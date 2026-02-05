Rendkívüli

Donald Trump: Orbán Viktor soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének

Lázár JánosLázárinfócigányságbocsánatbocsánatkérés

Tiszta vizet önt a pohárba Lázár János + videó

A miniszter lesz a Hír TV péntek esti műsorának vendége.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 19:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár szavait sokan félreértették vagy félremagyarázták, szándéka minden esetben a magyarországi cigányság felzárkózásának és polgárosodásának elősegítése volt – hangsúlyozza Lázár János. Az építési és közlekedési minisztert a Hír TV stúdiójában többek között arról kérdezik, hogyan látja a magyarországi cigányság helyzetét és gazdasági szerepét. Az is szóba kerül, hogy miért döntött a magyar politikában szokatlan, nyilvános bocsánatkérés mellett. A miniszterrel készült beszélgetést pénteken este nyolc órától, a csatorna Péntek 8 című műsorában tekinthetik meg.

Kaposvár, 2026. január 24. Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én. MTI/Illyés Tibor
Lázár János lesz a Péntek 8 vendége (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A Hír TV-nek adott interjúban a miniszter reagál a Balatonalmádiban elhangzott, nagy port kavart kijelentéseire, és kifejti, miért tekinti aranytartaléknak a roma közösséget a munkaerőpiacon. A miniszter azt is elmondja, hogy nincs szüksége arra, hogy neki közvetítsen bárki is, akár a liberális sajtó, akár a liberális jogvédők közte és a cigányság között, mert „meg tudunk mindent egymással beszélni normális hangon”.

A legfontosabb állításom, hogy Magyarországon nem migrációra, hanem integrációra van szükség

– hangsúlyozza Lázár János. Kifejti: ha tudnak még több munkahelyet teremteni és nem 4,9 millió ember dolgozik, hanem akár 5,2 millió, az óriási előrelépést jelent. Ehhez azonban be kell vetni az „aranytartalékot”. – A magyar kormánynak az a kötelessége, hogy minden magyarnak, és mindannyian magyarok vagyunk, lehetőséget és munkát teremtsen – mutat rá a tárcavezető.

Lázár János a műsorban megindokolja, hogy miért döntött a magyar politikában szokatlan nyilvános bocsánatkérés mellett.

Mindig vállalja tettei és kijelentései következményeit, és elnézést kér azoktól, akiket balatonalmádi beszéde megbántott.

Azt a folyamatot, amelyet a Fidesz elindított az elmúlt 16 éveben, hogy lehetőséget biztosítson a fölzárkózásra és a polgárosodásra, folytassák közösen, adjanak neki új lendületet – fejti ki a miniszter a pénteki műsorban.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Lázár János (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu