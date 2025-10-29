Kocsis MátényugdíjszakértőTisza Párt

Nem csak a fizetéseket, már a nyugdíjakat is sarcolnák a tiszások

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arra biztat, hogy minél többen töltsék ki a nemzeti konzultációt, így tiltakozva az adóemelések ellen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 17:15
Többkulcsos adórendszer, nyugdíjadó. Remek hírek: nemcsak a fizetésedből, már a nyugdíjadból is kérnének a tiszások – írta közösségi oldalán cinikusan Kocsis Máté.

Szob, 2025. április 29. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtt Szobon 2025. április 29-én. MTI/Purger Tamás
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Mindenkinek hiányzik már egy kis pluszteher, nem?!  – tette fel a költői kérdést.

A Fidesz frakcióvezetője arra kér, töltsék ki minél többen a nemzeti konzultációt. 

Tiltakozzunk az adóemelések ellen!

Korábban megírtuk Orbán Balázs egy mesterséges intelligenciával (MI) készült videót tett közzé közösségi oldalán. A felvételen az MI Magyar Péter a Tisza Párt valós terveit mondja el, amik már kiszivárogtak, vagy a párt befolyásos embereitől hangzottak el. Magyar Péter ma a Facebook-oldalán tette közzé, hogy feljelentést tesz Orbán Balázs ellen a videó miatt.

A miniszterelnök politikai tanácsadója ugyanakkor bejegyzésében tételesen felsorolta a bizonyítékokat, amelyek igazolják: az MI-videóban minden állítás igazságon alapszik. Először emlékeztetett, a tiszás Simonovits András nyugdíjszakértő kijelentéseire, aki egy nyilvánosan elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit. Azt ecsetelte, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle. 

A tiszás szakértő szerint túl magasak a nyugdíjak

A nyugdíjszakértő elmondta, hogy „nem normális”, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek, és „kiélezi a feszültségeket” az, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható reálbér-növekedés felhajtja az induló nyugdíjakat.

Simonovits egy interjúban azt is részletezte, miként kezelné a helyzetet. Szerinte a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. A szakértő arról is beszélt, hogy „van egy bűvszó: degresszió. Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20 százalékkal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni.”

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Simonovits elszólta magát, és bevallotta, hogy csak azután részleteznék az intézkedéseket, hogy a Tisza kormányra kerül: „előbb nyerjük meg a választást”. 

Simonovits amellett, hogy elmondta, megszüntetné a Nők40 programot, azt is kijelentette, hogy egyetért a Tisza nyugdíjprogramjával, de azt nem kell a választás előtt részletezni.

Eltörölnék a 13. havi nyugdíjat

Petschnig Mária Zita, a Tisza programírója így fogalmazott az egyik Tisza-sziget eseményén:

A 13. havi nyugdíj már nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez. […] Jobb lenne egy igazságosabb rendszer, például egy átlagnyugdíjhoz kötött kifizetés.

A Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán pedig bevallotta, hogy alapvetően az a problémájuk a 13. havi nyugdíjjal, hogy Brüsszel ellenzi azt: „Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak.”

Borítókép: Magyar Péter a Tisza Párt elnöke (Fotó: Csudai Sándor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Göncz Árpádtól Zaluzsnij pajzsáig

Kárpáti András avatarja

Karácsony Gergely és baráti köre különböző átnevezésekkel próbálja a saját arcképére formálni a főváros jeles pontjait.

