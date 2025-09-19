Böröndi Gábor: Magyarország teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal

– A múlt héten a NATO-szövetséges Lengyelország területén súlyos drónincidens történt, azóta Romániában is volt egy légtérsértés. Milyen intézkedések hárulnak ilyen esetben a Magyar Honvédségre?

– A Magyar Honvédség ilyen esetben azonnal reagál, ugyanúgy egyébként, mint ahogy a szomszédos államokban is megtörtént, hiszen nem tudjuk, hogy elszigetelt eseményről van szó vagy egy sorozat részéről. Megtettük a szükséges lépéseket, fokoztuk bizonyos légvédelmi repülőeszközöknél a készenlétet, illetőleg a légtérellenőrzést, légtérfigyelést magasabb szintre emeltük. A következő lépés az azonnali információkérés a NATO-tól, a NATO légierő-parancsnokságtól. Ezt egészítette ki a szeptember 12-i találkozóm a lengyel vezérkarfőnökkel, Wiesław Kukuła vezérezredessel, aki megosztotta a tapasztalataikat, hogy mikor kapcsolták fel a lengyel nemzeti légvédelmi rendszert, mik voltak az észlelések, milyen földi, illetve légi erőket, eszközöket használtak, és mikor kapcsolódtak be a drónok elhárításába a holland felségjelű F–35-ös vadászgépek.

Fotó: Polyák Attila





– Amennyiben Magyarországon történne egy ilyen incidens, a Magyar Honvédség fel van készülve az elhárítására?

– 2022 márciusában egy eltévedt szovjet gyártmányú, de ukrán felségjelű eszköz átrepült Magyarország felett, és becsapódott Zágráb mellett. Erre mindannyian emlékszünk. Amikor ezután nem sokkal átvettem a Honvéd Vezérkar főnöki beosztását, feldolgoztuk, mi történt, mit láttunk, mit észleltünk, milyen reakciók voltak rá. A Magyar Honvédség azóta is folyamatosan gyakorol, és beépíti a működésébe a legújabb tapasztalatokat. Azt mindenképpen le szeretném szögezni, hogy általánosságban Magyarország légtere, a légtér szuverenitása megfelelő védelemmel bír, de egyes elszigetelt események vagy egyes drónok berepülése minden országnak kihívást jelent. Egyrészt ezek a drónok nem nagy radarkeresztmetszettel, vagyis visszaverődő felülettel rendelkeznek, tehát nagyon nehéz a felderítésük, nyomon követésük, másrészt ha befogjuk és azonosítjuk, kérdés, hogyan tudjuk megsemmisíteni anélkül, hogy az állampolgárokat veszélyeztetnék. A Romániában történt legutóbbi eset példájából kiindulva: egy ismeretlen drón a román légtérben repült, ötven percig kísérték az útját a román kollégák. A helyzet értékelése és elemzése szerint vagy Ukrajna irányába lőve tudták volna megsemmisíteni, vagy saját lakott településeiket veszélyeztették volna a lelövéssel. Tehát a légierő ügyeletes parancsnokának és a Magyar Honvédség vezetésének nagyon sok szempontot kell figyelembe venni ilyen esetben: milyen magasságban, hol észleltük, azonosítottuk-e, hogy milyen típusú eszközről van szó, melyik országhoz tartozhat, indítunk-e rá rakétát, ha pedig semlegesítjük, azzal nem veszélyeztetjük-e a magyar emberek biztonságát vagy a vagyonát. Csak ezeket mérlegelve és ennek tükrében születhet döntés a semlegesítésről.