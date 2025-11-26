Luke Pollard, a védelmi készenlétért és iparért felelős miniszter elővigyázatosságból elrendelte, hogy az Ajax harckocsit két hétig ne használják kiképzésen vagy hadgyakorlaton, amíg a biztonsági vizsgálat lezajlik. Ugyanakkor kisebb, ellenőrzött tesztelés folytatódik, hogy meg lehessen állapítani a probléma pontos okát és a szükséges javításokat.
Egészségügyi problémát okozott a brit hadsereg új harckocsija: harminc katona lett rosszul
A brit hadsereg két hétre felfüggesztette az új Ajax lánctalpas katonai jármű használatát, miután egy hétvégi katonai gyakorlat után mintegy harminc katona olyan panaszokat jelentett, amelyeket a jármű erős rázkódása és túl nagy zajszintje okozhatott. A védelmi minisztérium közlése szerint a hadgyakorlatot azonnal leállították, amint a harckocsi által okozott tünetek megjelentek, majd orvosi vizsgálatokat végeztek. A katonák többsége már visszatért a katonai szolgálatba, néhányan viszont továbbra is szakorvosi ellátást kapnak, mert fennáll a halláskárosodás gyanúja.
A védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a katonák biztonsága elsődleges, és – mint minden nagyobb haditechnikai fejlesztésnél – továbbra is tesztelik és finomítják a katonai jármű paramétereit.
Az Ajax közel tízmillió fontba kerül, több mint negyventonnás harckocsi kategóriájú jármű, amely tömegével egy orosz tank szintjét közelíti.
A páncélautó jellegű védelemmel ellátott eszköz kamerákkal, fejlett páncélzattal és egy negyven milliméteres löveggel rendelkezik, amely akár betonfalat is át tud lőni.
A problémák nem újak: a nyáron is több katonát kellett kórházba vinni, mert az Ajax által keltett rázkódás és zaj sérüléseket okozott.
A hónap elején a minisztérium megerősítette, hogy újabb katonák számoltak be hasonló gondokról az Ajax három különböző változatának tesztelése után, de akkor a vizsgálat nem talált rendszerszintű hibát – írja a Sky News.
Egy 2021-ben közzétett belső jelentés ugyanakkor feltárta, hogy magas rangú tisztek és a védelmi minisztérium illetékesei akár két éve is tudtak azokról a korábbi meghibásodásokról, amelyek veszélyt jelenthettek a katonákra.
A dokumentum szerint a halláskárosodás kockázatára már 2018 decemberében figyelmeztettek, de a tesztelést csak 2020 novemberében állították le. Akkor több mint 300 katonának ajánlottak fel hallásvizsgálatot, és 17 fő még 2021 decemberében is szakellátás alatt állt.
A brit hadsereg összesen 589 Ajax-modellt rendelt, amelyek leszállítása 2030-ig tart. A védelmi minisztérium azt is jelezte, hogy a harckocsi a jövőben akár Ukrajnába is telepíthető lehet egy esetleges békemegállapodás támogatására.
