Így nézne ki, ha Magyar Péter őszintén beszélne a programjáról + videó

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a mesterséges intelligencia segítségével mutatta be, hogy milyen lenne, ha Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a tanácsadói véleményét mondaná el a beszédeiben.

– Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani… ez igaz a nyugdíjrendszerre – hangzottak el Tarr Zoltán szavai Magyar Péter hangján Orbán Balázs videójában.

– Ez igazságosabb lenne, mert nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már egy külön tészta, tehát ott egy átlagnyugdíjat kap egy kisnyugdíjas. Az neki valami fölzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud mit kezdeni – idézte fel Petschnig Zita Mária szavait.

Egy másik szakértő, Simonovits András szerint a 13. havi juttatásnak „nincs valós alapja”.

– Van egy bűvszó: degresszió, leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz tíz-húsz százalékkal megadóztatják.

Ezt a degressziót lehetne fokozni.

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne – hangzott el Simonovits Andrástól, Magyar Péter tanácsadójától, aki azt mondta: „Én a nyugdíjakat kicsit csökkenteném, legalábbis relatíve.”

El a kezekkel a nyugdíjaktól!

– írta bejegyzésében Orbán Balázs.