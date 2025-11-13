Interjúnk a lengyel íróval, aki mindenkinél többet tud az art deco királynőjéről, Tamara Lempicka festőnőről

– Úgy tudom, hogy többféle irodalmi műfajban alkot. Ír verset és prózát is. Melyik a kedvence?

– Erre nem tudok egyértelmű választ adni, mert ez egy elég összetett kérdés. Abban hiszek, hogy a költészetnek lelke van, így vannak jobb és rosszabb pillanatai. A prózában ilyen nincsen, ott a kemény munka van. Persze kell hozzá tehetség is, de a próza esetében egy komoly alkotói folyamatról beszélhetünk, ami néha évekig is eltarthat.

Körülbelül tizenkét éven keresztül írtam az Én, Tamara két kötetét. Sok utazás, rengeteg emberrel való megismerkedés, beszélgetés előzte meg a könyvek megszületését.

A költészet más, ahhoz elég, ha fáradtan leülök egy kávézóban egy kávé mellé, és már kopogtat is az ajtón: helló, itt vagyok!

Grzegorz Musial lengyel író dedikálja az Én, Tamara című regényét, ami Tamara Lempicka világhírű festőnő életéről szól (Fotó: Ladóczki Balázs)

– A Tamara Lempicka életét bemutató regényben, mennyi az ön által kitalált fikció?

– Nem akartam monográfiát írni. Egy amerikai író, Laura Claridge írt már egy kiváló monográfiát Tamaráról, nekem nem az volt a szándékom, hogy egy következő ilyet írjak. Azt gondolom, hogy egy írónak más a feladata. Természetesen kötelességem, hogy utána nézzek bizonyos tényeknek és hogy birtokában legyek a szükséges ismereteknek, de azt gondolom, hogy kötelességem a szerzői képzeletet is hozzátenni a tényekhez, mert ez adja a lelkét a könyvnek és a szereplőnek, akit meg akarok jeleníteni. Ezért is soroltuk az Én, Tamara kötetet az életrajzi regény kategóriába, mert egy része fikció. Így a tényeken alapul, de természetesen a szerzői invenció, tehetség és képzelet az, ami formát ad az egésznek, és elmélyíti. Visszatérve a kérdésre, körülbelül kilencven százaléka az, ami a tény, és tíz az, amit én hozzáadtam. Azért is tudtam hozzátenni történeteket a valós eseményekhez, mert sok személyes részletet megtudtam Lempickáról, amikor elutaztam Mexikóba (a festőnő itt töltötte élete utolsó szakaszát – a szerk.). Ott kerültem közeli barátságba Victor Manuel Contreras szobrásszal, aki egy világhírű művész és Tamara jó barátja volt élete utolsó szakaszában.