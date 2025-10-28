Egy legendás harci gép ideje jár le a Magyar Honvédségnél + videó

Egy napra megállt az idő Hajmáskér fölött: a Magyar Honvédség helikopterflottájának múltja, jelene és jövője repült egyszerre. A különféle típusú harci helikopterek szabad szemmel is jól láthatóan manővereztek, hiszen a Mi–24 hajtotta végre utolsó éleslövészetét – számolt be a Honvédelem.hu.

A 30 milliméteres gépágyú torkolattüze és az üres lőszerhüvelyek zápora

Ránézésre rögtön látszik és érezni is, hogy bár megöregedett, de erős és páncélozott helikopterről van szó

– utalt Makai Sándor alezredes a fülkéket és a hajtóművet befedő, a túlélőképességet növelő titán páncélzatra. Az MH Kiss József 86. Helikopterdandár Harci Helikopter Zászlóalj zászlóaljparancsnokának vezetésével, H225M típusú gépekkel kötelékben indult utolsó szolgálati útjára a Mi–24.

A mostani, végső éles lövészeten még egyszer megmutatták a Mi–24P típusú modellek a 30 milliméteres, kétcsövű gépágyújuk erejét.

A honvédség következő helikoptergenerációja azonban már komolyabb ütőerővel rendelkezik

– fogalmazott Makai alezredes, hiszen hamarosan megérkeznek a XXI. század elvárásai alapján fejlesztett H145M és H225M típusú helikopterekre a meglévő géppuskák és gépágyúk mellé a 70 milliméteres rakéták is.

A néphadseregnek annak idején negyven darab Mi–24-es harci helikoptere volt, majd a kilencvenes években a volt keletnémet készletekből ajándékba kaptunk további példányokat – emlékezett vissza Kilián Nándor vezérőrnagy egy korábbi cikkünkben.

A magyar repüléstörténet egy ikonikus darabja ér pályafutása végére

Ismert, az 1978-tól beérkező harcihelikopter-flottából

2018-ban nyolc Mi–24-es üzemidejét hosszabbíttatták meg az orosz gyártóval.

A felújítás során új navigációs és kommunikációs berendezésekkel látták el őket, valamint használhatóvá tették a pilótafülke berendezéseit éjjellátó készülékkel való repülésre, de a felújítás katonapolitikai okokból csak korlátozott lehetett, a fegyverrendszerek korszerűsítése nem történt meg.

A 2016-ban elindított honvédelmi és haderőfejlesztési programban elsőként a könnyű helikopterek pótlására az Airbus H145-ös mellett döntöttek, amelyből 19 szolgál Szolnokon. A közepes szállító helikopter kategóriában 16 darab Airbus H255M típusú forgószárnyas pótolja a szovjet Mi–8-as, Mi–17-es szállítóflottát. Mind a két modern helikoptertípus az Airbus HForce fegyverzeti rendszerével van felszerelve.