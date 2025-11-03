Halhatatlanok napjaNagy JánosGubík László1956-os forradalomWittner MáriaKárpátia

A Bem téren lesz a Halhatatlanok napja, fellép a Kárpátia + videó

A forradalom leverésének gyásznapján idén is hősökre emlékezik a nemzet: november 4-én, a budai Bem József téren rendezik meg a Halhatatlanok napját, ahol történelmi beszédek, korabeli hangulat és katonai hagyományőrzők idézik fel 1956 szellemét. A megemlékezésen felszólal Nagy János államtitkár, Gubík László és Fekete Rajmund, ünnepi kiskoncertet ad a Kárpátia, tisztelegve a szabadságharcosok öröksége előtt.

2025. 11. 03. 11:50
A Halhatatlanok napja idén is november 4-én, a budai Bem József téren lesz, melyen ezúttal Nagy János államtitkár, Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke és Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója mond beszédet. A Kárpátia zenekar pedig kiskoncertet, emlékműsort ad a szabadságharcos hőseink tiszteletére – olvasható a Pesti Srácok oldalán.

Halhatatlanok napja, Wittner Mária a 2019-es Halhatatlanok napjmondott beszéde közben (fotó: Horváth Péter Gyula / PestiSrácok.hu)
Wittner Mária a 2019-es Halhatatlanok napja alkalmából mondott beszédet (Fotó: Pesti Srácok/Horváth Péter Gyula)

1956. november 4., a szovjet invázió évfordulója valóban a forradalom leverésének gyásznapja, de egyben a szabadságharc legkeményebb szakaszának kezdete is. Ezt követték hónapokon át a sortüzekkel vérbe fojtott tüntetések és a bátor munkássztrájkok, a csendes ellenállás és tiltakozás szerte a Kárpát-medencében. A hazaáruló Kádár János és bandája csak 1957 tavaszára tudta stabilizálni a diktatúrát.

 

Mi lesz a program november 4-én, a budai Bem József téren?

  • 16 órától: Fegyversimogató, az 56-os pesti srácok felszereléseinek kipróbálása, beöltözés. Airsoft lövészet vörös csilagra, korabeli fegyverek utánzataival, tematikus filmvetítés, Wittner Mária-kiállítás. A különleges hangulatot korabeli járművek és díszletek jelenléte biztosítja. A megemlékezőknek teával, forralt borral, fűtött sátrakkal kedveskednek a rendezők.
  • 17.30-tól: A Pesti Srácok és a Nemzeti Maximumért Alapítvány képviselőinek és barátainak köszöntői.
  • 18 órától: Gubík László, a Magyar Szövetség elnökének beszéde az antikommunista ellenállás felvidéki magyar mártírjairól és hőseiről, Duray Miklós szellemi hagyatékáról. A Nemzet lángjának meggyújtása. Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatójának beszéde. Az 1956-os Magyarok Világszövetsége delegáltjának megszólalása. Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár beszéde. Gyertyagyújtás, megemlékezés a Bem József téri 56-os emlékműnél, Madaras Zsolt énekmondó közreműködésével. Az 56-os Pesti Srác Hagyományőrző Alakulat díszlövése.
  • 19 órától: A Kárpátia zenekar ünnepi kiskoncertje és emlékműsora.

 

A Kárpátia és 1956

A Kárpátia zenekar frontemberének különösen fontos 1956 ügye, ugyanis édesapja is részt vett a forradalomban, mentőként.

Petrás János, a Kárpátia énekese és dalszerzője a Pesti Srácoknak elmondta: élelmet is szállítottak a Corvin közbe, a Széna térre, onnan meg vitték a sebesülteket, halottakat. A végén már 32 lyuk volt a mentőautójukon, s persze elérte őt is a kádári megtorlás.

Amikor már lehetett, rengeteget beszélt nekem 56-ról, ez az örökség íratta meg velem ezt (a Neveket akarok hallani című – szerk.) a dalt

– fogalmazott.

Mint elmesélte, megkereste Wittner Máriát, hogy felmondaná-e a dal verses betétjét, s ő, aki a leghitelesebb, megtette ezt nekik. A kapcsolatuk úgy kezdődött, hogy 2006-ban, közvetlenül miután meghalt az édesapja, Wittner Máriával egymást követték a gödöllői Pelikán rádióban.

Ott hallotta tőlem, hogy mi történt, és megemlékezett apámról a műsorban, majd, ahogy mondta, a gyermekévé fogadott. Ezután szoros kapcsolatban maradtunk, fantasztikus közös történeteket őrzök vele, a családi kötődésekről, karácsonyi beszélgetésekről

– emlékezett vissza. Elárulta: a legkisebb gyermekét is meglátogatta Zalakaroson, az 56-os emlékműnél. Három éve, a halála előtti utolsó estén ott volt nála a Honvéd Kórházban, s a Fradi-könyvből felolvasott vidám történetekkel próbálta feledtetni a szenvedéseit.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Origó)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

