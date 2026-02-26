A békéhez erő kell

Ukrajna Oroszországhoz hasonlóan a hibrid hadviselést mesteri szinten űzi, hogy politikai, katonai vagy gazdasági céljait elérje. Ez a hadviselési forma nem hagyományos katonai erőt használ, hanem összehangolt kiber- és fizikai támadásokkal, dezinformációval és gazdasági nyomásgyakorlással törekszik egy ország működésének megbénítására. Nem kell messzire menni, elég csak az Északi Áramlat 2022. szeptemberi felrobbantására gondolni, vagy arra, amikor a Gazpromnak jelentős összeggel tartozó Kijev 2009-ben a tél közepén technikai nehézségekre hivatkozva megakadályozta a földgáz Közép-Európába juttatását.

A Barátság kőolajvezeték esetében is hasonló most a helyzet. A négy éve tartó háborúban korábban is érték támadások a hálózatot, de a felek igyekeztek azt minél előbb helyreállítani, hiszen mind Kijevnek, mind Moszkvának érdeke volt a bevételt jelentő energiafolyosó fenntartása, a szerződések betartása. Most azonban Kijev és támogatói szó szerint olajblokád alá helyezték Magyarországot és Szlovákiát. A két állam, hogy érdekeit megvédje és biztosítsa a társadalmi békét és jólétet, határozott diplomáciai és gazdasági lépéseket foganatosított Ukrajna ellen.

Közben a feltétel nélkül ukránbarát, minden áron pénzt, fegyvert, és ha Brüsszel azt mondja, akkor katonát is küldeni hajlandó hazai baloldal, élén a quislingi szerepre készülő Magyar Péterrel, hallgat. Főleg azok után, hogy a magyar külügy- és titkosszolgálatok jelentése szerint néhány hete, a müncheni biztonságpolitikai fórumon a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését – német közvetítéssel –, hogy nem tervezik újraindítani a Barátság kőolajvezetéket.



Egyértelmű, a frontokon nehéz helyzetben lévő jelenlegi ukrán vezetés célja, hogy a magyar vidéken falakba ütköző Tisza Pártot az április országgyűlési választásokon hatalomra juttassa, így biztosítva az Európai Unióval és a NATO-val kapcsolatos céljait. Itt érdemes megjegyezni, hogy a hibrid hadviselés másik ágában, a kiberműveletek területén is igen aktív keleti szomszédunk. Elég ha csak arra gondolunk, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásának fejlesztésében ukrán hadiszállító cég szakemberei is részt vettek, majd pedig mintegy kétszázezer, Magyar Péteréket támogató magyar állampolgár adatai kerültek nyilvánosságra. A megszerzett személyes adatok a hazánkban amúgy is aktív ukrán szolgálatok számára is aranybányát jelenthetnek, ami újabb nemzetbiztonsági kihívást jelent.

A kormány tehát azt tette most, amit kell, erőt mutatott, mert a hibrid támadások elmoshatják a béke és a háború közötti határvonalat.

