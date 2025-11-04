Évi egymillió forintos különbség is lehet a kormánypártok és a Tisza Párt nyugdíjtervei között

Akár évente egymillió forintos különbség is lehet a kormánypártok és a Tisza Párt nyugdíjakról szóló tervei között az átlagnyugdíj szintjén – mondta Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című háttérműsorában, amelynek vendége volt Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója is.

Sebestyén Géza kifejtette: a kormánypártok azt mondják, hogy lesz 13. és 14. havi nyugdíj, és nem adóztatják meg a nyugdíjasokat.

Egy Tisza-kormány viszont még a 13. havi nyugdíjat sem feltétlenül támogatná, és meg akarja adóztatni a nyugdíjasokat

– mutatott rá a szakértő.

Az átlagnyugdíj havonta 250 ezer forint, ami egy tisztességes megélhetésre elég, ennek a nyugdíjas rétegnek is komoly veszteség lenne, ha nem kapná meg a 13. és 14. havi nyugdíjat, és még meg is adóztatnák őket.

Orbán Viktornak a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetéséről szóló bejelentéséről elmondta,

lehet, hogy hasonló rendszerben vezetik be, mint a 13. havi nyugdíjat:

az első évben egy heti nyugdíjat kapnak az idősek, és évente egy-egy heti ellátással nő az ellátás. Megjegyezte: az átlagos nyugdíj negyede körülbelül 65 ezer forint, ami jelentős összeg, és bármire költhetik a nyugdíjasok. Közölte, 2010 ben az átlagnyugdíj kevesebb mint 100 ezer forint volt 1,7 millió magyar öregségi nyugdíjas számára.

Ma kétmillió öregségi nyugdíjas van, nőtt a számuk, de sokkal jobban nőtt az összeg, amit kapnak. Az átlag nyugdíjas éves juttatása 2010-hez képest több mint 160 százalékkal, a nyugdíj reálértéke mintegy 50 százalékkal nőtt.

A kérdésre, hogy a 14. havi nyugdíjat elbírja-e a költségvetés, Sebestyén Géza úgy válaszolt, hogy a személet a fontos, az, hogy megbecsüljük-e a nyugdíjasainkat.

Mindenki lesz nyugdíjas, és ha azt mondjuk, hogy Magyarországon olyan nyugdíjuk lesz, amiből tudják biztosítani a megélhetésüket, segíti azt, hogy a fiatalok Magyarországon képzeljék el az életüket, de ha azt mondjuk, hogy megadóztatjuk a nyugdíjakat, úgy dönthetnek, hogy nem maradnak itthon – tette hozzá a szakértő.