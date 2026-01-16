hann endremediánkutatástisza pártfelmérés

Hann Endre már azt magyarázza, hogy a mostani felmérésüktől nagyon eltérő eredmény születhet április 12-én

Korai még előrejelzésnek nevezni a közvélemény-kutatásokat, mert szemrehányások érhetnek majd, ha április 12-én véletlenül nagyon eltérő eredmények lesznek – magyarázkodott Hann Endre az egyik televízió-műsorban. A Medián ügyvezetője ezzel nem először teszi zárójelbe saját felméréseit, amelyekkel rendszeresen a Tisza Párt magabiztos előnyéről próbálja meggyőzni a közvéleményt.

2026. 01. 16. 5:47
Újabb magyarázkodásba kezdett Hann Endre a szerdán nyilvánosságra hozott friss közvélemény-kutatásuk adatairól. A Medián ügyvezetője előre mentegetőzik, mert elképzelhetőnek tartja, hogy az áprilisi választási eredmény egészen más lesz, mint amit most jósolnak. A régi baloldali kutató januári felmérése szerint nőtt a különbség a két nagy párt között, méghozzá Magyar Péterék javára: a Tisza 51 százalékon áll a választani tudó biztos szavazók körében, szemben a Fidesz 39 százalékával.  

Ez semmiképpen sem előrejelzés

Erről kérdezték az ATV Start című műsorában csütörtök reggel Hann Endrét, aki a főbb adatok ismertetése után arról beszélt: 

Én még korainak tartom, hogy ezeket a számokat előrejelzésnek nevezzük. Ez néha félreértésre is ad okot. És hogyha véletlenül nagyon eltérő szavazási eredmények lesznek majd április 12-én, akkor utólag vannak, akik szemrehányásokat tesznek, hogy lám, a Medián mekkorát tévedett, mert januárban ezt meg azt mondta.

 Azt is hozzáfűzte, reméli, hogy nem fognak nagyot tévedni, de ez még semmiképp sem előrejelzés.

Videó 04:29-től:

Manipuláció, majd magyarázkodás

Nem ez az első alkalom, hogy a saját kutatási eredményét teszi zárójelbe a Medián ügyvezetője. A cég oszlopos tagja az úgynevezett manipulációs kerekasztalnak, amelyhez több közvélemény-kutató cég is sorolható. Tevékenységük lényege úgy foglalható össze, hogy 2024 októbere óta a Tisza Párt népszerűségének folyamatos emelkedését mutatják ki, ezzel pedig esélyes kihívónak állítják be Magyar Péter pártját. A mérések így tulajdonképpen már nem kutatják az állampolgárok véleményét, hanem befolyásolni próbálják azt.  

Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy Hann Endre rendre árnyalja, alkalmanként kifejezetten hitelteleníti a saját kutatási eredményeiket. 

Ez történt 2024 novemberében is, amikor a Klubrádió reggeli műsorában a Medián ügyvezetőjét a cég aktuális közvélemény-kutatásáról kérdezték, amely szerint akkor 11 százalékkal vezetett a Tisza Párt a Fidesz előtt. Hann arról beszélt, hogy nem Magyar Péterék erősödtek, hanem a Fidesz gyengült, de a kormánypárti szavazók nem „áramlottak át” a Tiszához, csupán elbizonytalanodtak. Ezt követően konkrétan lenullázta a saját felmérésük hitelességét, amikor azt fejtegette, hogy a Fidesz látszólagos gyengülése az elmúlt másfél évtizedben mindig abban mutatkozott meg, hogy valamivel kevesebb volt a biztos szavazójuk. Majd így folytatta: „Most is kevesebb, ezért van olyan nagy különbség a választani tudó biztos szavazók körében. Ugye ezt emelik ki a hírek, ezt a 11 százalékos különbséget, ami azért egy kicsit félrevezető, mert egy kisebb mintarészre vonatkozik, ezért nagyobb a hibahatára is.”

Hann Endre lényegében azt is elismerte, hogy a kutatások manipulálni tudják a közvéleményt, a választók pártpreferenciáját.

A valóság túlságosan unalmas  

A Medián ügyvezetőjének okfejtése szerint amíg hónapról hónapra a kormánypártok fölényes előnyét mérték a kutatócégek, az unalmas volt, senki nem figyelt rájuk, majd amikor megjelent az első felmérés, amelyben a Tisza Párt beérte vagy hajszállal meg is előzte a Fideszt, onnantól fontos témává vált, hogy van egy új kihívója a hatalmon lévőknek.

Hann úgy fogalmazott, hogy a közvélemény-kutatásoknak van befolyásoló hatásuk, mert felhívják a figyelmet egy változásra.

A „bandwagon effect” kifejezést említette, ami azt jelenti, hogy az ilyen felmérések hatására az emberek szívesebben „felszállnak arra a vonatra”, ami a többség szerint jó irányba megy, vagyis csatlakoznak egy tendenciához, esetünkben a Tisza Párt erősödéséhez.

Cél a közvélemény befolyásolása

Végül érdemes felidézni, hogy mit mondott Hann Endre a 444.hu 2022. szeptemberi cikkében, ahol arra keresték a választ, hogy a közvélemény-kutatók előzetes méréseihez képest miért bukott olyan hatalmasat a baloldal az áprilisi országgyűlési választásokon. A Medián ügyvezetője itt elismerte: „valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek.”  

