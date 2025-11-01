„Ilyet még nem láttam" – a Győr edzője elámult kapusa teljesítményétől

A Győr Hatadou Sako főszereplésének köszönhetően hengerelt: a francia kapus 17 védést mutatott be a BL-mérkőzés első félidejében, a Metz teljesen szétesett. A második játékrész ezzel szemben szinte teljesen ellentétes meccsképet nyújtott, a franciák egészen három gólra zárkóztak, és izgalmassá tették a végét. Ennek ellenére kijelenthető, hogy magabiztos sikert aratott Per Johansson együttese a Bajnokok Ligájában, 31-27-es ETO-győzelem lett a vége. Sako 24 védéssel zárt.

Per Johansson természetesen nem ment el szó nélkül Hatadou Sako győri teljesítménye mellett (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Per Johansson Hatadou Sako játékáról: Ilyet még nem láttam

A Győr vezetőedzője szerint fantasztikus volt megélni ezt a sikert, az arénában uralkodó hangulatot elképesztőnek nevezte: – A védekezéssel nem vagyok elégedett, az első félidőben sem voltam az. Csak azért szerzett több gólt a második játékrészben a Metz, mert jobban lőtt. A tempó elképesztő volt, boldog vagyok a siker miatt. – mondta Per Johansson, aki ezután kitért Sako teljesítményére.

– Ilyet még nem láttam, hihetetlen első félidőt produkált. A nyolcgólos különbség neki volt köszönhető.

A tréner szerint egy szinten van a Győr és a Metz, tudta, hogy nehéz lesz nyerni, ezért is örül annyire a győzelemnek.

A Győr kapusa érezte, hogy jó formában van

A Győri Audi ETO KC kapusa már sokkal árnyaltabban fogalmazott, szerinte nem csak neki volt köszönhető, hogy ekkora különbség alakult ki a csapatok között, ugyanis ebben mindenki munkája benne volt. Kiemelte: sok apróság kellett ehhez a sikerhez. Sako ezután kitért saját teljesítményére:

Úgy éreztem, jó formában vagyok, jó ritmust kellett találnunk, az egész csapat jól teljesített, ezért tudtunk nyerni egy nehéz meccsen. Nem gondolom, hogy én jelentettem a különbséget

– fogalmazott a francia kapus, aki a Metz játékosok fejébe férkőzött teljesen.

– Nagyon koncentráltam, a legfontosabb pillanatokban igyekeztem védeni. Amikor 3-4 alkalommal védtem az elején, megjegyeztem, hogy ezt a szintet kell tartani.

Elárulta, hogy a hétméteresekre egy 4 perces összefoglaló videóból készült, próbált a százalékokra figyelni és kitalálni, kinek mi jár a fejében. Sako 24 védéssel zárta a meccset, ezek között három hetest fogott.

A Győri Audi ETO KC a következő BL-fordulóban a norvég Storhamar együttesét látja vendégül.