor sajnos a hadikapacitások számára kell szállító eszközöket gyártanunk, ami innen, Győrből fog elindulni – magyarázta Lázár János.

Bármennyire is közel van Ausztria, bármennyire is viszonyítási pont Ausztria, büszkék lehetünk a fajtánkra, mert a semmiből, ha összefogunk, ha az erőforrásainkat összerakjuk, bármit létre tudunk hozni itt, Mosonmagyaróváron is és bárhol

– hangsúlyozta a miniszter.

Lázár János egy másik részletet is megosztott a Lázárinfóról a közösségi oldalán, amelyben elmondta, hogy arra nem volt példa az elmúlt 35 évben, hogy 1990 után egy velünk szomszédos ország energiafegyvert használjon, akár a választások előtt, akár a választások után. A miniszter szerint ami ma a Barátság kőolajvezetékkel történik, az egy nagyon veszélyes dolog.

Eddig a választási kampány magyar politikusok és ukrán politikusok vitájáról szólt. Most annak vagyunk a kitettjei, és reményeim szerint nem áldozatai, hogy Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket

– hangsúlyozta. Majd rámutatott: az Európai Unió nem védett meg bennünket.

Az olaj nem jön ma sem, nem tudjuk, hogy holnap jönni fog-e

– hívta fel a figyelmet a miniszter. Majd emlékeztetett: három hónapra van elegendő készlet jelen pillanatban, és ha Nyugat-Európából kell – ha egyáltalán meg tudjuk technikailag szerezni – nyugati típusú olajat venni, akkor azt nem tudjuk Százhalombattán finomítani. Tehát van egy műszaki probléma is, ami nagyon komoly gazdasági problémákat fog okozni, és nagyon közel kerülünk az ezer forintos üzemanyagárhoz – tette hozzá.