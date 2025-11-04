Fekete RajmundHalhatatlanok napjaállamtitkárNagy JánosGubík László

A hősök lángja újra fellobban – Halhatatlanok napja a Bem téren november 4-én

A forradalom leverésének gyásznapján idén is a hősökre emlékezik a nemzet: november 4-én a budai Bem József téren rendezték meg a Halhatatlanok napját, ahol történelmi beszédek, korabeli hangulat és katonai hagyományőrzők idézték fel 1956 szellemét. A megemlékezésen felszólalt Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, Gubík László, a felvidéki Magyar Szövetség elnöke és Fekete Rajmund történész, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója, majd ünnepi kiskoncertet adott a Kárpátia, tisztelegve a szabadságharcosok öröksége előtt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 19:09
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Origó)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Bibó Istvántól tanultuk: az ember életében csak a szabadságban eltöltött napok számítanak. Elődeinknek 12 nap szabadság adatott, 1956 október 23-tól november 4-ig. A szabadságot, amilyen nehéz kivívni és megtartani, épp olyan könnyű elveszíteni. Van, amikor tankok tiporják el, máskor addig nyirbálják idegenszívű ügynökök, amíg semmi sem marad belőle, ahogyan az ma Lengyelországban történik – kezdte a felszólalását Nagy János a Halhatatlanok napján.

Az államtitkár emlékeztetett a forradalom áldozataira: 3500 elesett szabadságharcos, a sortüzek áldozatai, több száz kivégzett, húszezer bebörtönzött; ők a mi hőseink. 

Küzdöttek, amíg küzdhettek, nem kaptak, de nem is kértek kegyelmet. A szabadság ellenségei pedig még az emléküket is el akarták törölni

– mutatott rá Nagy János.

Az államtitkár a múltról beszélt, de a máról sem feledkezett meg:

– Legyünk bátrak, mondjuk ki: mint búzatáblában a konkoly, a magyar történelemben nemcsak hősök, de júdások is voltak. Aki az agresszióhoz beleegyezését adta, nem volt más, mint a Nagy Imre-kormány tagja, Kádár János, aki november 2-án már a Szovjet Kommunista Párt ülésén mószerolta azokat, akikkel egy nappal korábban együtt mosolygott. Jutalma az volt, hogy egy bábkormány élén hajtotta végre mindazt, amire a gazdái utasították. Így történt ez 1956-ban, és így történhet ez most is. Nem akarunk még egyszer ugyanabba a folyóba lépni, de ehhez néhány tanulságot le kell vonni

– figyelmeztetett az államtitkár, hozzátéve: ahhoz, hogy ezt belássuk, még etikai kódexet sem kell szövegezni. 

– 1956 első tanulsága: sem családot, sem barátot nem árulunk el soha. 1956 második tanulsága, hogy mindig vannak júdások, akik harminc ezüstért eladják a hazát. Tudjuk, ma mit kérnek: Ukrajnát az EU-ba – sorolta Nagy János, aki rámutatott: előbb-utóbb minden árulót néven neveznek. 

A történelem ura a végén kérlelhetetlenül megkérdez: amikor a hazának szüksége volt rád, te, kedves barátom, kivel voltál: a magyarokkal vagy a magyarok ellen? A magyar szuverenitás nem alku tárgya, ez '56 ma is élő tanulsága. Az árulónak meg lehet bocsátani, ha megbánja tettét, bocsánatot kér és jóvátételt ad. Az árulás azonban megbocsáthatatlan. Európát ma árulók irányítják, a mai vezetők árulása mindent átjárt, mindent megrothasztott: mi vagyunk az utolsó szigetek egyike, amelyik ellenáll ennek az őrületnek, ezért kötelességünk folytatni a harcot, mert Európában nálunknál senki sem tudja jobban, mit veszíthetünk, ha egy árulót ültetnek a nyakunkba. Válasszuk mindig Wittner Máriát, és utasítsuk el mindig Kádár Jánost. Ha így teszünk, méltóak leszünk 56 örökségére

– mondta el a Halhatatlanok napján a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár. 

A forradalmat ugyan vérbe fojtották, de a tüzét nem tudták eloltani 

– mondta el a megemlékezésen Kiss Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója. Kiemelte, a forradalom megtorlása során több száz embert kivégeztek, és csaknem nyolcszáz embert hurcoltak el. 

Ez volt a magyar történelem legnagyobb politikai megtorlása

– emelte ki Kiss Rajmund. Hozzátette, 1956 egy nyíltan szovjet- és kommunistaellenes forradalom volt, amelynek célja a magyar szabadság és önállóság visszanyerése volt.

1956. november 4., a szovjet invázió évfordulója valóban a forradalom leverésének gyásznapja, de egyben a szabadságharc legkeményebb szakaszának kezdete is. Ezt követték hónapokon át a sortüzekkel vérbe fojtott tüntetések és a bátor munkássztrájkok, a csendes ellenállás és tiltakozás szerte a Kárpát-medencében. A hazaáruló Kádár János és bandája csak 1957 tavaszára tudta stabilizálni a diktatúrát.

Gubík László, a felvidéki Magyar Szövetség elnöke a beszédében felelevenítette az antikommunista ellenállás felvidéki magyar mártírjainak és hőseinek alakját, Duray Miklós szellemi hagyatékát. 

A Kárpátia zenekar frontemberének különösen fontos 1956 ügye, ugyanis édesapja is részt vett a forradalomban, mentőként. Petrás János, a Kárpátia énekese és dalszerzője a PestiSrácoknak elmondta: élelmet is szállítottak a Corvin közbe, a Széna térre, onnan meg vitték a sebesülteket, halottakat. A végén már 32 lyuk volt a mentőautójukon, s persze elérte őt is a kádári megtorlás.

Amikor már lehetett, rengeteget beszélt nekem ’56-ról, ez az örökség íratta meg velem ezt (a Neveket akarok hallani címűt – szerk.) a dalt

– fogalmazott.

Mint elmesélte, megkereste Wittner Máriát, hogy felmondaná-e a dal verses betétjét, s ő, aki a leghitelesebb, megtette ezt nekik. A kapcsolatuk úgy kezdődött, hogy 2006-ban, közvetlenül miután meghalt az édesapja, Wittner Máriával egymást követték a gödöllői Pelikán rádióban.

Ott hallotta tőlem, hogy mi történt, és megemlékezett apámról a műsorban, majd, ahogy mondta, a gyermekévé fogadott. Ezután szoros kapcsolatban maradtunk, fantasztikus közös történeteket őrzök vele, a családi kötődésekről, karácsonyi beszélgetésekről

– emlékezett vissza. Elárulta: Wittner Mária a legkisebb gyermekét is meglátogatta Zalakaroson, az ’56-os emlékműnél. Három éve, a halála előtti utolsó estén ott volt nála a Honvédkórházban, s a Fradi-könyvből felolvasott vidám történetekkel próbálta feledtetni a szenvedéseit.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Origó)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Marcin Romanowski
idezojelekDonald Tusk

Magyar Péter „szeretetországa” Tusk varsói receptje szerint készül

Marcin Romanowski avatarja

Lengyelországban „jogállamiság” helyett intézményesített erőszak uralkodik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu