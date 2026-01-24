Ebben a bizonytalan, háborúkkal teli időszakban egy tapasztalt vezetőre van szükség + videó

Orbán Viktor egyértelműen kijelölte a választás tétjét, elmondta, hogy miért a Fidesz–KDNP jelenti a biztos választást.

Ebben a bizonytalan, kiszámíthatatlan, háborúkkal teli időszakban egy tapasztalt vezetőre van szükség, aki tudja, hogy merre kell menni ahhoz, hogy a kormány a magyar érdeket képviselje

– fogalmazott a digitális polgári körök kaposvári háborúellenes gyűlésén elhangzott miniszterelnöki beszéd kapcsán Deák Dániel a Magyar Nemzetnek. A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett,

Orbán Viktor a héten ott volt Davosban a Világgazdasági Fórumon, a Béketanács megalapításán, beszélt Donald Trumpról, az amerikai elnök kulcsszerepéről a békefolyamatban, arról, hogy az európai uniós vezetők továbbra is egy, a háborút eszkaláló álláspontot képviselnek.

– Davost követően az EU-csúcson is részt vett a miniszterelnök, ahol nyilvánosságra került az a dokumentum, ami alapján az Európai Unió vezetése támogatja a korábban már nyilvánosságra hozott 800 milliárd dolláros támogatási programot Ukrajna számára. Erre reakcióként indul el a nemzeti petíció napokon belül. Ezek mind-mind olyan aktuális témák és ügyek, amelyek napirenden voltak most a kaposvári háborúellenes gyűlésen és az aktualitást jelentik – sorolta a vezető elemző.

Nemzeti petíció indul

Mint megírtuk, Orbán Viktor a beszédében bejelentette a nemzeti petíció három kérdését.

Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!

Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

Ezt a három kérdést tartalmazza a kormány által indított nemzeti petíció, amivel

a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére.

Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.

– Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent

– tette hozzá.