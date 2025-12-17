Rendkívüli

Orbán Viktor: Ilyen hibás döntéseket hozott az EU a migráció és a háború kérdésében

Hollik István: A Tisza terveinek legnagyobb vesztesei a nyugdíjasok lennének + videó

A kormánypárti politikus emlékeztetett: Magyar Péterék eltörölnék a 14. havi nyugdíjat és 20 százalékos nyugdíjadót vezetnének be.

2025. 12. 17. 16:04
Hollik István (Forrás: Facebook)
Egyre több nyilatkozatból derül ki, mire készül a Tisza, és ennek a legnagyobb vesztesei a nyugdíjasok lennének – mondta Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a Fidesz-frakció Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.

Hungarian oposition leader Peter Magyar speaks to protesters demanding Prime Minister Viktor Orban's resignation over the government's perceived inaction about widespread abuse in child care institutions in Budapest, on December 13, 2025. The demonstration called by with TISZA party opposition's leader after fresh abuse allegations surfaced at a scandal-hit juvenile detention center. (Photo by Ferenc ISZA / AFP)
Magyar Péter (Fotó: AFP/ISZA FERENC)

A kormánypárti politikus azt mondta:

Magyar Péterék eltörölnék a 14. havi nyugdíjat és bevezetnének egy 20 százalékos nyugdíjadót. Ez egy átlagos nyugdíjasnak havonta 49 ezer forintot venne ki a zsebéből, egy özvegyi nyugdíjasnak pedig körülbelül 35 ezer forintot.

„De itt nincs megállás. Veszélyben van a 13. havi nyugdíj is. A Tisza háttéremberei, a baloldali Bokros Lajostól Lengyel Lászlóig hetek óta támadják ezeket a juttatásokat” – emelte ki. 

Ráadásul a kiszivárgott Tisza-csomag nemcsak a mostani, hanem a jövő nyugdíjasait is érintené – mondta Hollik István, hozzátéve: Magyar Péterék kivonnák az államot a nyugdíjrendszerből, megszűnne a biztos, garantált nyugdíj.

„Mi ezt nem hagyjuk, amíg nemzeti kormány van, a nyugdíj adómentes és garantált marad. 

Januártól 3,6 százalékos emelés jön, februárban pedig érkezik a 13. és a 14. havi juttatás egyheti összege is. Ez a különbség köztünk és köztük” – hangoztatta Hollik István.

Mint ahogyan azt lapunk is megírta, a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági konvergenciaprogramja minden korosztályt érintene, de különösen az idősebbeket sújtaná: az egészségügyi ellátások és a nyugdíjak is veszélybe kerülnének. 

A 13. havi nyugdíj megszüntetése miatt egy átlagos nyugdíjas évente 246 ezer forinttal kapna kevesebbet, 

míg az átlagos özvegyi nyugdíjasnak 423 ezer, a nyugdíj mellett dolgozóknak akár 2,2 millió forint veszteséget jelentene évente.

Borítókép: Hollik István (Forrás: Facebook)


