Tizenhárom nap

1956. október 23-án, kedden reggel napfényes, kellemes kora őszi napra ébredtünk. Másodikos voltam a József Attila Gimnáziumban. Első óránk történelem volt, egyik kedvenc tantárgyam, jó kedvvel igyekeztem Bocskai úti lakásunkból az iskolába. Sietnem kellett, mert tanítás előtt még feladatom volt elkészíteni a faliújságot, amit előírás szerint minden hétfőn kötelességem volt megújítani. Előző délután túl sokáig fociztunk az udvarban, nem értem rá…
Ez rám testált feladat volt a DISZ-ben (Dolgozó Ifjúsági Szövetség). A forradalom előtt minden középiskolás szinte automatikusan tagja lett ennek a szervezetnek, akik nem léptek be, azok osztályellenségnek számítottak.
Amikor kicsöngettek a tanítás végén, és kiléptem a suli kapuján a tavaszias napfényre, a sajtószemlékből pontosan tudtam, valami készül a városban. Mégis izgalommal vegyes örömmel fedeztem fel az épülettel szembeni villanyoszlopra kitűzött röplapot a következő szöveggel:
FELHÍVÁS!
Mi, a budapesti egyetemek ifjúsága, kifejezésre juttatva szolidaritásunkat a lengyel ifjúság jogos törekvéseivel, valamint a magyar nép szabadság- és függetlenségi harcával, tüntetést rendezünk 1956. október 23-án, kedden, 15 órakor a Bem-szobornál.
Követeljük a szovjet csapatok kivonását, a magyar ügyekben való önálló döntést, szabad választásokat, a sajtó- és szólásszabadságot, a Rákosi–Gerő klikk eltávolítását, valamint Nagy Imre kormányra kerülését.
Minden magyar fiatalt, munkást és értelmiségit hívunk és várunk a közös, békés megmozdulásra!
Elképedtem, erre azért nem számítottam! Izgatottan rohantam haza a sporttáskámért, edzésre kellett mennem az Újpesti öbölbe. Evezős voltam, négyesben és nyolcasban húztam a lapátot. A 49-es villamossal indultam a Marx térre (ma Nyugati tér) és onnan jártam tovább az 1-es, 3-as vagy 55-ös járattal végig a Váci úton. A Madách téren leállt a 49-es, a kalauz végig kiabált a kocsiban: nem megyünk tovább, tüntetés van az utcán! Leszálltam a csodálkozó utasokkal, és láttam hömpölyögni a tömeget az Astoria felől a Bajcsy-Zsilinszky út irányába. Tudtam, miről van szó, azonnal beálltam közéjük. Ahogy haladtunk a Margit híd felé, egyre emelkedettebb lett a hangulat, az emberek lelkileg egymásra hangolódtak, ismeretlenek kart karba fonva mentek egymás mellett. ’48-as nótákat, népdalokat énekeltünk és skandáltuk: ruszkik, haza! A Toldi mozinál már szinte az aszfalt fölött lebegtem az emelkedettség érzésétől. A magasztos hazafias, szabadságvágyó gondolatok egybeforrasztották a tömeget. Úgy éreztem, lőhetnek ránk az ávósok (Államvédelmi Hatóság emberei), vagy akár az oroszok, mi nem állunk meg. A Marx térnél elénekeltük a Himnuszt. A Szent István körút közepe táján jobb oldalon kilógattak egy nemzeti színű zászlót a második-harmadik emelet táján egy ablakból. Hatalmas üdvrivalgás fogadta a teljes szélességében elfoglalt úttestről.