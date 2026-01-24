Digitális Polgári KörOrbán ViktorHáborúellenes Gyűlés

Ebben a bizonytalan, háborúkkal teli időszakban egy tapasztalt vezetőre van szükség + videó

Míg Orbán Viktor továbbra is telt ház előtt, a választókkal beszélve tart nagygyűléseket hétről hétre, addig Magyar Péter egy sötét stúdióban ülve beszél az aktuális jelöltjével, akiknek a személye nem jelent meglepetést.

Baranyai Gábor
2026. 01. 24. 20:31
Orbán Viktor miniszterelnök Kaposváron bemutatta a nemzeti petíciós ívet Fotó: Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor egyértelműen kijelölte a választás tétjét, elmondta, hogy miért a Fidesz–KDNP jelenti a biztos választást. 

Ebben a bizonytalan, kiszámíthatatlan, háborúkkal teli időszakban egy tapasztalt vezetőre van szükség, aki tudja, hogy merre kell menni ahhoz, hogy a kormány a magyar érdeket képviselje

– fogalmazott a digitális polgári körök kaposvári háborúellenes gyűlésén elhangzott miniszterelnöki beszéd kapcsán Deák Dániel a Magyar Nemzetnek. A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett, 

Orbán Viktor a héten ott volt Davosban a Világgazdasági Fórumon, a Béketanács megalapításán, beszélt Donald Trumpról, az amerikai elnök kulcsszerepéről a békefolyamatban, arról, hogy az európai uniós vezetők továbbra is egy, a háborút eszkaláló álláspontot képviselnek. 

– Davost követően az EU-csúcson is részt vett a miniszterelnök, ahol nyilvánosságra került az a dokumentum, ami alapján az Európai Unió vezetése támogatja a korábban már nyilvánosságra hozott 800 milliárd dolláros támogatási programot Ukrajna számára. Erre reakcióként indul el a nemzeti petíció napokon belül. Ezek mind-mind olyan aktuális témák és ügyek, amelyek napirenden voltak most a kaposvári háborúellenes gyűlésen és az aktualitást jelentik – sorolta a vezető elemző.

Nemzeti petíció indul

Mint megírtuk, Orbán Viktor a beszédében bejelentette a nemzeti petíció három kérdését

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

Ezt a három kérdést tartalmazza a kormány által indított nemzeti petíció, amivel 

a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére. 

Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal. 

– Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent

– tette hozzá.

Magyar, szuverenista irány vagy brüsszeli irány

A kaposvári és az egy héttel korábbi miskolci háborúellenes gyűlés kapcsán Deák Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy 

míg korábban Magyar Péter a híveivel városról városra követte a miniszterelnököt, mostanra úgy tűnik, belátta, ez kudarc volt az ő részéről.

 

Láttuk tavaly, hogy meglehetősen kevesen, sőt kínosan kevesen jelentek meg Magyar Péternek a gyűlésein. Míg Orbán Viktor továbbra is telt ház előtt, a választókkal beszélve tart nagygyűléseket hétről hétre, addig Magyar Péter egy sötét stúdióban ülve beszél az aktuális jelöltjével, akiknek a személye nem jelent meglepetést

– értékelte a Tisza Párt esetében történt váltást Deák Dániel. Hozzátette, a most a Tisza Párt külügyi szakértőjeként bemutatott 

Orbán Anita neve is már hetek, hónapok óta kiszivárgott a sajtóban, és ő is ahhoz a globalista elithez tartozik, amihez Kapitány István, Bajnai Gordonnal, a Soros családdal közös szervezetben van, az orosz energetikai kapcsolatok ellen szólal fel, tipikus globalista álláspontot képvisel. 

Így nem meglepő, hogy a Tisza Párt őt igazolta, a brüsszeli álláspontot képviseli.

Orbán Viktor kaposvári beszédében is azt hangsúlyozta, hogy két választási lehetőség lesz április 12-én a magyarok előtt. Az egyik a magyar irány, ami egy szuverenista, a brüsszeli irányvonallal vitatkozó, azzal sokszor szembeszálló álláspont, az, amit a mostani magyar kormány képvisel. Ezzel szemben a Tisza Párt a brüsszeli, háborúpárti álláspontot képviseli

– jegyezte meg Deák Dániel, aki szerint a miniszterelnök pontról pontra felsorolta az érveket amellett, hogy miért jobb választás, miért helyesebb út Magyarország számára a szuverenista patrióta választás.

Az elemző közösségi oldalán közzétett videójában is elemezte a napot. Megállapította, hogy míg Orbán Viktor választókkal találkozik és válaszol a kérdéseikre, addig Magyar Péter egy sötét stúdióban ül legújabb globalista szerzeményével, Orbán Anitával, akit Bajnai Gordon csapatából igazolt le a Tisza Párthoz.

Új forma, új dinamika

Az új évben új formában folytatódnak a digitális polgári körök háborúellenes gyűlései – hívta fel a rendezés, szervezés kapcsán a különbségre a figyelmet Deák Dániel. A vezető elemző hangsúlyozta, a miniszterelnök előtt a helyi polgármester, a helyi képviselők szólalnak fel, és a helyi ügyekről, helyi kérdésekről beszélnek, arról, hogy a helyieknek miért fontos a Fidesz győzelme. Ezt követően Lázár János szólalt fel, és utána jött a miniszterelnök, aki nem egy szokványos beszédet tartott, hanem egy rövid felvezetőt követően Kaposvárról és a helyiek ügyeiről beszélt, majd ezt követően lehetett tőle kérdezni, tehát nézői kérdésekre válaszolt. – Ez mindenképpen egy új formátum, újítás, sajátos dinamikát ad az egész rendezvénynek és a miniszterelnök felszólalásának is – jegyezte meg.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Kaposváron bemutatta a nemzeti petíciós ívet (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Háborúellenes gyűlés

Rákay Philip: Csúcs volt, Kaposvár! Felkészül: Hatvan városa

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu