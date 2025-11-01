Győri Audi ETO KCBajnokok LigájagyőrPer JohanssonMetzkapus

„Ilyet még nem láttam" – a Győr edzője elámult kapusa teljesítményétől

A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 6. fordulójában a Győri Audi ETO KC főleg az első félidei pazar teljesítményének köszönhetően legyőzte a Metz együttesét, így immár egyedüli hibátlanként vezeti csoportját. Per Johansson szavai Hatadou Sako dicsérétől voltak hangosak, a kapus egészen elképesztő teljesítményt nyújtva 23 védéssel zárt. A hálóőr szerint nem csak neki köszönhető ez a siker.

Tóth Norbert
2025. 11. 01. 18:40
Per Johansson a kritikáit is megfogalmazta.
Per Johansson nem teljesen volt elégedett, de örült a sikernek (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)
A Győr Hatadou Sako főszereplésének köszönhetően hengerelt: a francia kapus 17 védést mutatott be a BL-mérkőzés első félidejében, a Metz teljesen szétesett. A második játékrész ezzel szemben szinte teljesen ellentétes meccsképet nyújtott, a franciák egészen három gólra zárkóztak, és izgalmassá tették a végét. Ennek ellenére kijelenthető, hogy magabiztos sikert aratott Per Johansson együttese a Bajnokok Ligájában, 31-27-es ETO-győzelem lett a vége. Sako 24 védéssel zárt.

Per Johansson ilyet még nem látott.
Per Johansson természetesen nem ment el szó nélkül Hatadou Sako győri teljesítménye mellett (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Per Johansson Hatadou Sako játékáról: Ilyet még nem láttam

A Győr vezetőedzője szerint fantasztikus volt megélni ezt a sikert, az arénában uralkodó hangulatot elképesztőnek nevezte: – A védekezéssel nem vagyok elégedett, az első félidőben sem voltam az. Csak azért szerzett több gólt a második játékrészben a Metz, mert jobban lőtt. A tempó elképesztő volt, boldog vagyok a siker miatt. – mondta Per Johansson, aki ezután kitért Sako teljesítményére.

– Ilyet még nem láttam, hihetetlen első félidőt produkált. A nyolcgólos különbség neki volt köszönhető.

A tréner szerint egy szinten van a Győr és a Metz, tudta, hogy nehéz lesz nyerni, ezért is örül annyire a győzelemnek.

A Győr kapusa érezte, hogy jó formában van

A Győri Audi ETO KC kapusa már sokkal árnyaltabban fogalmazott, szerinte nem csak neki volt köszönhető, hogy ekkora különbség alakult ki a csapatok között, ugyanis ebben mindenki munkája benne volt. Kiemelte: sok apróság kellett ehhez a sikerhez. Sako ezután kitért saját teljesítményére:

Úgy éreztem, jó formában vagyok, jó ritmust kellett találnunk, az egész csapat jól teljesített, ezért tudtunk nyerni egy nehéz meccsen. Nem gondolom, hogy én jelentettem a különbséget

– fogalmazott a francia kapus, aki a Metz játékosok fejébe férkőzött teljesen. 

– Nagyon koncentráltam, a legfontosabb pillanatokban igyekeztem védeni. Amikor 3-4 alkalommal védtem az elején, megjegyeztem, hogy ezt a szintet kell tartani.

Elárulta, hogy a hétméteresekre egy 4 perces összefoglaló videóból készült, próbált a százalékokra figyelni és kitalálni, kinek mi jár a fejében. Sako 24 védéssel zárta a meccset, ezek között három hetest fogott. 

A Győri Audi ETO KC a következő BL-fordulóban a norvég Storhamar együttesét látja vendégül.

Bayer Zsolt
idezojelekműkorcsolya

Itt tartunk, a műkorcsolya is szétrohad

Bayer Zsolt avatarja

De szép lesz, amikor két drag queen fog „táncolni” a jégen…!

