Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

A Helyzet

Bábjáték

A mostani, döcögősen indult bábjáték előadásának első selejtező fordulója napokon belül elkezdődik. Már csak egy kérdés van: Ki, kivel bábozik?

Baranyai Gábor
2025. 11. 20. 5:00
„Leírom nekik délután, hogy senki nem nyilatkozik, no fucking way, senki, rajtam kívül. Mert itt hatszáz fajta sajtó van meg minden. Leírom neki magyarul… Én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul.” (…) „Mondom, te tudsz magyarul? Tudsz olvasni? Akkor mi a büdös …t csináltál? (…) Nem tudnak, mert alkalmatlan mindegyik. Beszélni sem tud semelyik. Totál antitálentum politikailag mindegyik, és én csinálok mindegyikből EP-képviselőt” – hangoztak el Magyar Péter szájából a fentiek azon a két hangfelvételen, amely szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt került nyilvánosságra. Pont egy évvel azelőtt, hogy megnevezte a Tisza Párt egyéni országgyűlési képviselőjelölti selejtezőjének több mint háromszáz résztvevőjét. Tavaly is ugyanaz volt a helyzet, mint most, az EP- és fővárosi képviselővé tett tiszások jelöléséről Magyar Péter egyszerűen csak annyit mondott: „mert ők voltak a legjobbak. Nem volt ilyen opciónk, egy napunk volt, hogy eldöntsük a többi közül”. A politikus úgy vélte: „csinálok b…zzeg belőlük EP-képviselőt úgy, hogy fogalmuk sem volt, hogy ez micsoda…”

Ugye, mennyire ismerős, az események ismétlik önmagukat. Az online előzmények bizonyítják, hogy az egyéni országgyűlési képviselői mandátumra vetélkedők bemutatkozó szövegét is átírták vasárnapról hétfőre virradóra, az utolsó pillanatban dönthettek arról, hogy a Tisza Párt melyik választókerületekbe delegálja jelöltjeit. Minden jel szerint egy ravasz, de némileg összecsapott színjáték szemlélői vagyunk Radnai Márk alelnök, színházi és politikai direktor – aki az utóbbi hónapokban más ügyekben sem igazán brillírozik – részéről. Annyi különbség van a tavalyihoz képest, hogy a mostani bábjáték reménytelenül naiv, amatőr és teljességgel alkalmatlan, már-már tehetségtelenség-kutató műsorba beillő arcai mellett egyharmad arányban ott vannak azok, akik megfelelnek a baloldali, „haladó”, nemzetközi gazdasági és politikai elvárásoknak. A selejtezők előre kijelölt selejt-szereplői között van olyan, aki ki tud törni a korrupció, oktatás és egészségügy ellenzéki szentháromsága közül.

Például a Tisza Párt egyik újpalotai képviselő-jelölt aspiránsa az önkényeztetés elméleti és gyakorlati kérdéseiről oktatja a követőit, mindezt habfürdőzés közben, kezében sörrel teszi. A tiszás éhezők viadalának életre szánt szereplőiről azonban rövid úton kiderül, hogy a látványos képzettség, vállalkozás, a már-már unalmas mintapolgári élet mellett vagy mögött ott van családtagként egy baloldali önkormányzati vezető, párttitkár felmenő, a Gyurcsány Ferenc vezette, rossz emlékű kormány vezető gazdasági embere, a szocialista pártpénztárnok Puch László körei, az ügynökpártiságba beragadt Momentum-közeli arcok, vagy Brüsszelből, a Soros-alapítványok által támogatott kormányellenes aktivistaszervezet. Minden és mindenki, aki a 2010-ben és azóta is kétharmaddal leváltott és a hatalomtól távol tartott világot jellemzi.

Azoknak a baloldaliaknak sem kell szomorkodniuk, akiket most nem látunk, mert megmondóemberük, Kéri László már nyájas parancsban ki is adta Magyar Péternek, hogy Hadházy Ákost, Szabó Tímeát, Jávor Benedeket, Jámbor Andrást, és még legalább három-négy óbaloldali, kiváló nemzetközi kapcsolatokkal és még kiválóbb nemzetközi támogatókkal rendelkező politikust a Tiszának fel kell majd vennie az országos listájára, nyilván befutó helyre. A mostani, döcögősen indult bábjáték előadásának első selejtező fordulója napokon belül elkezdődik. Már csak egy kérdés van: Ki, kivel bábozik? A választ nem nehéz kitalálni.

Erőszakra dresszírozva

Európa a patrióta erőké lesz

Amiért Orbán Viktor „kel és fekszik”

Túl a mélyponton: ezt hozta a futballdiplomácia

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

De most tényleg, ki csodálkozik?

