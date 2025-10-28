Rendkívüli

Lezuhant egy kisrepülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

Orbán BalázsTisza PártMagyar Péter

Így nézne ki, ha Magyar Péter őszintén beszélne a programjáról + videó

A mesterséges intelligencia segítségével Magyar Péter hangján szólal meg a Tisza Párt tanácsadóinak terve, a párt eltitkolt programja. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az AI technológiával mutatta be, hogy milyen lenne, ha Magyar Péter az igazat mondaná a beszédeiben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 12:15
Tisza Magyar Péter Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a mesterséges intelligencia segítségével mutatta be, hogy milyen lenne, ha Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a tanácsadói véleményét mondaná el a beszédeiben.

– Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani… ez igaz a nyugdíjrendszerre – hangzottak el Tarr Zoltán szavai Magyar Péter hangján Orbán Balázs videójában.

– Ez igazságosabb lenne, mert nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már egy külön tészta, tehát ott egy átlagnyugdíjat kap egy kisnyugdíjas. Az neki valami fölzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud mit kezdeni – idézte fel Petschnig Zita Mária szavait.

Egy másik szakértő, Simonovits András szerint a 13. havi juttatásnak „nincs valós alapja”.

– Van egy bűvszó: degresszió, leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz tíz-húsz százalékkal megadóztatják.

Ezt a degressziót lehetne fokozni.

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne – hangzott el Simonovits Andrástól, Magyar Péter tanácsadójától, aki azt mondta: „Én a nyugdíjakat kicsit csökkenteném, legalábbis relatíve.”

El a kezekkel a nyugdíjaktól!

– írta bejegyzésében Orbán Balázs.

 


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkutya

Megérkezett Kukorelly is

Bayer Zsolt avatarja

Rád, rátok már a lőtéri kutya sem fog emlékezni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu