Tizenhárom nap

Mi hatodikán merészkedtünk először az utcára. Kenyérért álltunk sorba a közeli Közért előtt. Az utcában halotti csend volt, autók nem jártak, csak nagy ritkán húzott el egy katonai jármű. Húsz-huszonöt didergő éhes ember állt az üzlet előtt. Egyszer csak orosz beszédet hallunk, a mellékutcából egy tucat szovjet katona jelenik meg, kettő ott marad a mi sarkunkon, többi továbbmegy, a következő sarkon megint kettő ott marad, és így mennek tovább, közben mikrohullámú adó-vevővel beszélnek egymással. Valamit, valakit keresnek vagy bekerítenek. Egy idő után szóba elegyedünk a közelünkben állókkal, kiderül, egyikük ungvári magyar sorkatona a szovjet egyenruhában. Kérdezzük, miért jöttek ellenünk? Azt mondja, hiszen a német fasiszták megtámadtak minket, segíteni jöttek. Hevesen magyarázzuk, itt a magyar nép ellen harcolnak! Egyre idegesebben vitatkozik, végül fülét befogva kiáltja rémült arccal: „nem igaz, nem igaz, nem akarom hallani!” Pár nap múlva a Fehérvári úti piacról hazatérők azt mesélik, a tér sarkán ült egy gyermekarcú orosz katona, sírva nézett maga elé, és oroszul nyöszörgött valamit kétségbeesetten. Nem mertek hozzá szólni, csak kérdőn és segítségre készen néztek rá. Röviden felpillantott, majd lemondóan legyintve ismét lehajtotta a fejét. Egyik nap átmerészkedtünk Pestre két barátommal, de elszámítottuk magunkat, későn ébredtünk fel, már majdnem hét óra volt, a kijárási tilalom kezdete. Lélekszakadva rohantunk át a Szabadság hídon, a Gellért téren ázsiai arcú géppisztolyos őrszemek néztek ránk hideg vizsgáló szemekkel, kegyetlennek tűnő merev arccal, a vér megfagyott az ereinkben a félelemtől. Szívünk hangosan vert, amikor végigfutottunk a Bartók Béla úton a Körtér felé, csak a mi lábaink csattogása hangzott a néptelen, csendes utcán. Soha nem felejtem azt az eszement futást. Az emléke még sokáig kísértett rossz álmaimban. Hazaérve, egymásra nézve adtunk hálát a Jóistennek.

A tanítás az iskolában november 19-én, hétfőn indult újra. A mi osztályunk, a II. D. terme a második emeleten, a folyósó végén helyezkedett el, az ablakok a Villányi út felé néztek. Csak az járt arra, akinek ott volt dolga. A többi ajtó ugyanis a díszterem erkélyeire nyílt. Nagy izgalommal meséltük egymásnak történelmi jelentőségű élményeinket. Már nem tudom, hányadik napon és kinek a javaslatára, néhányan összebeszéltünk, osztályunknak Október 23. nevet adunk. (Ez divat volt akkor, például Petőfi Sándor, vagy rossz esetben Ságvári Endre.) Egyikünk szerzett az iskolai szertárból piros színű úgy nevezett dekorpapírt, sablonnal kivágtuk a betűket, és kihelyeztük a feliratot az ajtó fölé. Tudtuk, bátor tett volt ez a forradalom és szabadságharc kegyetlenül véres leverése utáni hetekben, de arra gondoltunk, talán a magát arcátlanul forradalmi munkás-paraszt kormánynak nevező hatalom kénytelen lesz ezt eltűrni. Szeretett osztályfőnökünk, Laky Péter másként látta a helyzetet. (Negyven évvel később tudtam meg róla, hogy Antall József évfolyamtársa volt a piaristáknál.) Nem szólt semmit, remélte, a zsákutcában lévő terem feliratát nem veszik észre azonnal. A soron következő osztályfőnöki órán felolvasott egy részletet ’48-as honvéd szépapja naplójából, majd ezt többször megtette a következő napokban is minden matematika- vagy fizikaórájának végén. Értettük, hogy ez közvetett emlékezés legutóbbi szabadságharcunk hőseire, de nem tudtuk, hogy konkrét célja volt vele. A rá következő osztályfőnöki órán ugyanis felvetette az osztálynév kérdését. Azt mondta, egy ilyen dolgot csak demokratikus módon, többségi szavazással szabad eldönteni. Közölte, most van egy javaslat, ő mellé tesz egy másikat: Március 15. legyen a nevünk. A szavazás során 2-3 vokssal többségben voltak a ’48-as név hívei. A többieket hajtotta még a forradalmi hév. Gondolom, ezzel a névvel is a kerület „legreakciósabb” osztálya lehettünk (volna) a hatalom szemében. Laky Péter pedig bizonyságot tett, pedagógusi kvalitásai mellett kitűnő diplomáciai érzékkel is rendelkezik, nem kevésbé bátorsággal. Ha észreveszik a némán tüntető osztálynevet, börtönt kaphatott volna, mi meg jó esetben javítóintézeti nevelést. Érettségiig mindvégig szeretetre, tisztességre, hazaszeretetre tanított minket, kiegészítve szüleink hasonló gondoskodását. 1957. március 15-én, amely akkor „természetesen” nem volt hivatalos ünnepnap, a matematikaórát azzal kezdte, hogy rövid beszédben megemlékezett ’48-ról, egyértelmű utalásokkal az ’56-os hősökre is.

Mindannyiunkban felejthetetlenül mély nyomot hagyott az a tizenhárom nap, amely megrengette a keleti blokkot, sőt az egész világot is. Én például – bár a szülői házban is megkaptam már az alapokat világnézeti kérdésekben – ezért léptem politikusi pályára életem derekán.

