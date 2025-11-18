haderőfejlesztésHIMARSWashingtonMagyar Honvédségradar

Nem csak rakétákat, radarokat is vesz Magyarország az USA-tól

Várhatóan nemcsak HIMARS tüzérségi rakétarendszert, hanem nagy hatótávolságú légtérellenőrző radarokat is vásárol az Egyesült Államoktól Magyarország – tudta meg a Magyar Nemzet. A Honvédelmi Minisztérium azt is leszögezte, hogy az amerikai fegyverek beszerzése hazai forrásból valósul meg, nem érinti, nem érintheti az uniós védelmi hitelprogramot.

Baranyai Gábor
2025. 11. 18. 4:50
Valós időben minél távolabbra, minél pontosabban kell felderíteni a légteret Forrás: Facebook/MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ
A vállalt NATO-képességfejlesztési célokkal összhangban egy nagy hatótávolságú rakéta-tüzérosztály beszerzésének előkészítése van folyamatban a szükséges pusztító eszközökkel és az üzemeltetéshez szükséges képességekkel. 

A légtérellenőrzési képességfejlesztés folytatásaként nagy hatótávolságú légvédelmi radarokat is beszerez a Magyar Honvédség, szintén a NATO-képességcélokkal összhangban

 – nyilatkozta a Magyar Nemzet kérdésére Deme László. A Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezésért, beszerzésekért és innovációért felelős helyettes államtitkára hozzátette: a november 7-i, Pentagonban történt egyeztetések során megállapodtak arról, hogy 

a két ország hadfelszerelési igazgatói fogják folytatni a tárgyalásokat és beazonosítani a konkrét együttműködési lehetőségeket.

 

Hazai forrásból

– A SAFE hitelkeretet az előbb említett fejlesztések nem érintik, hiszen ebben az EU védelmi programban az Európai Unióban működő hadiipari vállalatok lehetnek gyártói kedvezményezettek – válaszolta a dandártábornok arra a kérdésünkre, hogy az úgynevezett Security Action For Europe (SAFE) nevű, 150 milliárd eurós uniós védelmi hitelprogramból igényelt 16,2 milliárd eurós magyar keret terhére történnek-e fenti tervezett beruházások.

A helyettes államtitkár közölte, 

az említett beszerzések hazai forrásból a hosszú távú haderőfejlesztési terv részeként valósulnak meg. 

 

Elhárultak az akadályok

Amint azt a Magyar Nemzet megírta, a november 7-i, washingtoni amerikai–magyar csúcsot követően Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról számolt be, hogy Donald Trump elnökségével elhárultak azok az akadályok, amelyek még a Biden-adminisztráció alatt politikai okokból a fegyverbeszerzések, hadiipari beszerzések esetén alkalmaztak Magyarországgal szemben. – A korábbi demokrata adminisztráció elutasította azoknak a tervezett beszerzéseknek a teljesítését is, amelyeknél adott esetben már kifizetett megrendelés volt – fogalmazott a tárcavezető.

Mint mondta, a mostani washingtoni tárgyalásokon a Trump-adminisztráció részéről egyértelművé tették: azokon a területeken, amelyeken Magyarországnak szüksége van technológiában vagy más eszközökben beszerzésekre, Magyarországnak lehetősége lesz erre.

– Van egy listánk, egy tíz évre előrevetített haderőfejlesztési terv, amely tartalmazza a legkülönbözőbb területeken tervezett beszerzéseket – tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki szerint ezek között van olyan megoldás, amelyek esetében minden valószínűség szerint az amerikai a legjobb és a legstabilabb.

WARSAW, POLAND  AUGUST 15: The M142 HIMARS rocket launcher is seen during the Armed Forces Day parade, commemorating Polands 1920 victory over the Soviet Red Army and marking the 105th anniversary of the Battle of Warsaw, in Warsaw, Poland, on August 15, 2025. The event featured more than 4,000 Polish troops, about 200 soldiers from allied NATO nations, around 300 military vehicles, and nearly 50 aircraft, making it the largest parade in the countrys history. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto via AFP)
A HIMARS már szolgálatban áll a lengyel, román és ukrán haderőben is  Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto

HIMARS újratöltve

Ismert, a Joe Biden demokrata elnök által vezetett adminisztráció 2023-ban a szenátuson keresztül blokkolta a HIMARS rakétarendszerek magyarországi értékesítését. A Washington Post forrásai akkor arról számoltak be, hogy Magyarország 24 HIMARS rakétarendszert, több mint száz konténert és a hozzávaló rakétát igényelt összesen 765 millió dollár értékben.

A missile is launched from a United States military HIMARS system during joint military drills at a firing range in northern Australia as part of Exercise Talisman Sabre, the largest combined training activity between the Australian Defence Force and the United States military, in Shoalwater Bay on July 22, 2023. (Photo by ANDREW LEESON / AFP)
Egy HIMARS-üteg tűzcsapása Fotó: ANDREW LEESON/AFP

Az M142 HIMARS egy kerekes, 6×6-os terepjáró hordozó járműről indítható rakéta-sorozatvető. A rendszer alapvetően egy hat indítócsőből álló, 277 milliméteres, M26-os vagy M30/31-es rakéta, és a GMLRS–U vagy GLMRS–ER indítására alkalmas konténerrel van felszerelve, de létezik olyan változata is, amely egy MGM–140 ATACMS vagy két PrSM rakétát indít. A hagyományos rakéták lőtávolsága harminc-hetven kilométer, a közel egymázsás robbanófejre szerelt GMLRS rakétáké 70-150, harctéri ballisztikus ATACMS-é háromszáz, a PrSM-es esetében pedig már ötszáz kilométer. 

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: Facebook)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

