Egészségügyi problémát okozott a brit hadsereg új harckocsija: harminc katona lett rosszul

A védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a katonák biztonsága elsődleges, és – mint minden nagyobb haditechnikai fejlesztésnél – továbbra is tesztelik és finomítják a katonai jármű paramétereit.

Az Ajax közel tízmillió fontba kerül, több mint negyventonnás harckocsi kategóriájú jármű, amely tömegével egy orosz tank szintjét közelíti.

A páncélautó jellegű védelemmel ellátott eszköz kamerákkal, fejlett páncélzattal és egy negyven milliméteres löveggel rendelkezik, amely akár betonfalat is át tud lőni.