A Tisza újra bevezetné a legigazságtalanabb sarcot

Rákay Philip Facebook : „Meghaltak a vér szerinti rokonaid? Örököltél egy lakást a szüleidtől, nyaralót a nagyszüleidtől? A Tisza közgazdászai szerint: Fizess, magyar! Ezeknél alávalóbb és ennél az ötletnél aljasabb tényleg nincs! Hónapok óta hallgatjuk a Tisza rendezvényein szónokló, a Tisza választási programját tervezgető kőbalos közgazdászokat arról fecsegni, hogy az élet minden területén adóemelésekre, súlyos megszorításokra készülnek. Nem mi találjuk ki, ők mondják büszkén, a saját szájukkal. Eddig is vállalhatatlan volt, amit hirdettek, de most tényleg leértek a kanna aljára...Surányi György - egykori jegybank elnök - a minap feketén-fehéren megmondta: újra bevezetné az Orbán-kormány által 2013-ban – nagyon helyesen – eltörölt örökösödési illetéket. Anno Orbán Viktor - a valaha volt talán legigazságtalanabb sarcról - így fogalmazott: „Vér szerinti egyenes ági rokonok között az államnak adó vagy illetékbeszedés tekintetében semmi keresnivalója nincs!” És valóban nincs!”





