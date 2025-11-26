Enyedi Ildikómagyar filmdrámaelőzetes

A fák nem azok, aminek látszanak – itt a nemzetközi kritikusok által körülrajongott magyar film előzetese

Mi van, ha ők is figyelnek minket, ahogy mi figyeljük őket? És mit tennél, ha kapcsolatba akarnál lépni egy lénnyel, de nincs közös nyelvetek? Ezek a kérdések is felmerülnek Enyedi Ildikó a Csendes barát című filmjének most elkészült előzetesében. Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezőjének legújabb alkotása a 82. Velencei Filmfesztiválon debütált, és azóta számos díjat nyert.

Munkatársunktól
Forrás: NFI2025. 11. 26. 15:27
Forrás: Mozinet
A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült magyar–német–francia koprodukciót a filmkritikákat összegző Rotten Tomatoes száz százalékra értékelte. Itthon 18 város 26 mozijában voltak telt házas premier előtti vetítések, így immár közel 3500-an látták a Csendes barátot, mely 2026. január 29-én a Mozinet forgalmazásában érkezik a mozikba.

Csendes barát
Csendes barát. Fotó: Szilagyi Lenke

A filmben egy idős fa áll egy botanikus kert közepén. Magányos, ahogy a kert többi lakója is – sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől, hogy megcsodálhassuk, megfigyelhessük őket. Ahogy mi őket, úgy ők is megfigyelnek minket. Tanúi rövid, kusza, zajos és zaklatott életünknek. Az alkotás három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. Emberi hőseink, akárcsak a kert növényei, kívülállók, magányos lelkek. És éppen úgy vágynak a kapcsolódásra, ahogy ők.

Az a három különböző pillanat, amelyeket az elmúlt nagyjából száz évből választottunk ki, megmutatja, hogy mennyire és milyen gyorsan változik át a látszólag rendíthetetlenül szilárd valóságérzékelésünk. Nemcsak érzékszerveink határozzák meg, hanem kulturális konstrukció is, és mint ilyen, meglehetősen mulandó. Emberi hőseink ugyanannak a kertnek az ösvényein járnak, ugyanannak a campusnak az épületeibe lépnek be, de mindegyikük más világot érzékel. Amikor megpróbálnak kapcsolatba lépni a ginkgofával, a körülöttük lévő növényekkel, nemcsak a növényeket, hanem önmagukat is felfedezik

– nyilatkozta Enyedi Ildikó.

A film főszereplői Tony Leung Chiu-Wai (Szigorúan piszkos ügyek, Szerelemre hangolva), Luna Wedler – aki a 82. Velencei Filmfesztiválon az alakításával elnyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat – és Enzo Brumm. A mellékszerepekben olyan nemzetközileg is ismert színészeket láthatunk, mint A feleségem története főszereplője, Léa Seydoux (Spectre – A Fantom visszatér, Nincs idő meghalni), Johannes Hegemann (Új lehetőségek-sorozat), Sylvester Groth (Becstelen brigantyk, Sötétség-sorozat), Rainer Bock (Fehér szalag) és Martin Wuttke (Becstelen brigantyk).

A forgatókönyvet Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a casting director Ascher Irma. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült film a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Mónika.

A Csendes barát világpremierje a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon volt szeptemberben, ahonnan hat díjat vihetett haza. Azóta elnyerte a 16. La Roche-sur-Yon Nemzetközi Filmfesztivál nagydíját, a 70. Valladolid Nemzetközi Filmfesztivál Silver Spike – Ezüst Tüske – díját, a 61. Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon pedig Pál Gergelynek ítélték a legjobb operatőrnek járó díjat.

A Csendes barát előzetese alább meg is tekinthető:


 


 

