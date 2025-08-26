Amíg a tiszások 106 Magyar Péterről álmodoznak, addig a többi párt kiválasztotta a jelöltjeit

Hamarosan vége a nyárnak és újra aktívabbá válik a politikai élet, ráadásul a választások napja is egyre jobban közeledik, így a pártoknak viszonylag rövid időn belül meg kell találniuk azt a 106 embert, akiket az egyéni választókerületekben indítanak. Ezzel a feladattal a pártok nagy része már vagy megvan, vagy nagyon közel jár hozzá, csak néhány hely kérdése nem dől még el. Azonban a Tisza Párt esetében – mint oly sok más esetben – itt sem láthatunk különösebben nagy munkatempót, szorgalmat vagy haladást. Magyar Péter pártjánál még a napokban is csak 106 Magyar Péterről álmodoztak.

Fotó: Havran Zoltán

Változások a Fidesz a képviselőinél

Orbán Viktor még július végén a Harcosok órájában arról beszélt, hogy „lényegében megvannak a jelöltjeink”, és már csak három-négy olyan választókerület van a 106-ból, ahol az elnökség még nem döntött a 2026-os választáson induló politikus személyéről.

Bár a hivatalos bejelentésekre még várni kell, de néhány kormánypárti képviselő már korábban közölte, hogy 2026-ban egyéni mandátumért nem száll versenybe.

A kormánypártoknál jellemzően a választókerületek elnökeiből lesznek az országgyűlési képviselőjelöltek, ebből lehet következtetni a 2026-os választások főszereplőire

– emlékeztetett az Index.

Az egyik olyan választókerület, ahol a jelölt személye 2024-óta nyitott, az az, ahol jelenleg Lázár János a képviselő, ugyanis az építési és közlekedési miniszter már tavaly bejelentette, hogy nem indul 2026-ban az egyéni országgyűlésiképviselő-választáson.

Így a választókerületnek mindenképpen új parlamenti képviselője lesz.

A miniszter így feltehetően a Fidesz–KDNP listáján fog indulni a választásokon. Utódja a választókerületben pedig Czirbus Gábor lehet, aki Makó alpolgármestere és a választókerület új elnöke.

Tasó László sem indul újra a Hajdú-Bihar-debreceni 3. számú országgyűlési egyéni választókerületben. Az Országgyűlési képviselő jövőre a Fidesz–KDNP pártlistáján indul. Helyét Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere veheti át, aki a választókerület élén is váltotta.