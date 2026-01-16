Hann Endre már azt magyarázza, hogy a mostani felmérésüktől nagyon eltérő eredmény születhet április 12-én

Újabb magyarázkodásba kezdett Hann Endre a szerdán nyilvánosságra hozott friss közvélemény-kutatásuk adatairól. A Medián ügyvezetője előre mentegetőzik, mert elképzelhetőnek tartja, hogy az áprilisi választási eredmény egészen más lesz, mint amit most jósolnak. A régi baloldali kutató januári felmérése szerint nőtt a különbség a két nagy párt között, méghozzá Magyar Péterék javára: a Tisza 51 százalékon áll a választani tudó biztos szavazók körében, szemben a Fidesz 39 százalékával.

Ez semmiképpen sem előrejelzés

Erről kérdezték az ATV Start című műsorában csütörtök reggel Hann Endrét, aki a főbb adatok ismertetése után arról beszélt:

Én még korainak tartom, hogy ezeket a számokat előrejelzésnek nevezzük. Ez néha félreértésre is ad okot. És hogyha véletlenül nagyon eltérő szavazási eredmények lesznek majd április 12-én, akkor utólag vannak, akik szemrehányásokat tesznek, hogy lám, a Medián mekkorát tévedett, mert januárban ezt meg azt mondta.

Azt is hozzáfűzte, reméli, hogy nem fognak nagyot tévedni, de ez még semmiképp sem előrejelzés.

Videó 04:29-től:

Manipuláció, majd magyarázkodás

Nem ez az első alkalom, hogy a saját kutatási eredményét teszi zárójelbe a Medián ügyvezetője. A cég oszlopos tagja az úgynevezett manipulációs kerekasztalnak, amelyhez több közvélemény-kutató cég is sorolható. Tevékenységük lényege úgy foglalható össze, hogy 2024 októbere óta a Tisza Párt népszerűségének folyamatos emelkedését mutatják ki, ezzel pedig esélyes kihívónak állítják be Magyar Péter pártját. A mérések így tulajdonképpen már nem kutatják az állampolgárok véleményét, hanem befolyásolni próbálják azt.

Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy Hann Endre rendre árnyalja, alkalmanként kifejezetten hitelteleníti a saját kutatási eredményeiket.

Ez történt 2024 novemberében is, amikor a Klubrádió reggeli műsorában a Medián ügyvezetőjét a cég aktuális közvélemény-kutatásáról kérdezték, amely szerint akkor 11 százalékkal vezetett a Tisza Párt a Fidesz előtt. Hann arról beszélt, hogy nem Magyar Péterék erősödtek, hanem a Fidesz gyengült, de a kormánypárti szavazók nem „áramlottak át” a Tiszához, csupán elbizonytalanodtak. Ezt követően konkrétan lenullázta a saját felmérésük hitelességét, amikor azt fejtegette, hogy a Fidesz látszólagos gyengülése az elmúlt másfél évtizedben mindig abban mutatkozott meg, hogy valamivel kevesebb volt a biztos szavazójuk. Majd így folytatta: „Most is kevesebb, ezért van olyan nagy különbség a választani tudó biztos szavazók körében. Ugye ezt emelik ki a hírek, ezt a 11 százalékos különbséget, ami azért egy kicsit félrevezető, mert egy kisebb mintarészre vonatkozik, ezért nagyobb a hibahatára is.”