Belgium segítséget kért, a brit hadsereg válaszolt

Richard Knighton, az Egyesült Királyság vezérkari főnöke szerint a brit hadsereg segíti majd Belgiumot, amely a megszaporodó drónészlelések miatt kérte a brit hadsereg támogatását, de már a németek is jelezték, hogy készek segítő kezet nyújtani – írja az Origo.

A britek segítenek a belga légtér védelmében

Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Belgium fő repülőterét, a Zavantemet csütörtök este ideiglenesen be kellett zárni, miután drónokat észleltek a közelben. Ez azonban nem az egyetlen eset volt, miután a jelentések szerint drónokat láttak egy katonai bázis felett is. Belgiumban az elmúlt időszakban egymást érték a hasonló incidensek, amit már a légitársaságok is megéreztek.