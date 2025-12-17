Hollik István: A Tisza terveinek legnagyobb vesztesei a nyugdíjasok lennének + videó

Egyre több nyilatkozatból derül ki, mire készül a Tisza, és ennek a legnagyobb vesztesei a nyugdíjasok lennének – mondta Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a Fidesz-frakció Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.
A kormánypárti politikus azt mondta:
Magyar Péterék eltörölnék a 14. havi nyugdíjat és bevezetnének egy 20 százalékos nyugdíjadót. Ez egy átlagos nyugdíjasnak havonta 49 ezer forintot venne ki a zsebéből, egy özvegyi nyugdíjasnak pedig körülbelül 35 ezer forintot.
„De itt nincs megállás. Veszélyben van a 13. havi nyugdíj is. A Tisza háttéremberei, a baloldali Bokros Lajostól Lengyel Lászlóig hetek óta támadják ezeket a juttatásokat” – emelte ki.
Ráadásul a kiszivárgott Tisza-csomag nemcsak a mostani, hanem a jövő nyugdíjasait is érintené – mondta Hollik István, hozzátéve: Magyar Péterék kivonnák az államot a nyugdíjrendszerből, megszűnne a biztos, garantált nyugdíj.
„Mi ezt nem hagyjuk, amíg nemzeti kormány van, a nyugdíj adómentes és garantált marad.
Januártól 3,6 százalékos emelés jön, februárban pedig érkezik a 13. és a 14. havi juttatás egyheti összege is. Ez a különbség köztünk és köztük” – hangoztatta Hollik István.
Mint ahogyan azt lapunk is megírta, a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági konvergenciaprogramja minden korosztályt érintene, de különösen az idősebbeket sújtaná: az egészségügyi ellátások és a nyugdíjak is veszélybe kerülnének.
A 13. havi nyugdíj megszüntetése miatt egy átlagos nyugdíjas évente 246 ezer forinttal kapna kevesebbet,
míg az átlagos özvegyi nyugdíjasnak 423 ezer, a nyugdíj mellett dolgozóknak akár 2,2 millió forint veszteséget jelentene évente.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!