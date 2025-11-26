kutyakísértetfilmhorrorfilm

Megrémiszti, amikor a kutyája látszólag a semmit ugatja? Lehet, hogy valóban szellemeket lát

Az új horrorfilm címszereplője a rendező saját kutyája, aki hűségesen próbálja megvédeni filmbéli gazdáját egy gonosz entitástól, mindezt pedig a kutyus szemszögéből látjuk. A Jó kutya 2026. január 15-én kerül a hazai mozikba, az ADS forgalmazásában.

Munkatársunktól
Forrás: ADS2025. 11. 26. 19:37
Forrás: ADS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Melyik gazdi nem tűnődött még azon, hogy miért ugat a kutyája a semmire? Ebből a kérdésből indul ki Ben Leonbergnek a Jó kutya című első nagyjátékfilmje, mely a rendező szerint teljesen új perspektívából közelít a kísértetház-filmekhez.

Jó kutya
A Jó kutya című film plakátja. Forrás: ADS

Max és gazdája, Todd egy elhagyatott vidéki házba költözik. A civilizációtól távol lévő épületben különös zajokat, mozgó árnyakat és megmagyarázhatatlan hőingadozásokat tapasztalnak. A kutya hamarosan észreveszi, hogy valami nincs rendben: a ház falai mintha figyelnék őket. Ahogy a természetfeletti jelenlét egyre erősebbé válik, Todd viselkedése is megváltozik: alva jár, beszél álmában, és mintha valami más irányítaná őt. Maxnak, az egyetlen élőlénynek, aki érzékeli a túlvilági erőket, fel kell vennie a harcot a házban élő ősi, gonosz szellemekkel, mielőtt végleg elragadják azt, akit a legjobban szeret – még akkor is, ha ezért a saját lelkét kell kockára tennie.

Az amerikai SXSW fesztiválon bemutatott film címszereplője a rendező saját kutyája, Indy, és bár Leonberg otthon van a virtuális valóság világokban, ebben a filmben nem használnak vizuális effekteket a kutyához. A film különlegessége, hogy a kutya szemszögéből meséli el a történetet, az ő perspektíváját követjük nyomon.

Az IndieWire kritikusa szerint a film könnyen lehetett volna egy olcsó horror, ehelyett az idei év egyik legjobb és legijesztőbb horrorfilmje lett, amely 

egyben érzelmes és megható tisztelgés az emberek és négylábú barátaik közötti érzelmi kötelék előtt.

A The HollyWood Reporter szerzője a címszereplő Indy „játékát” dicséri: 

A film érzelmi erejét Indy szeretett gazdája iránti rendíthetetlen hűsége és hajlandósága adja, hogy gyakorlatilag bármit megtenne azért, hogy megvédje őt.

Emellett azt is kiemeli, hogy Indy remek játéka annak is köszönhető, hogy Leonberg és felesége, a film producere, Kari Fisher kutyakezelési szakértelme kiváló, mert olyan ötletes módszerekkel tudják kutyájukból kihozni ezt a meggyőzően rémült alakítást, hogy ha még létezne a PATSY-díj állatszínészeknek, akkor ő lenne az azonnali esélyes.

A független filmet a Shudder karolta fel, és egyből a forgalmazó második legtöbb bevételt hozó filmje lett az Ördögi különkiadás (Late Night with the Devil) után, olyan filmeket megelőzve, mint az In a Violent Nature, a Valami különös (Oddity) és az Amikor a gonosz leselkedik (When Evil Lurks).

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.