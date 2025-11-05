Meg kell sarcolni a nyugdíjasokat: tiszta beszéd a Tisza-beszéd + videók

A Nők40 program ostoba, az azt igénybe vevőknek pedig járulékot kellene fizetniük, ha tovább dolgoznak nyugdíj mellett – erről beszélt Simonovits András Tisza-közeli nyugdíjszakértő a 24.hu podcastjében, vette észre az Ellenpont.
A közgazdász már korábban is arról nyilatkozott, hogy felszámolná a Nők40 néven ismert kedvezményes nyugdíjat, amelynek értelmében negyvenévi szolgálati viszony után a nők akkor is nyugdíjba vonulhatnak, ha egyébként nem érték még el a nyugdíjkorhatárt. Amennyiben pedig valaki folytatná a munkáját a korkedvezményes nyugdíj mellett (például pedagógusok vagy egészségügyi dolgozók), azokat járulékfizetésre kényszerítené a Magyar Pétert támogató szakértő.
Az ostoba Nők40 program (…), ha én lennék a miniszterelnök, a Nők40-et igénybe vevők járulékmentességét megszüntetném (…), a Nők40-et Nők43-ra változtatnám
– jelentette ki Simonovits András a 24.hu Della című podcastjében.