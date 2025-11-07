Orbán–Trump-csúcstalálkozó: közel két év után rendezhetik a magyar–amerikai kettős adóztatást

Az Egyesült Államok még 2022 júliusában döntött az 1979-ben kötött, a pénzügyi kapcsolatok kiszámíthatóságát garantáló egyezmény egyoldalú felmondásáról, amely 2024. január 1-jén lépett hatályba. Ezzel egy több évtizedes, bevált gyakorlat szűnt meg, hátrányos helyzetbe hozva számos magyar gazdasági szereplőt. Az egyezmény védőhálója nélkül az amerikai forrásból származó jövedelmek, különösen az osztalékok adóterhe drasztikusan megemelkedett. Míg korábban kedvezményes adókulcs volt érvényben, most az amerikai forrásadó önmagában elérheti a harminc százalékot, amihez a magyarországi 15 százalékos személyi jövedelemadó és esetenként a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó is hozzáadódik. A teljes terhelés így akár a 48 százalékot is elérheti. Jelenleg tehát nincs érvényes adóegyezmény a két ország között – írja a Világazdaság . Orbán Viktor, a magyar delegáció többi tagjával többek között most azért ment Amerikába, hogy megoldják ezt a helyzetet.

Orbán Viktor és Donald Trump 2024-ben. /Fotó: ZOLTAN FISCHER / Orbán Viktor X fiókja/ AFP

Orbán és Trump most megjavíthatják, amit Biden szétvert

A részvényeladásból származó árfolyamnyereséget továbbra is a kedvező, 15 százalékos magyar adó sújtja, az amerikai részvények és kötvények vonzereje összességében jelentősen csökkent. A helyzet a kisvállalkozásokat is érzékenyen érinti, amelyek amerikai ügyfelektől vagy licencdíjakból szereznek bevételt. Elemzői vélemények szerint a korábbi amerikai adminisztráció döntésének hátterében politikai okok álltak, köztük Magyarország elvi alapú kiállása a globális minimumadó bevezetése ellen, amelyet Washington szorgalmazott.



A magyar kormányzat a kezdetektől fogva a helyzet mielőbbi, a nemzeti érdekeknek megfelelő rendezésére törekedett. Az Orbán Viktor vezette washingtoni delegáció most áttörést érhet el. A miniszterelnök a csúcstalálkozó előtt hangsúlyozta: célja, hogy

új fejezetet nyissanak a magyar–amerikai kapcsolatokban

és stratégiai együttműködést építsenek ki gazdasági és biztonsági téren is. Donald Trump újraválasztásával lehetőség nyílt mindannak a helyreállítására, amit a kétoldalú viszony a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett, és ez az adózási kérdésekre is kedvező hatással lehet.