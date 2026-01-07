rendőrségextrém időjáráskihűlés

Vizes ruhában, kihűlésközeli állapotban volt a 34 éves férfi, amikor rátaláltak a rendőrök

Lakott területen, kilométerekre a kocsijától találták meg az eltűntet az egyenruhások.

Kedden délután a segélyhívó központon keresztül érkezett bejelentés arról, hogy egy 34 éves férfi gépkocsijával munkába indult, de nem érkezett meg, életjelt nem ad magáról, telefonja nem elérhető. A férfit kihűlésközeli állapotban találták meg a körmendi rendőrök, akik először egy Nemesrempehollós irányába vezető mellékúton bukkantak rá az út szélére leállított gépkocsijára. Az autóban nem tartózkodott senki, ezért a kocsi melletti lábnyomokon elindulva, nagy erőkkel megkezdték a keresését – írja a Vaol.hu.

A férfi elhagyott autója. Forrás: Police.hu

A havazás és az esti sötétség nagyban hátráltatta a keresést. 

Kora este az autójától több kilométerre, lakott területen belül, egy mellékutcában találták meg a remegő, 34 éves férfit az út szélén, akinek cipője, ruházata teljesen átázott. 

A teljes kihűléstől védve az átázott férfit a rendőrök betakarták, és a mentők kiérkezéséig a szolgálati gépkocsiba ültették.

Borítókép: A rendőrök találtak rá a férfira (Forrás: Police.hu)

 


 


 

 

