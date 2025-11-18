Nem csak rakétákat, radarokat is vesz Magyarország az USA-tól

A vállalt NATO-képességfejlesztési célokkal összhangban egy nagy hatótávolságú rakéta-tüzérosztály beszerzésének előkészítése van folyamatban a szükséges pusztító eszközökkel és az üzemeltetéshez szükséges képességekkel.

A légtérellenőrzési képességfejlesztés folytatásaként nagy hatótávolságú légvédelmi radarokat is beszerez a Magyar Honvédség, szintén a NATO-képességcélokkal összhangban

– nyilatkozta a Magyar Nemzet kérdésére Deme László. A Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezésért, beszerzésekért és innovációért felelős helyettes államtitkára hozzátette: a november 7-i, Pentagonban történt egyeztetések során megállapodtak arról, hogy

a két ország hadfelszerelési igazgatói fogják folytatni a tárgyalásokat és beazonosítani a konkrét együttműködési lehetőségeket.

Hazai forrásból

– A SAFE hitelkeretet az előbb említett fejlesztések nem érintik, hiszen ebben az EU védelmi programban az Európai Unióban működő hadiipari vállalatok lehetnek gyártói kedvezményezettek – válaszolta a dandártábornok arra a kérdésünkre, hogy az úgynevezett Security Action For Europe (SAFE) nevű, 150 milliárd eurós uniós védelmi hitelprogramból igényelt 16,2 milliárd eurós magyar keret terhére történnek-e fenti tervezett beruházások.

A helyettes államtitkár közölte,

az említett beszerzések hazai forrásból a hosszú távú haderőfejlesztési terv részeként valósulnak meg.

Elhárultak az akadályok

Amint azt a Magyar Nemzet megírta, a november 7-i, washingtoni amerikai–magyar csúcsot követően Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról számolt be, hogy Donald Trump elnökségével elhárultak azok az akadályok, amelyek még a Biden-adminisztráció alatt politikai okokból a fegyverbeszerzések, hadiipari beszerzések esetén alkalmaztak Magyarországgal szemben. – A korábbi demokrata adminisztráció elutasította azoknak a tervezett beszerzéseknek a teljesítését is, amelyeknél adott esetben már kifizetett megrendelés volt – fogalmazott a tárcavezető.

Mint mondta, a mostani washingtoni tárgyalásokon a Trump-adminisztráció részéről egyértelművé tették: azokon a területeken, amelyeken Magyarországnak szüksége van technológiában vagy más eszközökben beszerzésekre, Magyarországnak lehetősége lesz erre.