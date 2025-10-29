Orbán BalázsTarr ZoltánMagyar Péter

Titkolózik a Tisza, de a szakértői kotyogósak

A miniszterelnök politikai tanácsadója szerint Magyar Péter megtéveszti az embereket.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 29. 15:57
„Azokat a mondatokat, amelyeken most felháborodtak, ők maguk mondták. Ilyen lenne, ha Magyar Péter őszintén elmondaná, mire készülnek. Helyette a szakértők kotyogták ki” – közölte közöségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai tanácsadója.

Budapest, 2025. október 21. Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója köszöntőt mond az MCC Vezetőképző Akadémiájának Sailing in Storm (Viharban vitorlázni) címmel megrendezett konferenciáján a budapesti MCC Központban 2025. október 21-én. MTI/Kocsis Zoltán
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A politikus szerint a valódi megtévesztés az, amiről Magyar Péter, Tarr Zoltán, Simonovits András és Ruszin-Szendi Romulusz is beszélt, tudniillik, hogy 

a valódi kormányprogramjukat el akarják titkolni a választásokig.

Mint megírtuk, Orbán Balázs egy mesterséges intelligenciával készült videót tett közzé közösségi oldalán. A felvételen az MI Magyar Péter a Tisza Párt valós terveit mondja el, amik már kiszivárogtak, vagy a párt befolyásos embereitől hangzottak el. Magyar Péter ma a Facebook-oldalán tette közzé, hogy feljelentést tesz Orbán Balázs ellen a videó miatt.

„De nyugalom, mi nem fogjuk feljelenteni a Tisza Párt vezetőjét a sok hazugságért. Hadd mondja csak – a választási veresége pont elég igazságtétel lesz.
Az emberek ugyanis nem akarnak magasabb adókat, alacsonyabb nyugdíjakat, magasabb energiaárakat fizetni csak azért, hogy valaki Brüsszel új kiskedvence lehessen” – közölte a miniszterelnök politikai tanácsadója.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Máté Krisztián)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

