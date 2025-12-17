Hollik István: A Tisza terveinek legnagyobb vesztesei a nyugdíjasok lennének + videó

Egyre több nyilatkozatból derül ki, mire készül a Tisza, és ennek a legnagyobb vesztesei a nyugdíjasok lennének – mondta Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a Fidesz-frakció Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.

Magyar Péter (Fotó: AFP/ISZA FERENC)

A kormánypárti politikus azt mondta:

Magyar Péterék eltörölnék a 14. havi nyugdíjat és bevezetnének egy 20 százalékos nyugdíjadót. Ez egy átlagos nyugdíjasnak havonta 49 ezer forintot venne ki a zsebéből, egy özvegyi nyugdíjasnak pedig körülbelül 35 ezer forintot.

„De itt nincs megállás. Veszélyben van a 13. havi nyugdíj is. A Tisza háttéremberei, a baloldali Bokros Lajostól Lengyel Lászlóig hetek óta támadják ezeket a juttatásokat” – emelte ki.

Ráadásul a kiszivárgott Tisza-csomag nemcsak a mostani, hanem a jövő nyugdíjasait is érintené – mondta Hollik István, hozzátéve: Magyar Péterék kivonnák az államot a nyugdíjrendszerből, megszűnne a biztos, garantált nyugdíj.

„Mi ezt nem hagyjuk, amíg nemzeti kormány van, a nyugdíj adómentes és garantált marad.

Januártól 3,6 százalékos emelés jön, februárban pedig érkezik a 13. és a 14. havi juttatás egyheti összege is. Ez a különbség köztünk és köztük” – hangoztatta Hollik István.

Mint ahogyan azt lapunk is megírta, a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági konvergenciaprogramja minden korosztályt érintene, de különösen az idősebbeket sújtaná: az egészségügyi ellátások és a nyugdíjak is veszélybe kerülnének.

A 13. havi nyugdíj megszüntetése miatt egy átlagos nyugdíjas évente 246 ezer forinttal kapna kevesebbet,

míg az átlagos özvegyi nyugdíjasnak 423 ezer, a nyugdíj mellett dolgozóknak akár 2,2 millió forint veszteséget jelentene évente.