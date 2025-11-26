Zelenszkij volt tanácsadója azzal vádolja az ukrán hatóságokat, hogy a hatalom túlzottan az elnöki hivatal köré összpontosul, és szerinte Ukrajnának meg kell változtatnia a kormányzás módját. Olekszandr Rodnyanszkij szerint ezt a helyzetet különösen súlyossá teszi, hogy az amerikai–orosz béketerv akár Ukrajna „ellenőrzött megadásához” is vezethet, miközben az országot megrázta az Enerhoatom körüli hatalmas korrupciós botrány – írja az Origo.
Összeomlóban a kijevi hatalom: Zelenszkijt döntéskényszerbe sodorhatja saját rendszere
Zelenszkij egykori tanácsadója úgy látja, Ukrajna irányítása mély, rendszerszintű válságba jutott: a hatalom gyakorlatilag az elnöki hivatalba koncentrálódik, miközben a súlyos korrupciós botrány és az amerikai–orosz béketerv egyszerre szoríthatja sarokba az államfőt. Olekszandr Rodnyanszkij szerint a mostani berendezkedés már nem a megoldást szolgálja, hanem maga is a probléma részévé vált – így Zelenszkij hamarosan döntéskényszerbe kerülhet: elfogadja a számára kedvezőtlen feltételeket, vagy távozik a pozíciójából.
A vizsgálatok megállapították, hogy az állami atomenergia-vállalatnál egy 100 millió dolláros kenőpénzrendszer működött, ahol a szerződések 10–15 százalékát közvetítők vették le, még az orosz rakéták elleni védelemre szánt projekteknél is.
A pénzek egy olyan hálózaton keresztül mozogtak, amely Zelenszkij korábbi üzlettársához kötődik, aki az első házkutatások előtt elhagyta az országot.
Bár miniszterek távoztak, felügyelőbizottságokat oszlattak fel, és szankciókat is bevezettek, Rodnyanszkij szerint a háttérben működő rendszer valójában változatlan maradt.
További Külföld híreink
Közben az orosz gazdaság a várakozásokkal ellentétben alkalmazkodott a háborús körülményekhez, a GDP 7–8 százalékát fordítva védelemre. Ukrajna ezzel szemben GDP-jének egyharmadát költi a hadseregre, miközben a nyugdíjakat és az alapvető állami kiadásokat kizárólag külföldi támogatásból tudja finanszírozni.
A teljes invázió kezdete óta több mint 300 ezer dezertálási ügy indult, ami súlyos mozgósítási válságot jelez
– írja a Dzerkalo Tyzhnia.
Rodnyanszkij szerint az Enerhoatom-botrány különösen rosszkor tört felszínre, mert az európai közvélemény számára tökéletes példája az ukrajnai korrupciónak.
További Külföld híreink
A veszély szerinte nem az, hogy Európa teljesen hátat fordít Ukrajnának, hanem az, hogy a támogatás lassabbá, szigorúbbá és feltételesebbé válik, miközben az országnak kiszámítható, többéves programra lenne szüksége mind a fronthelyzet, mind a gazdaság stabilizálásához.
A volt tanácsadó úgy látja, Zelenszkij reakciója bizonytalanságot tükröz, és inkább közvetlenül a néphez szól, megkerülve saját kormányát. A hatalmi rendszer 2019 óta személyes lojalitásra épül, az intézményi szerepek leértékelődtek, és a szakmai hozzáértést háttérbe szorította a hűség.
További Külföld híreink
Rodnyanszkij szerint a botrányok folytatódni fognak, miközben Zelenszkij a beosztottjaira hárítja a felelősséget.
Úgy véli, valódi változás csak akkor következhet be, ha egy újabb botrány és egy béketerv választás elé állítja az elnököt: vagy elfogadja a számára kedvezőtlen feltételeket, vagy lemond.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Patrióta siker az EU-ban
Lezárultak az intézményközi tárgyalások, és hivatalosan is megszületett az első uniós egyszerűsítési jogszabálycsomag – közölte Győri Enikő.
Egészségügyi problémát okozott a brit hadsereg új harckocsija: harminc katona lett rosszul
A hadgyakorlatot azonnal leállították.
Lángtengerbe borultak a hongkongi toronyházak + videó
Széles körben alkalmazott technológia járulhatott hozzá a tűz terjedéséhez.
Von der Leyen szerint Európa jövője Ukrajnához kötődik
Az EB elnöke négy prioritást emelt ki, amely meghatározza Európa álláspontját a folyamatban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Patrióta siker az EU-ban
Lezárultak az intézményközi tárgyalások, és hivatalosan is megszületett az első uniós egyszerűsítési jogszabálycsomag – közölte Győri Enikő.
Egészségügyi problémát okozott a brit hadsereg új harckocsija: harminc katona lett rosszul
A hadgyakorlatot azonnal leállították.
Lángtengerbe borultak a hongkongi toronyházak + videó
Széles körben alkalmazott technológia járulhatott hozzá a tűz terjedéséhez.
Von der Leyen szerint Európa jövője Ukrajnához kötődik
Az EB elnöke négy prioritást emelt ki, amely meghatározza Európa álláspontját a folyamatban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!