BékemenetankétNagy Feró

Ankét Feróval: „Hibát követtem el, ezt be kell vallani” + videó

Az Ankét Feróval című podcastban Nagy Feró bocsánatot kért mindazoktól, akiket megbántott egy félreérthető kijelentésével. Elmondta, hogy csupán lezárni akarta az interjút, amit egy ellenzéki influenszer készített vele a Békemeneten, a Szőlő utcai ügy kapcsán. Hangsúlyozta, hogy rosszul fogalmazott, és ha ismerné az érintett nőket, személyesen is elnézést kérne tőlük. Hozzátette, hogy az ügyben felelős volt igazgatót, Juhász Péter Pált szerinte szigorúan meg kell büntetni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 15:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az adásban Feró elismerte, hogy hibát követett el, hülyeséget beszélt, de csak így tudta pikírt módon lezárni azt az interjút, ami már nagyon idegesítette. Azt gondolta, hogy egy rockzenész mondandójába ez belefér, de az a gyűlöletcunami, ami ezután jött, arra nem számított. Azt külön kiérte magának, hogy Dobrev Klára próbálja őt kioktatni etikából, pont egy olyan ember, akinek a felmenői a kommunista érában bűnös dolgokat tettek, szerinte a DK elnökének semmi keresnivalója nincs a politikában. A Kossuth-díjával kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy olyanok is fenyegetőznek azzal, hogy ameddig neki megvan ez az elismerése, addig ők soha nem vennék át, bár azoknak a dühöngőknek nem is akart eddig adni senki ilyen díjat.

Szó esett Orbán Viktor miniszterelnök édesanyjának karakán kiállásáról a zebrákkal kapcsolatban, akit szintén a Békemeneten kérdeztek ellenzéki újságírók. De nem hagyták ki azt sem, hogy a kormányfő nem létező zebráiról éppen az ellenzéki Hadházy Ákos rántotta le a leplet, amikor kikérte az állatorvosi papírokat és a helyrajzi számot, amiről kiderült, hogy az állatok egy teljesen másik területen élnek, nem azon a bizonyos hatvanpusztai területen, amit a balliberális sajtó atomjaira szedett szét.

Rátértek az 1990-es taxisblokádra, amelynek szintén évfordulója van, Huth és Feró abban egyetértettek, hogy az nem volt más, mint egy puccskísérlet az MDF-kormány megdöntésére. Hogy milyen emlékei vannak erről Nagy Ferónak és hogyan kapcsolódik ehhez az ő zenészként eltöltött 50 éve, valamint a művészeti ágazat kettős mércéjéről mit gondol, adásunkból ez is kiderül.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekprovokátor

Tényleg két Magyarország van

Bayer Zsolt avatarja

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.