Nők az 1956-os forradalomban

Wittner Mária és Tóth Ilona- két emblematikus nő az 1956-os forradalomból. A nők közül Tóth Ilona orvostanhallgatót koholt vádak alapján kivégezték, Wittner Máriát előbb halálra, majd életfogytiglanra ítélték a kádári megtorlás során.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 10. 24. 17:07
Nők a Corvin-közben 1956-ban.
Wittner Mária a rendszerváltoztatás után, országgyűlési képviselőként is a forradalom egyik szimbóluma lett. Amikor a nők forradalmi szerepvállalására gondolunk, akkor elsősorban sebesültszállítóként, a forradalmárokat segítő-kísérő önkéntesekként gondolunk rájuk. 

Nők a Corvin-közben 1956-ban.
Nők a kivégzettek között: Tóth Ilona, akit ártatlanul akasztottak fel

Szép számal akadtak rendkívüli női szereplői is 1956-os forradalom és szabadságharcnak. Közülük például Tóth Ilona és Wittner Mária kivételes hősök voltak. Az 1956-os forradalom utáni megtorlásban 6 nőt végeztek ki. 

Tóth Ilona végzős  orvostanhallgatóként a Péterfy Sándor utcai kórházban fáradhatatlanul mentette az 1956-os forradalomban megsebesülteket. 

Sorsa akkor pecsételődött meg, amikor az 56-os megtorlás során őt választották ki arra, hogy demonstrálják: értelmiségi nő is volt az „ellenforradalmárok” között. 

Ekkor az ellene rendezett koncepciós perben azzal vádolták meg, hogy a kórházban két társával együtt megölte Kollár Istvánt, akit  bújkáló ávósnak véltek. Ez azonban a történettudományi kutatások szerint nem volt igaz, és a kínzások, illetve pszichés ráhatás hatására ismerte be az általa el nem követett tettet. Tóth Ilonát 1957. június 27-én végezték ki.

Tóth Ilona emléktáblája Budapesten. forrás: Wikimedia Commons.
Forradalom és barátság: Havrila Béláné és Wittner Mária története

Havrila Béláné és Wittner Mária a Corvin-közben kötött életreszóló barátságot. Mindketten fegyverrel harcoltak a forradalom eltiprására az országba betört és Budapestet ostromló szovjet inváziós erők ellen. Mindkét forradalmár nehéz sorsú asszony volt. Havrila Béláné édesapját nem ismerte, az édesanyja pedig menhelyre adta be tizenhárom éves koráig. Utána varrónőnek tanult, majd orsózóként, takarítónőként dolgozott, végül a Lámpagyár munkása lett.

1956.október 23-án is munkába indult, de a Margit hídnál csatlakozott a tüntetőkhöz. 

A Corvin közben ismerkedett meg Wittner Máriával. A barátnők forradalmi szerepvállalása annyiban különbözött, hogy 1956. október 30-án Wittner Mária nem vett részt a Köztársaság téren, a Pártház ostromában, míg Havrila Béláné igen.

 A Köztársaság téri pártház elfoglalása után a vélt titkos börtönök felkutatásában vett részt; géppisztolyával belőtt a pártház pincéjében  talált egyik nyílásba; ez lett a végzete. A kádári megtorlás során ugyanis mindenki szigorúbb elbírálás alá esett, aki ott volt a Köztársaság téren. Ez az eseménysor lett a Kádár-féle ellenforradalmi propaganda kiemelt eseménye, mivel itt vesztette életét Mező Imre, az MDP budapesti pártbizottságának első titkára, aki Kádár János egyik legjobb barátja volt.

Wittner Mária. forrás: Wittnermaria.hu
Havrila Béláné a forradalom leverése után, 1956. november 7-én külföldre menekült , de bízva az amnesztiában hazatért Magyarországra. Nem sokkal ezután letartóztatták, majd halálra ítélték és 1959 február 26-án kivégezték.

Wittner Mária szintén nem ismerte édesapját, édesanyja dajkaságba adta, később apácák nevelték, majd gyermekotthonba került. A gimnáziumot nem fejezte be, gépíróként dolgozott Szolnokon és Kunhegyesen. Tizenhét évesen szülte meg gyermekét, akit egyedül nevelt.

Budapestre került, alkalmi munkákból élt, később háztartási alkalmazottként dolgozott. 1956. október 23-án a Rádió ostrománál csatlakozott a felkelőkhöz, majd a Corvin köziekhez. 

Akárcsak Havrila Béláné, ő is disszidált, majd az amnesztia ígéretére hazatért. Első fokon halálra, másodfokon életfogytiglanra ítélték, 1970-ben szabadult a börtönből. 

Nőtüntetés a forradalom leverése után

1956. november 4-e, a forradalom leverése után a Péterfy Sándor utcai kórházban tovább folytatódott az ellenállás. Ott határozták el Obersovszky Gyula és társai, hogy a forradalom leverésének egy hónapos évfordulójára, 1956. december 4-re néma asszonytüntetést szerveznek. Budapesten, a Hősök terén több ezer nő gyűlt össze. Némán vonultak, kezükben gyertyával, és virágokat helyeztek el az Ismeretlen Katona sírjánál. Kitűzték a lyukas zászlót, a forradalom jelképét is.

A békés megemlékezést a karhatalom és a szovjet tankok hamarosan feloszlatták. A gyertyák és virágok a hősökre emlékezést fejezték ki, az Ismeretlen Katona sírjának felkeresése pedig a háborúban és a forradalomban elesett férfiak iránti tiszteletet és részvétet jelképezte.

Tüntető nők 56-ban. forrás: torimaskepp.blog.hu
Ugyanezen a napon több vidéki városban, így Székesfehérváron is lezajlott az asszonytüntetés.

A forradalom leverése után a kivégzett vagy börtönbe zárt férfiak női hozzátartozói nemcsak a család fenntartását vállalták, hanem a férfiak és a forradalom emlékének őrzőivé is váltak.

Nők az 1956-os forradalomban:

1. fegyverrel harcoltak,

2. ápolták a sebesülteket,

3. életben tartották a forradalom emlékezetét.

 

Kivégzett nők

Angyal Józsefné Friedl Valéria

Bakos Gyuláné Salabert Erzsébet

Havrila Béláné Sticker Katalin

Magori Mária

Márton Erzsébet

Tóth Ilona


 

