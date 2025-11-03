A Bem téren lesz a Halhatatlanok napja, fellép a Kárpátia + videó

A Halhatatlanok napja idén is november 4-én, a budai Bem József téren lesz, melyen ezúttal Nagy János államtitkár, Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke és Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója mond beszédet. A Kárpátia zenekar pedig kiskoncertet, emlékműsort ad a szabadságharcos hőseink tiszteletére – olvasható a Pesti Srácok oldalán.

Wittner Mária a 2019-es Halhatatlanok napja alkalmából mondott beszédet (Fotó: Pesti Srácok/Horváth Péter Gyula)

1956. november 4., a szovjet invázió évfordulója valóban a forradalom leverésének gyásznapja, de egyben a szabadságharc legkeményebb szakaszának kezdete is. Ezt követték hónapokon át a sortüzekkel vérbe fojtott tüntetések és a bátor munkássztrájkok, a csendes ellenállás és tiltakozás szerte a Kárpát-medencében. A hazaáruló Kádár János és bandája csak 1957 tavaszára tudta stabilizálni a diktatúrát.

Mi lesz a program november 4-én, a budai Bem József téren?

16 órától: Fegyversimogató, az 56-os pesti srácok felszereléseinek kipróbálása, beöltözés. Airsoft lövészet vörös csilagra, korabeli fegyverek utánzataival, tematikus filmvetítés, Wittner Mária-kiállítás. A különleges hangulatot korabeli járművek és díszletek jelenléte biztosítja. A megemlékezőknek teával, forralt borral, fűtött sátrakkal kedveskednek a rendezők.

17.30-tól: A Pesti Srácok és a Nemzeti Maximumért Alapítvány képviselőinek és barátainak köszöntői.

18 órától: Gubík László, a Magyar Szövetség elnökének beszéde az antikommunista ellenállás felvidéki magyar mártírjairól és hőseiről, Duray Miklós szellemi hagyatékáról. A Nemzet lángjának meggyújtása. Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatójának beszéde. Az 1956-os Magyarok Világszövetsége delegáltjának megszólalása. Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár beszéde. Gyertyagyújtás, megemlékezés a Bem József téri 56-os emlékműnél, Madaras Zsolt énekmondó közreműködésével. Az 56-os Pesti Srác Hagyományőrző Alakulat díszlövése.

19 órától: A Kárpátia zenekar ünnepi kiskoncertje és emlékműsora.

A Kárpátia és 1956

A Kárpátia zenekar frontemberének különösen fontos 1956 ügye, ugyanis édesapja is részt vett a forradalomban, mentőként.