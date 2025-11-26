Megrémiszti, amikor a kutyája látszólag a semmit ugatja? Lehet, hogy valóban szellemeket lát

Melyik gazdi nem tűnődött még azon, hogy miért ugat a kutyája a semmire? Ebből a kérdésből indul ki Ben Leonbergnek a Jó kutya című első nagyjátékfilmje, mely a rendező szerint teljesen új perspektívából közelít a kísértetház-filmekhez.

A Jó kutya című film plakátja. Forrás: ADS

Max és gazdája, Todd egy elhagyatott vidéki házba költözik. A civilizációtól távol lévő épületben különös zajokat, mozgó árnyakat és megmagyarázhatatlan hőingadozásokat tapasztalnak. A kutya hamarosan észreveszi, hogy valami nincs rendben: a ház falai mintha figyelnék őket. Ahogy a természetfeletti jelenlét egyre erősebbé válik, Todd viselkedése is megváltozik: alva jár, beszél álmában, és mintha valami más irányítaná őt. Maxnak, az egyetlen élőlénynek, aki érzékeli a túlvilági erőket, fel kell vennie a harcot a házban élő ősi, gonosz szellemekkel, mielőtt végleg elragadják azt, akit a legjobban szeret – még akkor is, ha ezért a saját lelkét kell kockára tennie.

Az amerikai SXSW fesztiválon bemutatott film címszereplője a rendező saját kutyája, Indy, és bár Leonberg otthon van a virtuális valóság világokban, ebben a filmben nem használnak vizuális effekteket a kutyához. A film különlegessége, hogy a kutya szemszögéből meséli el a történetet, az ő perspektíváját követjük nyomon.

Az IndieWire kritikusa szerint a film könnyen lehetett volna egy olcsó horror, ehelyett az idei év egyik legjobb és legijesztőbb horrorfilmje lett, amely

egyben érzelmes és megható tisztelgés az emberek és négylábú barátaik közötti érzelmi kötelék előtt.

A The HollyWood Reporter szerzője a címszereplő Indy „játékát” dicséri:

A film érzelmi erejét Indy szeretett gazdája iránti rendíthetetlen hűsége és hajlandósága adja, hogy gyakorlatilag bármit megtenne azért, hogy megvédje őt.

Emellett azt is kiemeli, hogy Indy remek játéka annak is köszönhető, hogy Leonberg és felesége, a film producere, Kari Fisher kutyakezelési szakértelme kiváló, mert olyan ötletes módszerekkel tudják kutyájukból kihozni ezt a meggyőzően rémült alakítást, hogy ha még létezne a PATSY-díj állatszínészeknek, akkor ő lenne az azonnali esélyes.