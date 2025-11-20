„Leírom nekik délután, hogy senki nem nyilatkozik, no fucking way, senki, rajtam kívül. Mert itt hatszáz fajta sajtó van meg minden. Leírom neki magyarul… Én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul.” (…) „Mondom, te tudsz magyarul? Tudsz olvasni? Akkor mi a büdös …t csináltál? (…) Nem tudnak, mert alkalmatlan mindegyik. Beszélni sem tud semelyik. Totál antitálentum politikailag mindegyik, és én csinálok mindegyikből EP-képviselőt” – hangoztak el Magyar Péter szájából a fentiek azon a két hangfelvételen, amely szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt került nyilvánosságra. Pont egy évvel azelőtt, hogy megnevezte a Tisza Párt egyéni országgyűlési képviselőjelölti selejtezőjének több mint háromszáz résztvevőjét. Tavaly is ugyanaz volt a helyzet, mint most, az EP- és fővárosi képviselővé tett tiszások jelöléséről Magyar Péter egyszerűen csak annyit mondott: „mert ők voltak a legjobbak. Nem volt ilyen opciónk, egy napunk volt, hogy eldöntsük a többi közül”. A politikus úgy vélte: „csinálok b…zzeg belőlük EP-képviselőt úgy, hogy fogalmuk sem volt, hogy ez micsoda…”

Ugye, mennyire ismerős, az események ismétlik önmagukat. Az online előzmények bizonyítják, hogy az egyéni országgyűlési képviselői mandátumra vetélkedők bemutatkozó szövegét is átírták vasárnapról hétfőre virradóra, az utolsó pillanatban dönthettek arról, hogy a Tisza Párt melyik választókerületekbe delegálja jelöltjeit. Minden jel szerint egy ravasz, de némileg összecsapott színjáték szemlélői vagyunk Radnai Márk alelnök, színházi és politikai direktor – aki az utóbbi hónapokban más ügyekben sem igazán brillírozik – részéről. Annyi különbség van a tavalyihoz képest, hogy a mostani bábjáték reménytelenül naiv, amatőr és teljességgel alkalmatlan, már-már tehetségtelenség-kutató műsorba beillő arcai mellett egyharmad arányban ott vannak azok, akik megfelelnek a baloldali, „haladó”, nemzetközi gazdasági és politikai elvárásoknak. A selejtezők előre kijelölt selejt-szereplői között van olyan, aki ki tud törni a korrupció, oktatás és egészségügy ellenzéki szentháromsága közül.