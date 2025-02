Magyar báró volt a férje az art deco királynőjének + videó

Az art deco az I. világháború előtt kialakult iparművészeti irányzat, amely az élet és a művészet minden területére hatással volt, így a festészetre is. Az első modern világstílus az 1920-as években indult hódító útjára Franciaországból, eredete pedig a francia szecesszióhoz vezethető vissza, azonban míg a szecesszió organikus és hullámzó motívumokkal operál, addig az art decót egyenes vonalak, geometriai tervezés jellemzi. A gyakran a luxushoz kapcsolható irányzatnak a kalandos életű Tamara Lempicka festőnő a koronázatlan királynője.

Tamara Lempicka-kiállítás a Lengyel Intézetben (Fotó: Kurucz Árpád)

A rendkívüli üzleti érzékkel megáldott, tudatos művész képeiért ma is dollármilliókat fizetnek a hollywoodi hírességek. Az 1932-ben készült Marjorie Ferry-portréja például 2020-ban 21 millió dollárért kelt el Londonban, ezzel pedig Lempicka a világ legdrágább női festői közé került. Egyik leghíresebb gyűjtője Madonna, akinek videóklipjében is láthatók alkotásai, de Barbra Streisand és Jack Nicholson is birtokolt már Lempicka-alkotást.

A rekordáron elkelt Marjorie Ferry-portré (Forrás: a Lengyel Külügyminisztérium és a Tamara de Lempicka Estate kiállításának anyagából)

Tamara Lempicka élete tele van rejtélyekkel

A nem mindennapi művésznek az élete sem nevezhető átlagosnak, tragikus, fordulatokban gazdag és igencsak kalandos volt. Életrajzával kapcsolatban semmiben sem lehetünk teljesen biztosak: Varsóban vagy Moszkvában született Tamara Rozalia Gurwik-Górskaként 1894. vagy 1898. május 16-án. Gyerekkorát az Oroszországhoz csatolt Varsóban töltötte. 1916-ban, Szentpéterváron házasodott össze Tadeusz Lempickivel. Még abban az évben megszületett egyetlen lánya, a Kizette-ként ismert Maria-Krystyna. Amikor Oroszországban kitört az októberi forradalom, az arisztokrata családból származó Tamara Párizsba menekült, ahol tehetségének és kitartó munkájának köszönhetően hamar a párizsi elit és az avantgárd művészvilág meghatározó szereplőjévé vált.

Kizette rózsaszínben (Forrás: a Lengyel Külügyminisztérium és a Tamara de Lempicka Estate kiállításának anyagából)

A festőnő életének magyar vonatkozásai is vannak, mivel Lempicka második férje a magyar gyáros, Diószeghi Kuffner Raoul báró volt, legendás, Önarckép zöld Bugattiban című művének egyik ihletője pedig André Kertész, aki egyik felvételén egy sportkocsit vezető, pilótasapkás fiatal nőt örökített meg. Az ikonikus bugattis képen kívül a kiállításon megcsodálhatjuk többek között a Kizette rózsaszínben, vagy a Fiatal lány kesztyűben című alkotásait is. Ez utóbbi Lempicka leggyakrabban reprodukált műve.

Önarckép zöld Bugattiban (Forrás: a Lengyel Külügyminisztérium és a Tamara de Lempicka Estate kiállításának anyagából)

A tárlat február 21-ig ingyenesen látogatható, így aki szereti ezt a stílust, annak jó szívvel ajánljuk. Bár csak reprodukciókat láthatunk a tablókiállításon, ritkán fordul elő, hogy ilyen nagy méretben és jó minőségben kinyomtatott, akár a textúrát is visszaadó módon láthatjuk a festőnő alkotásait Magyarországon.

Madonna, Lempicka alkotásai által ihletett videóklipje: