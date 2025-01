Az art deco királynőjének képei Budapesten

A kiállítás Tamara Lempicka munkásságát és lebilincselő életútját bemutató programsorozat első állomása. Grzegorz Musial lengyel szerző Én, Tamara című regényének bemutatója a Prae Kiadóval társszervezésben, továbbá a The True Story of Tamara De Lempicka & the Art of Survival című dokumentumfilm magyarországi premierje tavasszal várható.

Tamara a zöld Bugattiban (1929)

Az arisztokrata családból származó Tamara Gurwik-Górska az orosz forradalom elől menekült Párizsba, ahol tehetségének, következetes és kitartó munkájának és rendkívüli üzleti érzékének köszönhetően hamar a párizsi elit és az avantgárd művészvilág ismert és meghatározó szereplőjévé vált. Az első, nemzetközi viszonylatban is sikeres női művész, öntörvényű, ösztönös ugyanakkor karrierjét és szakmai hírnevét nagyon is tudatosan felépítő alkotó.

Csodák nincsenek, csak az van, amit te magad létrehozol

– vallotta. Elsőként mutatta be a független, erős, elragadó – sőt, provokatív nőt. Legismertebb festményei közé tartozik az Önarckép vagy Tamara a zöld Bugattiban (1929) és a Fiatal lány kesztyűben (1930).

Világsztárok is rajonganak Tamara Lempicka alkotásaiért

Munkáit, amelyekért ma dollármilliókat fizetnek, éppúgy megtaláljuk különböző magángyűjteményekben, ahogy a világ legnagyobb múzeumaiban, mint amilyen a párizsi Centre Pompidou.

Művészetének leghíresebb rajongója Madonna: több Lempicka-kép tulajdonosa, amelyeket videóklipjeiben is felhasznált. Rajta kívül azonban más tehetős világsztár, mint Jack Nicholson vagy Barbra Streisand neve is szerepel a gyűjtők sorában.

Élénk színekkel megfestett, nagyvonalú, dekoratív portréi, merész és egyéni aktábrázolásai a tengerentúlon is az egyik legkeresettebb és legismertebb művésszé tették.

Szülőhazájában Lengyelországban, amelyhez érzelmileg élete végéig szorosan kötődött, sokáig mellőzték és viszonylag későn fedezték fel újra. Az elmúlt években azonban a Lublini és a Krakkói Nemzeti Múzeum nagyszabású Lempicka kiállításainak köszönhetően, melyek rekord nézettségnek örvendtek, újra megnőtt az érdeklődés az alkotó iránt. A tárlatokat több mint 200 ezren látták.

Magyarországon neve, kalandos és tragikus élete máig kevéssé ismert és mindezidáig nem volt az életművet átfogó módon bemutató komoly kiállítása sem.

A Lengyel Intézet célja, hogy 2025-ben a magyar közönség is felfedezhesse magának az első női sztárművészt, e kivételes alkotó életét és munkásságát. Ezért terveik között szerepel, hogy tavasszal bemutassák a Prae Kiadó gondozásában megjelent Én, Tamara című könyvet (fordította: Mihályi Zsuzsa), amely a világhírű festőnő életrajzának első része. Ebből az alkalomból Magyarországra látogat a könyv szerzője, Grzegorz Musial is, aki hosszas kutatómunkája eredményeként egy igazán lebilincselő monumentális művet alkotott.

A regény betekintést enged az 1920-as, 30-as évek Párizsának ellenállhatatlan, dekadens, pezsgő művészvilágába, ahol olyan prominens szereplőkkel, korszakos alkotókkal találkozhatunk, mint Picasso, André Gide, Jean Cocteau, Gertrude Stein, Ernest Hemingway, Coco Chanel vagy Marlene Dietrich.

Mindeközben árnyalt és sokrétű módon, szárnyalásaiban és mélyrepüléseiben tárul elénk Tamara de Lempicka, a művész, a nő, az anya, a szerető alakja, és elevenedik meg a képek keletkezéstörténete és a művészi életút stációi.

A január 21-én nyíló kiállítást a lengyel külügyminisztérium és a Tamara de Lempicka Estate készítette. Megnyitja Bordács Andrea művészetkritikus, esztéta, az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszékének tanszékvezetője. Köszöntőt mond Jaroslaw Bajaczyk, a Lengyel Intézet igazgatója.