Összeomlóban a kijevi hatalom: Zelenszkijt döntéskényszerbe sodorhatja saját rendszere

A vizsgálatok megállapították, hogy az állami atomenergia-vállalatnál egy 100 millió dolláros kenőpénzrendszer működött, ahol a szerződések 10–15 százalékát közvetítők vették le, még az orosz rakéták elleni védelemre szánt projekteknél is.

A pénzek egy olyan hálózaton keresztül mozogtak, amely Zelenszkij korábbi üzlettársához kötődik, aki az első házkutatások előtt elhagyta az országot.

Bár miniszterek távoztak, felügyelőbizottságokat oszlattak fel, és szankciókat is bevezettek, Rodnyanszkij szerint a háttérben működő rendszer valójában változatlan maradt.