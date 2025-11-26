Ajaxbrit hadseregegészségügyi problémaharckocsi

Egészségügyi problémát okozott a brit hadsereg új harckocsija: harminc katona lett rosszul

A brit hadsereg két hétre felfüggesztette az új Ajax lánctalpas katonai jármű használatát, miután egy hétvégi katonai gyakorlat után mintegy harminc katona olyan panaszokat jelentett, amelyeket a jármű erős rázkódása és túl nagy zajszintje okozhatott. A védelmi minisztérium közlése szerint a hadgyakorlatot azonnal leállították, amint a harckocsi által okozott tünetek megjelentek, majd orvosi vizsgálatokat végeztek. A katonák többsége már visszatért a katonai szolgálatba, néhányan viszont továbbra is szakorvosi ellátást kapnak, mert fennáll a halláskárosodás gyanúja.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 20:08
Ajax harckocsi (Forrás: X-képernyőfotó)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Luke Pollard, a védelmi készenlétért és iparért felelős miniszter elővigyázatosságból elrendelte, hogy az Ajax harckocsit két hétig ne használják kiképzésen vagy hadgyakorlaton, amíg a biztonsági vizsgálat lezajlik. Ugyanakkor kisebb, ellenőrzött tesztelés folytatódik, hogy meg lehessen állapítani a probléma pontos okát és a szükséges javításokat.

Új Ajax harckocsi (Forrás: X-képernyő fotó)
Új Ajax harckocsi (Forrás: X-képernyő fotó)

A védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a katonák biztonsága elsődleges, és – mint minden nagyobb haditechnikai fejlesztésnél – továbbra is tesztelik és finomítják a katonai jármű paramétereit. 

Az Ajax közel tízmillió fontba kerül, több mint negyventonnás harckocsi kategóriájú jármű, amely tömegével egy orosz tank szintjét közelíti. 

A páncélautó jellegű védelemmel ellátott eszköz kamerákkal, fejlett páncélzattal és egy negyven milliméteres löveggel rendelkezik, amely akár betonfalat is át tud lőni.

A problémák nem újak: a nyáron is több katonát kellett kórházba vinni, mert az Ajax által keltett rázkódás és zaj sérüléseket okozott.

 A hónap elején a minisztérium megerősítette, hogy újabb katonák számoltak be hasonló gondokról az Ajax három különböző változatának tesztelése után, de akkor a vizsgálat nem talált rendszerszintű hibát – írja a Sky News.

Egy 2021-ben közzétett belső jelentés ugyanakkor feltárta, hogy magas rangú tisztek és a védelmi minisztérium illetékesei akár két éve is tudtak azokról a korábbi meghibásodásokról, amelyek veszélyt jelenthettek a katonákra.

A dokumentum szerint a halláskárosodás kockázatára már 2018 decemberében figyelmeztettek, de a tesztelést csak 2020 novemberében állították le. Akkor több mint 300 katonának ajánlottak fel hallásvizsgálatot, és 17 fő még 2021 decemberében is szakellátás alatt állt.

A brit hadsereg összesen 589 Ajax-modellt rendelt, amelyek leszállítása 2030-ig tart. A védelmi minisztérium azt is jelezte, hogy a harckocsi a jövőben akár Ukrajnába is telepíthető lehet egy esetleges békemegállapodás támogatására.

Borítókép: Ajax harckocsi (Forrás: X-képernyőfotó)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu