Feljelentették Hadházy Ákost, rágalmazás és becsületsértés a vád

Sem kormánypárti, sem ellenzéki zalaegerszegi politikus, közszereplő ellen nem volt és jelenleg sincs folyamatban semmilyen rendőrségi vagy ügyészségi eljárás sem drogügyben, sem más ügyben, és senki nem vett részt semmilyen drogpartin, üzente a zalaegerszegi polgármester.

Forrás: MTI2025. 11. 26. 19:57
Forrás: Facebook
Rágalmazás és becsületsértés miatt feljelentette Hadházy Ákos országgyűlési képviselőt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, miután a parlamenti képviselő zalaegerszegi politikusokat vádolt meg kábítószeres ügyekkel – közölte közösségi oldalán szerdán a Fidesz–KDNP-s városvezető.

20250927 Hatvanpuszta Orbán Viktor édesapjának hatvanpusztai majorságánál tartottak demonstrációt. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő
Hadházy Ákos (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Mint írta: Hadházy Ákos országgyűlési képviselő nemrég „újra hazug sejtetéssel és rágalmazásra, becsületsértésre alkalmas igaztalan vádakkal próbálta beszennyezni a zalaegerszegi közéletet”. 

Balaicz Zoltán rámutatott: Hadházy 

első posztja után diplomatikusan fogalmaztunk, most viszont már határozottan kell fellépnünk, mert nem tűrhetjük el, hogy bárkinek az életét, a tisztességét besározza.

A polgármester úgy fogalmazott: sem kormánypárti, sem ellenzéki zalaegerszegi politikus, közszereplő ellen „nem volt és jelenleg sincs folyamatban semmilyen rendőrségi vagy ügyészségi eljárás sem drogügyben, sem más ügyben, és senki nem vett részt semmilyen drogpartin”. Velük kapcsolatban nem merült fel és jelenleg sem merül fel semmilyen érintettség büntetőügy vagy rendőrségi eljárás miatt, „nem tartóztattak le, nem hallgattak ki és senki ellen nem indult kábítószer birtoklása miatt eljárás”, elterelésre sem küldtek senkit.

Hadházy Ákosnak a zalaegerszegi politikusokkal és közszereplőkkel kapcsolatos valamennyi feltételezése, sejtetése és állítása hazugság, kitaláció, tudatos és aljas lejáratási kísérlet

– fogalmazott. Egy politikusnak, közszereplőnek többet kell eltűrnie, mint egy átlagembernek, azt azonban senki nem köteles eltűrni, hogy „kitalált, hazug állításokkal, alaptalan rágalmakra építő sejtetésekkel bárkinek a tisztességét, emberi mivoltát, életét beszennyezzék” – húzta alá.

Balaicz Zoltán hozzátette: rágalmazás és becsületsértés miatt feljelentést tett és fog tenni mindazok ellen, akik hazugságokkal rágalmaznak meg helyi közéleti szereplőket. A bíróságnak rendelkezésére áll minden tény, minden rendőrségi, ügyészségi dokumentum, „az igazság pedig bennünket igazol, amiről meggyőződhetnek majd az ügyvédek is”.

Az eljárás során vizeletből, vérből, körömből és hajból vett teszttel is állunk rendelkezésre a bíróságnak és az ügyvédeknek

– jegyezte meg a városvezető.

Hozzáfűzte, hogy az ügy lezárulta után Hadházy Ákosnak lesz mit megbeszélnie azokkal, akik hazugságokkal és lejárató hamis információkkal vezették meg, áthárítva ezzel őrá a felelősséget. A bírósági eljárás, a tanúmeghallgatás során talán kiderül, kik voltak azok.

„Mi pedig, ahogy eddig, ezután is vigyázni fogunk a zalaegerszegi közélet nyugalmára, országosan is követendő értéknek tartjuk a helyben egymásnak megadott tiszteletet, a normális közbeszédet, és határozottan fogunk fellépni, ha bármelyik, akár kormánypárti, akár ellenzéki zalaegerszegi politikust vagy közszereplőt hazugsággal rágalmaznak meg.”

Mivel pedig semmilyen ügyben semmilyen érintettség nincs, így a lemondás szóba sem került, „dolgozok/dolgozunk tovább a városért és a közösségért a következő években is” – fejezte be bejegyzését a polgármester a zalaegerszegi politikusok és közszereplők nevében.


Borítókép: Az aláírt feljelentés (Forrás: Facebook)

