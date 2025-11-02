Enyedi Ildikódíjfilmplakátfilmfesztivál

Újabb rangos díjat zsebelt be Enyedi Ildikó filmje

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje Silver Spike Awardot nyert a 70. Valladolid nemzetközi filmfesztiválon. A Csendes barát így Velence, Franciaország és Chicago után Spanyolországot is meghódította. Elkészült a film első hivatalos plakátja is, mely a Grete-t alakító, a velencei filmfesztiválon díjazott Luna Wedlert ábrázolja. A film 2026. január 29-én a Mozinet forgalmazásában érkezik a hazai mozikba, de addig is több premier előtti vetítésen már látható lesz.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 12:27
Jelenet a Csendes barát című filmből Forrás: Mozinet
A valladolidi fesztivál zsűrijében Mihail Chirilov filmkritikus, Laurentina Guidotti producer, Elena López Riera és Joao Pedro Rodrigues filmrendező, valamint Serge Toubiana filmkritikus és kulturális menedzser foglalt helyet. A lapunkhoz eljuttatott közlemény szerint Enyedi Ildikó humorral átszőtt, érzékeny és filozofikus alkotásának, a Csendes barátnak ítélte a 70. Valladolid nemzetközi filmfesztivál Silver Spike – Ezüst Tüske – díját.

díj
A Csendes barát már több nemzetközi filmes díjat nyert (Fotó: Mozinet)

Ezúttal Spanyolországban díjazták a Csendes barát című filmet

A Csendes barátban egy idős fa áll egy botanikus kert közepén. Magányos, ahogy a kert többi lakója is – sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől, hogy megcsodálhassuk, megfigyelhessük őket. Ahogy mi őket, úgy ők is megfigyelnek minket. Tanúi rövid, kusza, zajos és zaklatott életünknek. A film három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. Emberi hőseink, akárcsak a kert növényei, kívülállók, magányos lelkek. És épp úgy vágynak a kapcsolódásra, ahogy ők.

A film főszereplője Tony Leung Chiu-Wai (Szigorúan piszkos ügyek, Szerelemre hangolva), Luna Wedler – aki a 82. Velencei filmfesztiválon alakításával elnyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat – és Enzo Brumm.

A mellékszerepekben olyan nemzetközileg is ismert színészeket láthatunk, mint A feleségem története főszereplője, Léa Seydoux (Spectre – A Fantom visszatér, Nincs idő meghalni), Johannes Hegemann (Új lehetőségek-sorozat), Sylvester Groth (Becstelen brigantyk, Sötétség-sorozat), Rainer Bock (Haneke: Fehér szalag) és Martin Wuttke (Becstelen brigantyk).

A forgatókönyvet Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a casting director Ascher Irma.

Az NFI támogatásával forgatott film a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Mónika.

A film teljes költségvetése 10,5 millió euró. 

A Csendes barát világpremierje a velencei nemzetközi filmfesztiválon volt, ahol hat díjat nyert. Azóta elnyerte a 16. La Roche-sur-Yon nemzetközi filmfesztivál nagydíját, a 61. Chicagói nemzetközi filmfesztiválon pedig Pál Gergelynek ítélték a legjobb operatőrnek járó díjat.

A valladolidi nemzetközi filmfesztivál (Seminci) Európa egyik legrangosabb fesztiválja, mely elsősorban az emberi értékekre hangsúlyt helyező alkotásokat válogat versenyprogramjába. A fesztivál a kezdetek óta elkötelezett a szerzőiség és a független alkotói megközelítések iránt. A Seminci első fődíját, az Arany Tüskét 1960-ban Truffaut Négyszáz csapás című alkotásának ítélték. Idén 29 film volt versenyben, amelyek közül több Cannes-ban és a velencei nemzetközi filmfesztiválon debütált.

 

