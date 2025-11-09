Rendkívüli

Lemondott a BBC vezérigazgatója egy Trump-beszéd manipulálása miatt

nagy-britanniaNATOBelgium

Belgium segítséget kért, a brit hadsereg válaszolt

Az Egyesült Királyság katonai eszközökkel és személyzettel is segíti Belgiumot. A brit vezérkari főnök szerint nem bizonyítható, hogy a belga drónészlelések Oroszországhoz köthetők, azonban hihetőnek nevezte a teóriát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 19:04
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Richard Knighton, az Egyesült Királyság vezérkari főnöke szerint a brit hadsereg segíti majd Belgiumot, amely a megszaporodó drónészlelések miatt kérte a brit hadsereg támogatását, de már a németek is jelezték, hogy készek segítő kezet nyújtani – írja az Origo. 

A britek segítenek a belga légtér védelmében 
Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Belgium fő repülőterét, a Zavantemet csütörtök este ideiglenesen be kellett zárni, miután drónokat észleltek a közelben. Ez azonban nem az egyetlen eset volt, miután a jelentések szerint drónokat láttak egy katonai bázis felett is. Belgiumban az elmúlt időszakban egymást érték a hasonló incidensek, amit már a légitársaságok is megéreztek. 

A fennakadás a Brussels Airlines mintegy 3000 utasát érintette, és a légitársaság közölte, hogy jelentős költségekkel néz szembe több tucat járat törlése vagy átirányítása miatt.

Belgium ennek okán segítséget kért, amire Nagy-Britannia válaszolt is. Richard Knighton ugyanis bejelentette, hogy az ország személyzettel és eszközökkel is támogatni fogja a belga légvédelmet. A vezérkari főnök egyúttal azt mondta, nem tudni biztosan, hogy a behatolásokat Oroszország hajtotta-e végre, de hozzátette, „hihető”, hogy Moszkva rendelte el azokat.

John Healey védelmi miniszter azt mondta: „Ahogy a hibrid fenyegetések növekednek, erőnk a szövetségeinkben, a kritikus infrastruktúránk és légterünk védelmére, elrettentésére és védelmére irányuló kollektív elszántságunkban rejlik”.

Az Egyesült Királyság a  NATO-szövetségesekkel együtt felszerelésének és képességeinek biztosításával segíti Belgiumot, amelyeket a miniszter állítása szerint már telepítenek. 

Pénteken a német védelmi minisztérium is hasonló bejelentést tett, miután Brüsszel kérte, hogy támogassák Belgiumot a drónok elleni intézkedésekben.

Borítókép: A brüsszeli repülőtér egy tiltó táblával (Fotó: AFP)

