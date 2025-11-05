Simonovits AndrásTisza Pártnyugdíjrendszer

Meg kell sarcolni a nyugdíjasokat: tiszta beszéd a Tisza-beszéd + videók

A Tisza Párthoz köthető szakértő járulékfizetésre kötelezné a Nők40-et igénybe vevőket, ráadásul eltörölné a kedvező nyugdíjprogramot – erről beszélt a 24.hu podcastjében Simonovits András, aki ostobának nevezte a kedvezményt, és jelezte: ha rajta múlna, akkor a Nők40-et Nők43-ra változtatná, a korkedvezményesen nyugdíjba vonuló nőket pedig akkor is adóztatná, ha tovább dolgoznak. A közgazdász szerint a nyugdíjrendszer túl bőkezű, ezért csökkentené az induló nyugdíjakat, és különadót vetne ki.

2025. 11. 05. 10:49
Tisza szakértő nyugdíjrendszer
Fotó: Képernyőfotó
A Nők40 program ostoba, az azt igénybe vevőknek pedig járulékot kellene fizetniük, ha tovább dolgoznak nyugdíj mellett – erről beszélt Simonovits András Tisza-közeli nyugdíjszakértő a 24.hu podcastjében, vette észre az Ellenpont

Tisza Párt, nyugdíj
A Tisza Párt szakértőjének nem tetszik a mostani nyugdíjrendszer, szerinte növelni kell az adóterheket. Forrás: Képernyőfotó

A közgazdász már korábban is arról nyilatkozott, hogy felszámolná a Nők40 néven ismert kedvezményes nyugdíjat, amelynek értelmében negyvenévi szolgálati viszony után a nők akkor is nyugdíjba vonulhatnak, ha egyébként nem érték még el a nyugdíjkorhatárt. Amennyiben pedig valaki folytatná a munkáját a korkedvezményes nyugdíj mellett (például pedagógusok vagy egészségügyi dolgozók), azokat járulékfizetésre kényszerítené a Magyar Pétert támogató szakértő.

Az ostoba Nők40 program (…), ha én lennék a miniszterelnök, a Nők40-et igénybe vevők járulékmentességét megszüntetném (…), a Nők40-et Nők43-ra változtatnám

– jelentette ki Simonovits András a 24.hu Della című podcastjében.

A szakértő korábban elmebetegségnek nevezte a Nők40 programot, és arról beszélt, hogy az azt igénybe vevőket büntetni kellene. A beszélgetés során azt is kifejtette, hogyan képzeli ezt. Simonovits szerint ugyanis azoknak a nőknek, akik a korkedvezményes nyugdíj mellett tovább dolgoznak, járulékot kellene fizetniük a munkabérük után.

 

Nyugdíjadót terveznek bevezetni

Mindez illeszkedik Simonovits egy másik korábbi okfejtésébe, amikor arról beszélt, hogy nyugdíjadót kéne kivetni, hiszen a rendszer jelenleg túl bőkezű a nyugdíjasokkal, ezért csökkenteni kellene az induló nyugdíjakat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva.

„A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, (…) jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, tehát úgy kéne visszafogni a rendszert, hogy a szegényebbek ne legyenek még szegényebbek” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte a bűvszó a degresszió, ami azt jelenti, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz tíz-húsz százalékkal megadóztatják. Ezt kellene fokozni a közgazdász szerint.

Simonovits korábban az ATV Egyenes beszéd című műsorában árulta el magát, amikor beismerte, hogy a Tisza Párthoz tartozik, hiszen arról értekezett, hogy előbb nyerjék meg a választást, utána jöhet a nyugdíjkorhatár emelése és a Nők40 eltörlése.

Arról is írtunk, hogy a nyugdíjadó ötlete régi baloldali javaslat, amelyet az MSZP–SZDSZ-kormányok Horn Gyulától Bajnai Gordonig mind be akartak már vezetni.

 

A nyugdíj mellett dolgozók is rosszul járnának a Tiszával

Az Ellenpont egyébként nemrég írt arról, hogy milyen megszorításokat tervez a Tisza Párt a nyugdíj mellett tovább dolgozókkal szemben. Az írásukból kiderült, hogy a nyugdíj mellett jórészt oktatók és egészségügyi dolgozók folytatják munkájukat, akik jelentős adóemelésre számíthatnának a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési programja szerint. 

Akkor azt írták, hogy mivel a nyugdíjasok bruttó és nettó keresete közötti különbözetet kizárólag az szja mértéke határozza meg, így az ő esetükben az adóteher növekménye 46 százalék lenne a 22 százalékos adókulcs esetén, illetve 120 százalék a 33 százalékos adókulcs esetén. 

 Ez azt jelenti, hogy arányaiban másfélszer vagy akár több mint kétszer annyi adót kellene fizetniük a nyugdíjasoknak a keresetük után. 

 

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

