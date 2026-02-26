idezojelek
A Helyzet

A békéhez erő kell

A magyar kormány a modern biztonságpolitika egyik legjelentősebb kihívására, a kritikus energetikai infrastruktúra elleni hibrid hadviselésre adott választ.

Baranyai Gábor
Baranyai Gábor
Cikk kép: undefined
2026. 02. 26. 4:59
0

A magyar kormány a modern biztonságpolitika egyik legjelentősebb kihívására, a kritikus energetikai infrastruktúra elleni hibrid hadviselésre adott választ akkor, amikor Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte az érintett létesítmények fokozott katonai és rendőrségi védelmét, illetve dróntilalmat vezetett be az Ukrajnával határos vármegyében. 

Még mielőtt a valóságtagadó baloldal és az abból kisarjadt Tisza-szekta tagjai óbégatásba kezdenek, le kell szögezni, hogy az Orbán-kabinet azt tette, ami a mindenkori, szuverén magyar kormány dolga, amit az Európai Unió és a NATO ez irányú ajánlásai és követelményei is megfogalmaznak.

A kritikus infrastruktúra védelme minden államapparátus múlhatatlan és vitathatatlan alapfeladata. Olyan egymással összekapcsolódó, interaktív és egymástól kölcsönös függésben lévő infra­struktúraelemek, létesítmények, szolgáltatások, rendszerek és folyamatok hálózatát kell most kiemelten biztosítani, amelyek az ország lakossága, a gazdaság és a kormányzat működése szempontjából létfontosságúak.

Ukrajna Oroszországhoz hasonlóan a hibrid hadviselést mesteri szinten űzi, hogy politikai, katonai vagy gazdasági céljait elérje. Ez a hadviselési forma nem hagyományos katonai erőt használ, hanem összehangolt kiber- és fizikai támadásokkal, dezinformációval és gazdasági nyomásgyakorlással törekszik egy ország működésének megbénítására. Nem kell messzire menni, elég csak az Északi Áramlat 2022. szeptemberi felrobbantására gondolni, vagy arra, amikor a Gazpromnak jelentős összeggel tartozó Kijev 2009-ben a tél közepén technikai nehézségekre hivatkozva megakadályozta a földgáz Közép-Európába juttatását.
A Barátság kőolajvezeték esetében is hasonló most a helyzet. A négy éve tartó háborúban korábban is érték támadások a hálózatot, de a felek igyekeztek azt minél előbb helyreállítani, hiszen mind Kijevnek, mind Moszkvának érdeke volt a bevételt jelentő energiafolyosó fenntartása, a szerződések betartása. Most azonban Kijev és támogatói szó szerint olajblokád alá helyezték Magyarországot és Szlovákiát. A két állam, hogy érdekeit megvédje és biztosítsa a társadalmi békét és jólétet, határozott diplomáciai és gazdasági lépéseket foganatosított Ukrajna ellen. 

Közben a feltétel nélkül ukránbarát, minden áron pénzt, fegyvert, és ha Brüsszel azt mondja, akkor katonát is küldeni hajlandó hazai baloldal, élén a quislingi szerepre készülő Magyar Péterrel, hallgat. Főleg azok után, hogy a magyar külügy- és titkosszolgálatok jelentése szerint néhány hete, a müncheni biztonságpolitikai fórumon a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését – német közvetítéssel –, hogy nem tervezik újraindítani a Barátság kőolajvezetéket.


Egyértelmű, a frontokon nehéz helyzetben lévő jelenlegi ukrán vezetés célja, hogy a magyar vidéken falakba ütköző Tisza Pártot az április országgyűlési választásokon hatalomra juttassa, így biztosítva az Európai Unióval és a NATO-val kapcsolatos céljait. Itt érdemes megjegyezni, hogy a hibrid hadviselés másik ágában, a kiberműveletek területén is igen aktív keleti szomszédunk. Elég ha csak arra gondolunk, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásának fejlesztésében ukrán hadiszállító cég szakemberei is részt vettek, majd pedig mintegy kétszázezer, Magyar Péteréket támogató magyar állampolgár adatai kerültek nyilvánosságra. A megszerzett személyes adatok a hazánkban amúgy is aktív ukrán szolgálatok számára is aranybányát jelenthetnek, ami újabb nemzetbiztonsági kihívást jelent.
A kormány tehát azt tette most, amit kell, erőt mutatott, mert a hibrid támadások elmoshatják a béke és a háború közötti határvonalat.
 

Borbély Zsolt Attila
Borbély Zsolt Attila
idezojelekuszítás

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

Huth Gergely
Huth Gergely
idezojelekszabadság

Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget

Novák Miklós
Novák Miklós
Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Szőcs László
Szőcs László
idezojelekemlékirat

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

Hegyi Zoltán
idezojelekbarátság vezeték

