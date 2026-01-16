Rendkívüli

GripenMagyar Honvédséghaderőfejlesztés

Az első kép a honvédség új vadászgépeiről

A Saab gyárában fotózták le a két éve megrendelt új harci gépek épülő példányait.

Baranyai Gábor
2026. 01. 16. 6:30
A magyar nagykövetség munkatársai a gyár képviselőivel közösen megtekintették az épülő Jas-39C gépeket a Saab üzemében Forrás: Facebook
A stockholmi magyar nagykövetség közzétett egy fényképet a Facebook-oldalán, amelyen egy új Saab JAS39C Gripen vadászgép látható, amelyet a Magyar Légierőnek (HuAF) szánnak. A nagykövetség tájákoztatása szerint nyárig négy darab új Gripen C típusváltozat érkezik majd a Magyar Honvédséghez, amiket most Palóczi Péter nagykövet és kollégái a Saab vezetőivel és a Gripen-programért felelős munkatársaival folytatott tárgyalása után megtekintett a cég linköpingi gyárában. Az épülő vadászgép része annak a megrendelésnek, amelyet a gyártó Saab 2024. február 23-án írt alá a svéd állammal. Fegyverexport esetén ugyanis a svéd állam szerződik a vásárló országgal, majd ad megrendelést a gyártónak. 

A négy további Gripen vadászgépre vonatkozó szerződés a Försvarets Materielverk (FMV, Svéd Védelmi Anyagi Igazgatóság) és a magyar kormány között 2001 decemberében aláírt eredeti megállapodás módosításának része. Az eredeti szerződés tizennégy Gripen C/D vadászgépre vonatkozott a Magyar Légierő számára. 

Húsz éve, 2006 óta a Magyar Légierő tizenkét együléses JAS39C és két kétüléses JAS39D Gripent lízingelt a Saabtól. A kezdeti, tízéves bérleti szerződést 2016-ban újabb egy évtizeddel, 2026-ig meghosszabbították. Az egyik repülőgép, a JAS39D 42-es sorozatszámú 2015. május 19-én elveszett, a cseregépet, a JAS39D 44-es sorozatszámú repülőgépet 2016 júliusában szállították le.

Fotó: MTI/Lakatos Péter

A magyar Gripen-flotta összes gépét 2022 elején MS20 Block 2 szabványra frissítették, kivéve az említett cseregépet, amelyet már ebben a konfigurációban szállítottak le. Ez a fejlesztés jelentősen javította a flotta harci és kommunikációs képességeit.

Az eredeti tizennégy Saab Gripen, beleértve a cseregépeket is, a lízingszerződés lejártával, 2026 elején teljes mértékben a Magyar Légierő tulajdonába kerül. A Saab 2026 és 2036 között továbbra is támogatást és logisztikát biztosít a Gripen-flotta számára.

A Gripenek fontos szerepet töltenek be a Magyar Honvédség légierejében. Az elmúlt időszakban Magyarország és a három balti ország mellett Horvátország, Szlovákia és Szlovénia légterét is biztosították a magyar Gripenek.

A JAS 39 Gripen többfunkciós harci gép, amelyet a patinás svéd cégek, a Saab, az Ericsson és a Volvo, valamint a Celsius Aerotech vállalatból álló konzorcium fejlesztett ki, egyaránt alkalmas elfogóvadász, taktikai csapásmérő és felderítő feladatok ellátására. 

 

Borítókép: A magyar nagykövetség munkatársai látogatást tettek a Saab üzemében (Forrás: Facebook)

 


 

 

