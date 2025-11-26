Sötét anyag: megoldódhat az univerzum egyik legnagyobb rejtélye

A sötét anyag létének, illetve jellegének problematikája az asztrofizika egyik legnagyobb kérdése. Noha közvetett módon számos csillagászati megfigyelés utal az univerzum láthatatlan gravitációs forrásának létezésére, de eddig még nem sikerült egzakt módon bebizonyítani, hogy mi is valójában a sötét anyag.

A sötét anyag és a sötét energia eloszlása az univerzumban Fotó: TrendinTech

Sötét anyag: az univerzum láthatatlan gravitációs forrása

Egy eddig megmagyarázhatatlan eredetű sugárzás, amit a Tejútrendszer külső régióiban azonosítottak, az első konkrét bizonyíték lehet arra, hogy valójában miből is állhat a rejtélyes sötét anyag.

A sötét anyagot teoretikusan az alkotórészei alapján két osztályba, a barionos és nem barionos sötét anyag típusba sorolják. Ez utóbbiba tartozhatnak a neutrínók, a WIMP-ek, vagyis a gyengén kölcsönható nehéz elemi részecskék, továbbá az axionok, azaz az elektromos töltéssel és spinnel nem rendelkező elemi részecskék. A barionos és a nem barionos sötét anyag arányára a mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás fluktuációjából következtetnek. A legnagyobb valószínűség szerint a sötét anyag nem barionos, hanem egy teljesen új részecske.

A sötét anyag fogalmát a galaxishalmazok tömegbecslésében mutatkozó jelentős eltérések feloldására vezették be még a 20. század első felében. Fritz Zwicky svájci asztrofizikus 1934-ben a Coma galaxishalmaz szélén fekvő galaxisok sebessége és a halmaz fényessége, valamint az abban lévő galaxisok száma alapján két egymástól jelentősen eltérő eredményt kapott a halmaz tömegének meghatározása során.

A Coma galaxishalmaz asztrofotója Fotó: Taavi Niittee/Tõrva Astronoomiaklubi / Wikimedia Commons

A két eredményt összehasonlítva azt találta, hogy a sebességeloszlás alapján kiszámított tömeg közel a 400-szorosa a távcsővel, optikailag mért értéknek. Ezért vált szükségessé a sötét anyag, vagyis egy olyan szubsztancia fogalmának a bevezetése, ami ugyan nem látszik, de elég nagy tömegű ahhoz, hogy megmagyarázza az eltérő sebességeloszlásokat.

Később további közvetett bizonyítékokat találtak a sötét anyag jelenlétére az univerzumban.

1970-ben Vera Rubin és Kent Ford amerikai csillagászok egy széles spektrumú spektrográffal készített felvételek alapján fedezték frl, hogy a Tejútrendszerhez legközelebb fekvő csillagváros, az Androméda galaxis szélén fekvő csillagok ugyanolyan gyorsan mozognak mint a galaxis középpontjának közelében lévők, amit a hagyományos modellekkel, illetve a newtoni fizika törvényeivel nem lehetett megmagyarázni.