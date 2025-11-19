A korábbi baloldali miniszterelnök-jelölt is beállt a Tisza Párt mögé

Botka László, Szeged polgármestere is beállt a Tisza Párt helyi választókörzeteinek jelöltjei mögé, erről pedig a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést. Ebben Magyar Péter jelöltjeit méltatta, majd saját magát fényezte, felidézve a tavalyi polgármester-választáson aratott győzelmét. Hozzátette, hogy néhány jelöltaspiránst személyesen is ismer.

Botka László nem az első baloldali támogatója Magyar Péter alakulatának. A közösségi médiában például a régi baloldali garnitúra tolja a Tisza szekerét: Fekete-Győr András, Hadházy Ákos vagy a szélsőbaloldali Jámbor András más-más módon, de a Tisza kampányában dolgozik. Emellett az a balliberális propagandasajtó, amelyik 2022-ben Márki-Zay Péter mögé állt be, most Magyar Pétert támogatja. Ugyancsak beszédes, hogy a baloldali szakértők, mint például