Meg kell sarcolni a nyugdíjasokat: tiszta beszéd a Tisza-beszéd + videók

A szakértő korábban elmebetegségnek nevezte a Nők40 programot, és arról beszélt, hogy az azt igénybe vevőket büntetni kellene. A beszélgetés során azt is kifejtette, hogyan képzeli ezt. Simonovits szerint ugyanis azoknak a nőknek, akik a korkedvezményes nyugdíj mellett tovább dolgoznak, járulékot kellene fizetniük a munkabérük után.

Nyugdíjadót terveznek bevezetni

Mindez illeszkedik Simonovits egy másik korábbi okfejtésébe, amikor arról beszélt, hogy nyugdíjadót kéne kivetni, hiszen a rendszer jelenleg túl bőkezű a nyugdíjasokkal, ezért csökkenteni kellene az induló nyugdíjakat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva.

„A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, (…) jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, tehát úgy kéne visszafogni a rendszert, hogy a szegényebbek ne legyenek még szegényebbek” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte a bűvszó a degresszió, ami azt jelenti, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz tíz-húsz százalékkal megadóztatják. Ezt kellene fokozni a közgazdász szerint.

Simonovits korábban az ATV Egyenes beszéd című műsorában árulta el magát, amikor beismerte, hogy a Tisza Párthoz tartozik, hiszen arról értekezett, hogy előbb nyerjék meg a választást, utána jöhet a nyugdíjkorhatár emelése és a Nők40 eltörlése.