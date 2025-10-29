Nem csak a fizetéseket, már a nyugdíjakat is sarcolnák a tiszások

Többkulcsos adórendszer, nyugdíjadó. Remek hírek: nemcsak a fizetésedből, már a nyugdíjadból is kérnének a tiszások – írta közösségi oldalán cinikusan Kocsis Máté.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Mindenkinek hiányzik már egy kis pluszteher, nem?! – tette fel a költői kérdést.

A Fidesz frakcióvezetője arra kér, töltsék ki minél többen a nemzeti konzultációt.

Tiltakozzunk az adóemelések ellen!

Korábban megírtuk Orbán Balázs egy mesterséges intelligenciával (MI) készült videót tett közzé közösségi oldalán. A felvételen az MI Magyar Péter a Tisza Párt valós terveit mondja el, amik már kiszivárogtak, vagy a párt befolyásos embereitől hangzottak el. Magyar Péter ma a Facebook-oldalán tette közzé, hogy feljelentést tesz Orbán Balázs ellen a videó miatt.

A miniszterelnök politikai tanácsadója ugyanakkor bejegyzésében tételesen felsorolta a bizonyítékokat, amelyek igazolják: az MI-videóban minden állítás igazságon alapszik. Először emlékeztetett, a tiszás Simonovits András nyugdíjszakértő kijelentéseire, aki egy nyilvánosan elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit. Azt ecsetelte, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle.

A tiszás szakértő szerint túl magasak a nyugdíjak

A nyugdíjszakértő elmondta, hogy „nem normális”, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek, és „kiélezi a feszültségeket” az, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható reálbér-növekedés felhajtja az induló nyugdíjakat.

Simonovits egy interjúban azt is részletezte, miként kezelné a helyzetet. Szerinte a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. A szakértő arról is beszélt, hogy „van egy bűvszó: degresszió. Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20 százalékkal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni.”

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Simonovits elszólta magát, és bevallotta, hogy csak azután részleteznék az intézkedéseket, hogy a Tisza kormányra kerül: „előbb nyerjük meg a választást”.

Simonovits amellett, hogy elmondta, megszüntetné a Nők40 programot, azt is kijelentette, hogy egyetért a Tisza nyugdíjprogramjával, de azt nem kell a választás előtt részletezni.

Eltörölnék a 13. havi nyugdíjat

Petschnig Mária Zita, a Tisza programírója így fogalmazott az egyik Tisza-sziget eseményén:

A 13. havi nyugdíj már nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez. […] Jobb lenne egy igazságosabb rendszer, például egy átlagnyugdíjhoz kötött kifizetés.

A Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán pedig bevallotta, hogy alapvetően az a problémájuk a 13. havi nyugdíjjal, hogy Brüsszel ellenzi azt: „Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak.”