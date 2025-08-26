Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

Magyar PéterTisza Pártjelölt

Amíg a tiszások 106 Magyar Péterről álmodoznak, addig a többi párt kiválasztotta a jelöltjeit

A Fidesz egyéni jelöltjeinek listája is összeállt.

Erős Hunor
2025. 08. 26. 12:24
Fotó: Hatlaczki Balázs
Hamarosan vége a nyárnak és újra aktívabbá válik a politikai élet, ráadásul a választások napja is egyre jobban közeledik, így a pártoknak viszonylag rövid időn belül meg kell találniuk azt a 106 embert, akiket az egyéni választókerületekben indítanak. Ezzel a feladattal a pártok nagy része már vagy megvan, vagy nagyon közel jár hozzá, csak néhány hely kérdése nem dől még el. Azonban a Tisza Párt esetében – mint oly sok más esetben – itt sem láthatunk különösebben nagy munkatempót, szorgalmat vagy haladást. Magyar Péter pártjánál még a napokban is csak 106 Magyar Péterről álmodoztak.

20250413 BudapestA Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye.fotó: Havran Zoltán (HZ)MWképen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Havran Zoltán

 

Változások a Fidesz a képviselőinél

Orbán Viktor még július végén a Harcosok órájában arról beszélt, hogy „lényegében megvannak a jelöltjeink”, és már csak három-négy olyan választókerület van a 106-ból, ahol az elnökség még nem döntött a 2026-os választáson induló politikus személyéről.

Bár a hivatalos bejelentésekre még várni kell, de néhány kormánypárti képviselő már korábban közölte, hogy 2026-ban egyéni mandátumért nem száll versenybe. 

A kormánypártoknál jellemzően a választókerületek elnökeiből lesznek az országgyűlési képviselőjelöltek, ebből lehet következtetni a 2026-os választások főszereplőire

 – emlékeztetett az Index.

Az egyik olyan választókerület, ahol a jelölt személye 2024-óta nyitott, az az, ahol jelenleg Lázár János a képviselő, ugyanis az építési és közlekedési miniszter már tavaly bejelentette, hogy nem indul 2026-ban az egyéni országgyűlésiképviselő-választáson. 

Így a választókerületnek mindenképpen új parlamenti képviselője lesz.

A miniszter így feltehetően a Fidesz–KDNP listáján fog indulni a választásokon. Utódja a választókerületben pedig Czirbus Gábor lehet, aki Makó alpolgármestere és a választókerület új elnöke.

Tasó László sem indul újra a Hajdú-Bihar-debreceni 3. számú országgyűlési egyéni választókerületben. Az Országgyűlési képviselő jövőre a Fidesz–KDNP pártlistáján indul. Helyét Antal Szabolcs, Hajdúsámson polgármestere veheti át, aki a választókerület élén is váltotta.

Riz Gábor, aki tizenöt éve egyéni országgyűlési képviselő május elején jelentette be: „Eljött az idő, ezért benyújtottam elnök úrnak – akitől húsz éve azt átvettem – lemondásom a választókerületi elnökségi kinevezésemről. Utódomnak, dr. Csuzda Gábornak sok sikert kívánok az embert próbáló feladathoz.” Ezek alapján az ózdi központú választókerület mandátumáért 2026-ban majd Csuzda Gábor országgyűlési képviselő indulhat.

Szászfalvi László június 18-án ismertette: „2022 nyarán, a választások után a Fidesz vezetésének bejelentettem, hogy a következő országgyűlési választáson, azaz 2026-ban már nem indulok egyéni országgyűlési képviselőjelöltként. Ennek megfelelően két héttel ezelőtt lemondtam a Fidesz választókerületi elnöki tisztségemről.” A képviselő javaslatára a választókerületi tanács tagjai egyhangúlag Kelei Zita őrtilosi polgármestert javasolták új választókerületi elnöknek.

Hende Csaba idén  mondott le országgyűlési képviselői mandátumáról, miután alkotmánybíróvá választották. A választókerülete élére az a Vámos Zoltán került, aki Vas vármegye főispánja. Bár hivatalos bejelentés még itt sem történt, vélhetően az új választókerületi elnök lesz a Fidesz–KDNP jelöltje a szombathelyi központú körzetben.

Bár a hivatalos bejelentésre még várni kell, a miniszterelnök kijelentése alapján és a választókerületi elnökök cseréjé után feltételezhető, hogy így összeállt a Fidesz–KDNP 106 képviselő-jelöltje.

 

Más pártok is jól állnak

Még a kormánypártoknál is szorgosabb volt a Mi Hazánk, ugyanis a párt már bejelentette mind a 106 egyéni képviselőjelöltjét a 2026-os választásokra.

De Dobrev Klára és a Demokratikus Koalíció (DK) is azt állítja, hogy a baloldali párt önállóan mind a 106 körzetben elindul és mindehhez állítólag már a jelöltjeik is megvannak, bár hivatalosan még itt sem történt bejelentés.

A Kétfarkú Kutya Párt is külön indul, bár visszásnak érzik azon pártok indulását a 2026-os választásokon – többek között a DK-ét is –, amelyek eddig mindig a legerősebb indulását szorgalmazták, mégsem lépnek vissza a Tisza javára. Nagy Dávid, pártigazgató elmondta, hogy a kutyák mindig is egyedül indultak, és így lesz ez jövőre is. Ráadásul szerinte egyéniben nem veszélyeztetik a kormányváltást, így simán ráindulnak a tiszás jelöltekre is, ha arról van szó.

 

A Tisza Pártnál Magyar Péter bűvöletében ragadtak

Az egyetlen párt, amely még csak halogatott és ígérgetett eddig, az a Tisza Párt. Magyar Péter ugyanis már többször nagyon határozottan próbált mindenkit biztosítani arról, hogy lesz 106 jelöltjük, egyelőre a kijelentést – érthető módon – sokan kétkedéssel fogadják. 

Ráadásul a baloldali pártvezér kijelentéseit a közelmúltban lejátszódó önimádó produkció sem segítette.

Magyar Péter állítása szerint ugyanis pusztán a tisztesség akadályozza meg a Tisza Pártot abban, hogy ne indítsanak minden egyéni választókerületben Magyar Péter nevű személyeket. Az önimádat mintapéldájaként tündöklő pártvezér így fogalmazott: „nem fogunk 106 darab Magyar Pétert egyéni képviselőnek indítani, pedig felmerült egyesekben, hogy névváltoztatással ezt is lehetne csinálni”.

Tehát Magyar Péter és a bűvkörében élők azon már fantáziáltak, hogy milyen jó lenne 106 Magyar Pétert indítani a választásokon, azon azonban nem igen, hogy kik is lesznek valójában a jelöltjeik, akikre az emberek szavazni tudnak majd jövőre. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

